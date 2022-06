Maruti Brezza में पहली बार सनरूफ, हेडअप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा; जानिए पुराने मॉडल से कितनी बदल गई

एक कहावत है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। इस कहावत को मारुति की न्यू ब्रेजा ने उल्टा कर दिया है। यानी नाम छोटा और दर्शन बड़े। जी हां, मारुति सुजुकी ने आज अपनी ऑल न्यू ब्रेजा लॉन्च कर दी है। खास बात है कि पहले इसका नाम विटारा ब्रेजा था, जिसे अब सिर्फ ब्रेजा कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इस कॉम्पैक्ट SUV में पहली बार आपको सनरूफ, हेडअप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा के साथ कई एडवांस्ड और कनेक्टिंग फीचर्स भी मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर मौजूदा यानी ऑनगोइंग मॉडल की तुलना में ये पूरी तरह बदल चुकी है। यकीन मानिए न्यू ब्रेजा के फीचर्स जानने के बाद आप पुराने मॉडल को नहीं खरीदेंगे। यदि पुरानी की बुकिंग कर चुके हैं तब उसे कैंसल कर देंगे। तो चलिए जल्दी से जानते हैं दोनों में क्या अंतर है।

न्यू ब्रेजा Vs विटारा ब्रेजा : एक्सटीरियर

बात एक्सटीरियर से शुरू की जाए तो विटारा ब्रेजा की तुलना में न्यू ब्रेजा का डायमेंशन पूरी तरह बदल दिया गया है। ये पुराने मॉडल से बिगर, बोल्डर, एनर्जेटिक और स्टाइलिश है। कंपनी ने इस में न्यू फ्रंट ग्रिल, चौड़ी फ्रंट LED लाइट्स, न्यू LED DRLs, न्यू चौड़ी और लंबी बैक लाइट, ज्यादा बड़े फॉग लैम्प दिए हैं। पहले जहां एक लाइन वाले अलॉय दिए थे, जो अब नए मॉडल में घुमावदार डिजाइन वाले अलॉय दिए हैं। बैक साइड में जहां पहले विटारा ब्रेजा की बैजिंग मिलती थी, उसकी जगह अब सिर्फ BREZZA लिखा दिखाई देगा। टॉप मॉडल में आपको सनरूफ का ऑप्शन भी मिलेगा। ये पहली बार है जब मारुति ने अपनी किसी कार में सनरूफ का इस्तेमाल किया है।

न्यू ब्रेजा Vs विटारा ब्रेजा : इंटीरियर

ब्रेजा के इंटीरियर की बात की जाए तो इसमें नया डुअल-टोन ब्लैक और ब्राउन डैशबोर्ड डिजाइन दिया है, जो बलेनो के समान दिखता है। डैशबोर्ड पर बहुत सारे स्विचगियर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और अन्य फीचर्स भी फिक्स किया गया है। न्यू ब्रेजा के सभी वैरिएंट में कंपनी ने रियर AC वेंट्स को दिया है। इसमें ब्लोअर की स्पीड को एडजेस्ट करने क लिए नॉब भी मिलेगा। पुराने मॉडल में ऐसा नहीं है। पुराने मॉडल की रियर सीट पर हेडरेस्ट दिया था, जो नए मॉडल से कंपनी ने हटा दिया है। न्यू ब्रेजा में एंबीएंट लाइट का भी इस्तेमाल किया गया है। यानी आपको जो कलर पसंद है उसके हिसाब से कार के इंटीरियर लाइट बदल पाएंगे। पुराने मॉडल में ऐसा नहीं थी।

न्यू ब्रेजा Vs विटारा ब्रेजा : फीचर्स

न्यू ब्रेजा में नया 9.0-इंच स्मार्टप्ले प्रो प्लस टचस्क्रीन सिस्टम दिया है, जो एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसमें आर्कमिस साउंड सिस्टम भी दिया है। जबकि पुराने मॉडल में 7-इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम ही दिया था। नए मॉडल में वायरलेस चार्जिंग, रियर एसी वेंट, वॉयस कमांड सपोर्ट, कनेक्टेड कार टेक, हेड-अप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल मिलता है। इनमें से एक भी फीचर पुराने मॉडल में नहीं थी। इसके अलावा ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एंबियंट लाइटिंग, USB टाइप-सी रियर चार्जिंग पोर्ट, कनेक्टेड कार टेक, एलेक्सा कम्पैटिबिलिटी और सनरूफ भी शामिल है। न्यू ब्रेजा में पहली बार 360 डिग्री कैमरा भी मिल रहा है। ये सभी फीचर इसे पुराने मॉडल से अलग बना देते हैं।

न्यू ब्रेजा Vs विटारा ब्रेजा : इंजन

ऑनगोइंग विटारा ब्रेजा में K-सीरीज 1.5- डुअल जेट ISG P 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया है। ये 103.26bhp का पावर और 138nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 4-स्पीड ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। ARAI के मुताबिक, इसका माइलेज 18.76km/l है। दूसरी तरफ, न्यू ब्रेजा में न्यू जेनरेशन K-सीरीज 1.5- डुअल जेट WT इंजन दिया है। ये स्मार्ट हाईब्रिट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। ये इंजन 103hp का पावर और 137Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 6-स्पीड ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि इसकी फ्यूल इफीशियंसी भी बढ़ गई है। न्यू ब्रेजा का मैनुअल वैरिएंट 20.15 kp/l और ऑटोमैटिक वैरिएंट 19.80 kp/l का माइलेज देगा।

न्यू ब्रेजा Vs विटारा ब्रेजा : सेफ्टी

सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से भी न्यू ब्रेजा ऑनगोइंग विटारा ब्रेजा से बेहतर हो गई है। न्यू ब्रेजा में 6 एयरबैग्स, ESP, ABS के साथ EBD, अपने सेगमेंट में पहला 360-डिग्री कैमरा, हिल-होल्ड असिस्ट और ISOFIX रियर एंकरेज जैसे फीचर्स दिए हैं। जबकि, विटारा ब्रेजा में ABS के साथ EBD, सेंट्रल लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थेप्ट अलार्म, 2 एयरबैग, ऑटोमैटिक हेडलैम्प, रियर कैमरा, हिल असिस्ट, स्पीड अलर्ट ही दिया है।

न्यू ब्रेजा Vs विटारा ब्रेजा : कीमत

बात की जाए न्यू ब्रेजा को तो इसकी कीमत ऑनगोइंग मॉडल से थोड़ी ज्यादा है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.99 लाख रुपए है। जबकि ऑनगोइंग विटारा ब्रेजा के LXi वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 7.82 लाख रुपए है। इसके बाद VXi की 8.91 लाख रुपए, VXi AT SHVS की 10.11 लाख रुपए, ZXi की 9.66 लाख रुपए, ZXi AT SHVS की 10.88 लाख रुपए, ZXi+ की 9.97 लाख रुपए, ZXi+ डुअल टोन की 10.13 लाख रुपए, ZXi+ AT SHVS की 11.33 लाख रुपए और ZXi+ AT डुअल टोन की 11.47 लाख रुपए है। वहीं, न्यू ब्रेजा के टॉप मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 13.96 लाख रुपए है।