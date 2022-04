लॉन्च हुई ये धांसू मोटरसाइकिल, मात्र 3.6 सेकेंड में पकड़ेगी 100 रफ्तार

इसमें 6.5-इंच फुल-कलर TFT स्क्रीन के साथ मल्टी-फंक्शनल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसमें बिना ऐप इंस्टॉल किए मोबाइल फोन और मीडिया फंक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। राइडर ब्लूटूथ कनेक्शन के साथ

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Tejeshwar Thu, 14 Apr 2022 01:53 PM

इस खबर को सुनें