एक्टर Mahesh Babu ने खरीदी इलेक्ट्रिक एसयूवी, फुल चार्ज में चलती है 484KM, जानिए कीमत

इस गाड़ी की कीमत लगभग 1.14 करोड़ रुपए है। खास बात है कि यह गाड़ी फुल चार्ज में 484 किलोमीटर तक चल सकती है। महेश बाबू ने कार की डिलीवरी का फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Sat, 16 Apr 2022 05:48 PM

