फिर दिल जीतने नए अवतार में लॉन्च होगी ये पॉपुलर गाड़ी, नई डिटेल आई सामने

इसमें फ्रंट एंड पर बड़े कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे। नई वेन्यू में नई जनरेशन की टक्सन एसयूवी जैसे पैरामीट्रिक ज्वेल थीम वाली ग्रिल और एलईडी डीआरएल देखने को मिलेंगे। इसमें नए डिजाइन किए गए हेडलैंप

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Tejeshwar Mon, 11 Apr 2022 04:16 PM

इस खबर को सुनें