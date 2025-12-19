स्टॉक क्लियरेंस ऑफर! इन 4 SUV पर मिल रही ₹2.50 लाख तक की छूट, शुरुआती कीमत सिर्फ ₹5.50 लाख

संक्षेप: कंपनियां नए साल से पहले आउटगोइंग मॉडल्स का स्टॉक क्लियर करने में जुट गई हैं। ऐसे में गाड़ियों पर भारी डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें किसी तरह का वेटिंग पीरियड भी नहीं है।

साल 2025 खत्म होने वाला है। इसी के साथ ऑटोमोबाइल बाजार में 2026 को लेकर हलचल तेज हो गई है। नए साल की शुरुआत में कई पॉपुलर SUV के फेसलिफ्ट और नए जेनरेशन मॉडल लॉन्च होने वाले हैं। ऐसे में कंपनियां पुराने यानी आउटगोइंग मॉडल्स का स्टॉक क्लियर करने में जुट गई हैं। इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिल रहा है क्योंकि इन गाड़ियों पर भारी डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें किसी तरह का वेटिंग पीरियड भी नहीं है। आइए जानते हैं ऐसी ही चार एसयूवी पर मिल रहे डिस्काउंट के बारे में विस्तार से।

स्कोडा कुशाक स्कोडा कुशाक का फेसलिफ्ट वर्जन जनवरी 2026 में भारत में लॉन्च हो सकता है। इससे पहले कंपनी मौजूदा मॉडल पर शानदार ऑफर दे रही है। डीलरशिप सोर्स के अनुसार, कुशाक पर करीब 2.50 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है। वहीं, स्कोडा 3.25 लाख रुपये तक के डिस्काउंट का दावा कर रही है। फिलहाल स्कोडा कुशाक की एक्स-शोरूम कीमत 10.61 लाख से 18.43 लाख रुपये के बीच है।

किआ सेल्टोस किआ अपनी पॉपुलर एसयूवी सेल्टोस के अपडेटेड वर्जन को साल 2026 में लॉन्च करने जा रही है। मौजूदा सेल्टोस पर कंपनी करीब 1.60 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है, जिसमें 40,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस शामिल है। फिलहाल किआ सेल्टोस की कीमत 10.79 लाख से 19.81 लाख रुपये के बीच है।

महिंद्रा XUV700 महिंद्रा XUV700 के चाहने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। महिंद्रा ने XUV700 के फेसलिफ्ट वर्जन को टीज कर दिया है। इसे XUV 7XO नाम से 5 जनवरी, 2026 को लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले आउटगोइंग XUV700 पर डीलर स्तर पर करीब 80,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। मौजूदा XUV700 की एक्स-शोरूम कीमत 13.66 लाख से 23.71 लाख रुपये के बीच है।

टाटा पंच दूसरी ओर टाटा पंच खरीदने की सोच रहे ग्राहकों के लिए भी अच्छी खबर है। टाटा मोटर्स काफी समय से पंच फेसलिफ्ट की टेस्टिंग कर रही है। माना जा रहा है कि इस माइक्रो SUV को 2026 में मिड-साइकल अपडेट मिलेगा। फेसलिफ्ट से पहले पंच पर करीब 80,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। पंच की एक्स-शोरूम कीमत 5.50 लाख से 9.30 लाख रुपये के बीच है।