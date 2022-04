दिलों पर राज करने आ रही ये नई गाड़ी, कंपनी ने लॉन्च से पहले किया बड़ा ऐलान

नेक्स्ट-जेन अर्टिगा में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी - सुजुकी कनेक्ट और 17.78 सेमी (7 इंच) स्मार्टप्ले प्रो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा। नेक्स्ट-जेन अर्टिगा S-CNG अब ZXI वैरिएंट में भी उपलब्ध होगी।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Tejeshwar Thu, 07 Apr 2022 12:30 PM

