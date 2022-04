एयरबैग वाली मोटरसाइकिल भारत में लॉन्च, कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

इसमें 7-इंच का फुल-कलर TFT लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है जो ऑडियो और नेविगेशन सिस्टम, राइडिंग मोड्स को मैनेज करने या सस्पेंशन सेटिंग्स को एडजस्ट करने सहित सभी जानकारी देता है। इस मोटरसाइकिल में 21-लीटर

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Tejeshwar Tue, 19 Apr 2022 06:40 PM

इस खबर को सुनें