आज लॉन्च हुई ये शानदार मोटरसाइकिल, इंजन दमदार, कीमत बस इतनी

मोटरसाइकिल में डिजिटल एलसीडी क्लस्टर मिलता है जो गियर शिफ्ट, गियर पोजिशन और वीवीए इंडिकेटर के साथ एक कस्टमाइजेबल एनिमेटेड टेक्स्ट दिखाता है। यह ब्लूटूथ वाई-कनेक्ट ऐप को स्पोर्ट करता है जो कॉल, ई-मेल औ

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Tejeshwar Mon, 11 Apr 2022 06:06 PM

इस खबर को सुनें