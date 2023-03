न्यू हुंडई वरना का फुल टैंक कराकर हाईवे और सिटी में निकाला माइलेज, खरीदने से पहले जान लीजिए

ऐप पर पढ़ें

हुंडई ने लेटेस्ट सेडान 2023 वरना के माइलेज की नई रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट को gaadiwaadi ने फाइल किया है। अक्सर हुंडई की कारों के माइलेज को लेकर लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। खासकर शहरों में इन कारों का माइलेज काफी कम हो जाता है। करीब 18 मिनट के इस वीडियो को बनाने से पहले कार के ट्रिप मीटर को जीरो कर दिया गया था। वहीं, कार के फ्यूल टैंक को भी फुल किया गया था। माइलेज को निकालने के लिए सेडान गाडियाबाद-पलवल हाईवे पर दौड़ाई गई। टेस्ट के दौरान कार को 110 से 115 km/h की स्पीड पर दौड़ाया गया। बता दें कि 2023 वरना को EX, S, SX और SX(O) के 4 वैरिएंट में पेश किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 10.9 लाख रुपए है। वहीं, टॉप वैरिएंट की कीमत 17.34 लाख रुपए है।

ऐसे निकाला न्यू हुंडई वरना का माइलेज

2023 हुंडई वरना के माइलेज को टेस्ट करने के लिए इसका टैंक फुल कराया गया। इसके बाद इसे गाडियाबाद-पलवल हाईवे पर दौड़ाया गया। इस सेडान ने 5 घंटे और 17 मिनट में 500Km का सफर तय कर लिया था। सफर के दौरान इसकी एवरेज स्पीड 110 से 115 km/h की रही होगी। इस कार ने 508km का सफर तय करने में 31.65 लीटर पेट्रोल खर्च किया। 96.98 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से इस पेट्रोल की कीमत 3069.42 रुपए थी। यानी इस दौरान वरना ने 16.05km/l का माइलेज दिया। वहीं, टैंक फुल कराकर सिटी में इसका माइलेज 14.99km/l तक रहा। यदि वरना की औसत स्पीड 70 से 80km/h तक होता तब इसका माइलेज 2km तक और बढ़ सकता था। यानी तब फुल टैंक पर ये सेडान करीब 600km का सफर तय कर लेती।

2023 वरना का इंजन और डायमेंशन

2023 वरना में 1.5 लीटर एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 113 hp का पावर और 144 Nm का टार्क पैदा करता है। वहीं, 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रो 158 hp का पावर और 253 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक यूनिट और 7 स्पीड डीसीटी शामिल ट्रांसमिशन में खरीद पाएंगे। वरना में अब डीजल इंजन नहीं मिलेगा। इसके डाइमेंशन की बात करें तो लंबाई 4,535mm, चौड़ाई 1,765mm और ऊंचाी 1,475mm है। इसमें व्हीलबेस 2,670mm लंबा है। वहीं, बूट स्पेस 528 लीटर का है। इसका

2023 वरना EX बेस वैरिएंट के फीचर्स

हुंडई वरना को EX, S, SX और टॉप-स्पेक SX (O) जैसे 4 अलग-अलग ट्रिम में पेश किया है। बेस EX ट्रिम में साइड और कर्टेन एयरबैग्स, ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, मैनुअल डिमेबल IRVM, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, हेडलाइट एस्कॉर्ट फंक्शन, ऑटो डोर लॉक और इम्पैक्ट-सेंसिंग अनलॉक, रियर डिफॉगर, डुअल हॉर्न, ISOFIX पॉइंट्स, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, व्हील कवर दिए हैं। अंदर की तरफ, ड्राइवर सीट हाइट एडजेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट, मैनुअल AC, टाइप-सी पोर्ट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं।

2023 वरना S मिड वैरिएंट के फीचर्स

S ट्रिम में हिल स्टार्ट असिस्ट, ESC, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, DRLs के रूप में डबल LED लाइट बार डबलिंग, कनेक्टेड LED टेल लाइट्स, शार्क फिन एंटीना, ORVMs पर ब्लिंकर, 15-इंच अलॉय व्हील जैसे कई फीचर अपग्रेड हैं। अंदर की तरफ, इसमें स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल के साथ एक 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्पीकर्स, आइडल स्टार्ट/स्टॉप, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, कूल्ड ग्लोवबॉक्स, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्ट, क्रूज कंट्रोल मिलते हैं।

2023 वरना SX टॉप वैरिएंट के फीचर्स

SX ट्रिम में MT और IVT के साथ 1.5L MPi और MT और DCT के साथ 1.5L टर्बो GDi दोनों मिलते हैं। SX ट्रिम में एक्सटीरियर फीचर अपग्रेड में फ्रंट पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा, ऑटो-डिमिंग IRVM, पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट, कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ LED हेडलाइट्स, 16-इंच अलॉय व्हील (टर्बो के साथ ब्लैक) और बहुत कुछ शामिल हैं। इसके इंटीरियर में लेदर रैप के साथ एक एडवांस्ड 2-स्पोक स्टीयरिंग, फ्रंट ट्वीटर, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, स्मार्ट ट्रंक रिलीज, वायरलेस चार्जर, रियर-व्यू मॉनिटर, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटो फोल्डिंग ORVMs मिलते हैं। हालांकि, रेड ब्रेक कैलीपर्स (टर्बो), सॉफ्ट टच प्लास्टिक (टर्बो) के साथ ब्लैक एंड रेड इंटीरियर्स, 10.25-इंच टचस्क्रीन (टर्बो), कनेक्टेड कार टेक, पैडल शिफ्टर्स (IVT और DCT), एयर प्यूरीफायर (टर्बो), मैटेलिक जैसे एलिमेंट दिए हैं।

2023 वरना SX(O) टॉप वैरिएंट के फीचर्स

SX (O) ट्रिम में IRVM पर टेलीमैटिक्स बटन, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (DCT), और रडार-माउंटेड ADAS टेक (SX(O) 1.5 MPi MT को छोड़कर), डोर ट्रिम पर सॉफ्ट-टच प्लास्टिक, लेदरेट सीट, BMW जैसे 10.25-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनेमेंट सिस्टम शामिल हैं। कनेक्टेड कार टेक, एक 8-स्पीकर बोस प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम, हवादार फ्रंट सीटें, पावर्ड ड्राइवर की सीटें, एयर प्यूरीफायर, रियर मैनुअल सन ब्लाइंड, बूट में लगेज नेट और रियर डिस्क ब्रेक मिलते हैं। इसमें BOSE के स्पीकर्स दिए हैं।