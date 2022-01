2022 Toyota Fortuner, Legender की कीमत में 1.10 लाख रुपए तक का इजाफा

टोयोटा ने इनोवा क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर गाड़ियों की कीमत बढ़ा दी है। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा (Innova Crysta) की कीमतों में 33,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा 2022 टोयोटा फॉर्च्यूनर (2022 Toyota Fortuner) और लीजेंडर (Legender) की कीमतों में 1.10 लाख रुपये तक का इजाफा किया गया है।

2022 टोयोटा फॉर्च्यूनर 2 पेट्रोल और 4 डीजल वेरिएंट में आती है। पेट्रोल MT और AT वेरिएंट की कीमत अब 31.39 लाख रुपये और 32.98 लाख रुपये है। वहीं, डीजल MT 2WD और डीजल AT 2WD की कीमत अब 33.89 लाख रुपये और 36.17 लाख रुपये है। इन वेरिएंट्स की कीमत में 66,000 रुपये का इजाफा किया गया है। टॉप डीजल MT 4×4 और AT 4×4 की कीमत अब 36.99 लाख रुपये और 39.28 लाख रुपये है। फॉर्च्यूनर लीजेंडर 4×2 AT डीजल और 4×4 AT डीजल की कीमत अब 39.71 लाख रुपये और 43.43 लाख रुपये है। ये हाई-स्पेक वेरिएंट अब 1.10 लाख रुपये महंगे हो गए हैं।

टोयोटा फॉर्च्यूनर 2 इंजन ऑप्शन 2.7-लीटर पेट्रोल और एक 2.8-लीटर टर्बो-डीजल के साथ आती है। पेट्रोल इंजन 166bhp और 245Nm का टार्क पैदा करता है। ट्रांसमिशन ऑपशन में 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक शामिल हैं। टर्बो डीजल इंजन 201bhp की पावर और 420Nm का टार्क पैदा करता है।

कंपनी ने हाल ही में नई कैमरी हाइब्रिड का टीजर जारी किया है जिसके अगले कुछ दिनों में आने की उम्मीद है। इसके अलावा, टोयोटा हिल्क्स पिक-अप ट्रक को भी लॉन्च करेगी जिसे टीवीसी शूट के दौरान देखा गया है। डीलर्स ने हिल्क्स पिक-अप ट्रक के लिए प्री-ऑर्डर लेना भी शुरू कर दिया है। कंपनी Rumion MPV भी लॉन्च करेगी, जो एक री-बैज वाली Ertiga होगी। Toyota और Suzuki JV भी Hyundai Creta और Kia Seltos को टक्कर देने के लिए एक मिड-साइज SUV लाने की तैयारी कर रही है।