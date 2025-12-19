Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़stock clearance these 4 suv from tata to mahindra now up to rs 2-5 lakh cheaper
स्टॉक क्लियरेंस ऑफर! इन 4 SUV पर मिल रही ₹2.50 लाख तक की छूट, शुरुआती कीमत सिर्फ ₹5.50 लाख

स्टॉक क्लियरेंस ऑफर! इन 4 SUV पर मिल रही ₹2.50 लाख तक की छूट, शुरुआती कीमत सिर्फ ₹5.50 लाख

संक्षेप:

कंपनियां नए साल से पहले आउटगोइंग मॉडल्स का स्टॉक क्लियर करने में जुट गई हैं। ऐसे में गाड़ियों पर भारी डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें किसी तरह का वेटिंग पीरियड भी नहीं है।

Dec 19, 2025 05:52 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

साल 2025 खत्म होने वाला है। इसी के साथ ऑटोमोबाइल बाजार में 2026 को लेकर हलचल तेज हो गई है। नए साल की शुरुआत में कई पॉपुलर SUV के फेसलिफ्ट और नए जेनरेशन मॉडल लॉन्च होने वाले हैं। ऐसे में कंपनियां पुराने यानी आउटगोइंग मॉडल्स का स्टॉक क्लियर करने में जुट गई हैं। इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिल रहा है क्योंकि इन गाड़ियों पर भारी डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें किसी तरह का वेटिंग पीरियड भी नहीं है। आइए जानते हैं ऐसी ही चार एसयूवी पर मिल रहे डिस्काउंट के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9e
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं

स्कोडा कुशाक

स्कोडा कुशाक का फेसलिफ्ट वर्जन जनवरी 2026 में भारत में लॉन्च हो सकता है। इससे पहले कंपनी मौजूदा मॉडल पर शानदार ऑफर दे रही है। डीलरशिप सोर्स के अनुसार, कुशाक पर करीब 2.50 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है। वहीं, स्कोडा 3.25 लाख रुपये तक के डिस्काउंट का दावा कर रही है। फिलहाल स्कोडा कुशाक की एक्स-शोरूम कीमत 10.61 लाख से 18.43 लाख रुपये के बीच है।

किआ सेल्टोस

किआ अपनी पॉपुलर एसयूवी सेल्टोस के अपडेटेड वर्जन को साल 2026 में लॉन्च करने जा रही है। मौजूदा सेल्टोस पर कंपनी करीब 1.60 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है, जिसमें 40,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस शामिल है। फिलहाल किआ सेल्टोस की कीमत 10.79 लाख से 19.81 लाख रुपये के बीच है।

महिंद्रा XUV700

महिंद्रा XUV700 के चाहने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। महिंद्रा ने XUV700 के फेसलिफ्ट वर्जन को टीज कर दिया है। इसे XUV 7XO नाम से 5 जनवरी, 2026 को लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले आउटगोइंग XUV700 पर डीलर स्तर पर करीब 80,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। मौजूदा XUV700 की एक्स-शोरूम कीमत 13.66 लाख से 23.71 लाख रुपये के बीच है।

टाटा पंच

दूसरी ओर टाटा पंच खरीदने की सोच रहे ग्राहकों के लिए भी अच्छी खबर है। टाटा मोटर्स काफी समय से पंच फेसलिफ्ट की टेस्टिंग कर रही है। माना जा रहा है कि इस माइक्रो SUV को 2026 में मिड-साइकल अपडेट मिलेगा। फेसलिफ्ट से पहले पंच पर करीब 80,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। पंच की एक्स-शोरूम कीमत 5.50 लाख से 9.30 लाख रुपये के बीच है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Tata Punch Mahindra XUV700 Kia Seltos अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।