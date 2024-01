पैसा रखिए तैयार! मार्केट में एंट्री की तैयारी में 7 नई इलेक्ट्रिक स्कूटर, लॉन्च होते ही खरीदने टूटेंगे ग्राहक

ऐप पर पढ़ें

अगर आप निकट भविष्य में नई स्कूटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। भारत में धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक स्कूटर (electric scooter) की डिमांड बढ़ रही है। ग्राहक भी पेट्रोल के बदले बैटरी से चलने वाली स्कूटर में रुचि लेने लगे हैं। इसी क्रम में ओला, टीवीएस से लेकर होंडा की कई कंपनियां मार्केट में नई इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने जा रही हैं। आइए जानते हैं लॉन्च होने जा रही 7 नई इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में विस्तार से।

TVS Electric Scooter

टीवीएस मोटर्स जल्द ही एक नया इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर लॉन्च कर सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह कंपनी की मोस्ट-अवेटेड iQube ST वेरिएंट हो सकता है। ऐसी भी संभावना है कि यह एक बिल्कुल नया इलेक्ट्रिक स्कूटर हो सकता है।

Ather Rizta

स्कूटर बनाने वाली दिग्ग्ज कंपनी एथर के लेटेस्ट टीजर में इसके अपकमिंग मॉडल रिज्टा को पेश किया गया है। यह स्कूटर अगले छह महीने में लॉन्च होने वाला है। ग्राहकों को लंबे समय से इस स्कूटर का इंतजार है।

Honda Activa-Based Electric Scooter

भारत में सबसे अधिक स्कूटर की बिक्री करने वाली कंपनी होंडा अपनी मोस्ट-पॉपुलर एक्टिवा का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करने वाली है। अपकमिंग होंडा इलेक्ट्रिक स्कूटर 2024 लॉन्च होने के लिए तैयार है। बता दें कि होंडा ने 2040 तक 100 पर्सेंट विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है।

New Ola Scooter

ओला इलेक्ट्रिक के लेटेस्ट पेटेंट फाइलिंग से पता चला है कि कंपनी कमर्शियल पर्पस के लिए एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर सकती है। अपकमिंग स्कूटर में मिनिमम बॉडीवर्क, सिंगल-सीटर डिजाइन और स्वैपेबल बैटरी भी हो सकती है।

Suzuki Burgman Electric

पिछले साल टोक्यो मोटर शो में सुजुकी ने ई-बर्गमैन इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रोटोटाइप पेश किया था। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को भारतीय सड़कों पर कई बार देखा गया है जो इसके जल्द ही लॉन्च होने का संकेत देता है। हालांकि, कंपनी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

Two New Scooters From Hero Vida

हीरो विदा अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में 2 नई इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी के सीईओ निरंजन गुप्ता ने हाल ही में कंफर्म किया है कि ब्रांड दो ई-स्कूटर पर काम कर रहा है। दोनों स्कूटर अलग-अलग प्राइस रेंज में लॉन्च होने की उम्मीद है।