इस कंपनी ने 50 हजार इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचकर बना दिया रिकॉर्ड, वीडियो में मेकिंग से उठा दिया पर्दा

बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी एथर एनर्जी (Ather Energy) ने 50 हजार इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्रोडक्शन का माइलस्टोन तैयार कर लिया है। देश के अंदर एथर ई-स्कूटर की डिमांड बढ़ रही है। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात की जानकारी देते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है। 35 सेकेंड के इस वीडियो में कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर के तैयार होने की पूरी प्रोसेस को बताया है। एथर ने बीते महीने अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए 450X Gen 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया था। कंपनी के पास एथर 450X प्लस और एथर 450X पहले से मौजूद हैं।

एथर ने जो वीडियो शेयर किया है उसके साथ उसने लिखा, "Machines. Moments. Milestones. Celebrating our sweet 50,000th & the electrifying journey that lead up to it!" वीडियो में इस स्कूटर में इस्तेमाल होने वाले नट-बोल्ट को भी दिखाया गया है। स्कूटर को तैयार करने में ज्यादातर मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है।

एथर का सबसे नया मॉडल 450X Gen 3

एथर एनर्जी का सबसे नया इलेक्ट्रिक स्कूटर 450X Gen 3 है। इसकी कीमत 1.39 लाख रुपए है। यह 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर का लॉन्ग-रेंज वर्जन है, जो एक बार चार्ज करने पर 146km का सफर तय कर सकता है। स्कूटर में 3.7kWh बैटरी पैक और 6kW इलेक्ट्रिक मोटर है। कंपनी ने 23 से अधिक शहरों में अपना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्थापित किया है। 450X Gen3 एक बड़े 3.7kWh बैटरी पैक के साथ चिंता को दूर करता है।

ये भी पढ़ें- फेस्टिवल सीजन शुरू होते ही लॉन्च हुई हार्ले डेविडसन जैसी दमदार बाइक, कम कीमत में मिलेगा इतना कुछ

एथर 450X Gen 3 की फीचर्स

>> एथर 450X Gen 3 में एप्रन-माउंटेड LED हेडलाइट, फ्लैट फुटबोर्ड, फ्लश-फिटेड साइड स्टैंड, डिजाइनर मिरर, स्टेप-अप सीट और LED टेललैंप दिए हैं। स्कूटर में ब्लूटूथ और स्मार्टफोन के साथ 7.0 इंच का कलर TFT टचस्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ इसमें 12-इंच के MRF टायर दिए हैं।

>> एथर 450X Gen 3 में 6kW PMS की इलेक्ट्रिक मोटर है जो एक बड़ी 3.7kWh, IP67-रेटेड, लिथियम-ऑयन बैटरी पैक से जुड़ी है। यह एक बार चार्ज करने पर 146 किमी तक की रेंज दे सकती है।

>> इसमें सेफ्टी के लिहाज से कम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) और चार राइडिंग मोड इको, राइड, स्पोर्ट और रैप और पीछे के पहिए पर डिस्क ब्रेक भी दी गई है। स्कूटर में टेलिस्कोपिक फोर्क्स और मोनो-शॉक यूनिट भी दी गई है।