स्टीलबर्ड का ब्लूटूथ हेलमेट लॉन्च, फुल चार्ज पर 48 घंटे तक टॉक टाइम मिलेगा; म्यूजिक, नेविगेशन भी सपोर्ट करेगा

संक्षेप: दिवाली के मौके पर दुनिया के सबसे बड़े हेलमेट निर्माता स्टीलबर्ड हाई-टेक इंडिया लिमिटेड ने SBH-32 एरोनॉटिक्स हेलमेट लॉन्च किया है। ये एक एडवांस्ड ब्लूटूथ स्मार्ट हेलमेट, जो जुड़े हुए भविष्य की दिशा में एक और कदम है। स्मार्टफोन यूजर्स की राइड को स्मार्ट बनाने में मदद मिलेगी।

Fri, 17 Oct 2025 08:34 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
दिवाली के मौके पर दुनिया के सबसे बड़े हेलमेट निर्माता स्टीलबर्ड हाई-टेक इंडिया लिमिटेड ने SBH-32 एरोनॉटिक्स हेलमेट लॉन्च किया है। ये एक एडवांस्ड ब्लूटूथ स्मार्ट हेलमेट, जो जुड़े हुए भविष्य की दिशा में एक और कदम है। स्मार्टफोन यूजर्स की राइड को स्मार्ट बनाने में मदद मिलेगी। SBH-32 एरोनॉटिक्स अत्याधुनिक तकनीक, बेहतरीन आराम और उच्च सुरक्षा को जोड़कर एक अद्वितीय राइडिंग अनुभव प्रदान करता है। यह लंबी और थकाऊ यात्राओं को आसान, सुरक्षित और उत्पादक बनाता है।

यह लॉन्च स्टीलबर्ड के न्यूनेस और राइडर सुरक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक है, जो इसे हेलमेट इंडस्ट्री में अपनी नेतृत्वकारी विरासत को और मजबूत करता है। यह हेलमेट आधुनिक राइडर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो आज़ादी और कनेक्टिविटी दोनों चाहते हैं। ब्लूटूथ 5.2 तकनीक से लैस यह हेलमेट 48 घंटे तक की टॉक टाइम और 110 घंटे की स्टैंडबाय बैटरी देता है, जिससे राइडर्स बिना किसी परेशानी के कॉल, नेविगेशन और म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं।

यह हेलमेट डुअल होमोलोगेशन के साथ आता है - DOT (FMVSS No. 218) और BIS (IS 4151:2015), जो अंतरराष्ट्रीय और भारतीय सुरक्षा मानकों को पूरा करता है। इसका बाहरी शेल हाई-इम्पैक्ट PC-ABS ब्लेंड से बना है, जो अधिकतम सुरक्षा प्रदान करता है। एरोडायनामिक डिजाइन में मल्टीपल एयर वेंट्स, विंड डिफ्लेक्टर, वॉर्टेक्स जनरेटर और रियर स्पॉइलर शामिल हैं, जो हवा के दबाव और कंपन को कम कर स्थिर और आरामदायक राइडिंग सुनिश्चित करते हैं।

वाइजर हाई क्वालिटी वाले पॉलीकार्बोनेट से बना है, जो पिनलॉक-रेडी, एंटी-स्क्रैच और UV-रेसिस्टेंट है, जिससे हर मौसम में साफ विजिबिलिटी बनी रहती है। नेक पैड पर लगी रिफ्लेक्टिव एलिमेंट्स नाइट राइडिंग के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। SBH-32 एरोनॉटिक्स का इंटीरियर भी खास है, इसमें रिमूवेबल और वॉशेबल लाइनिंग है, जो सांस लेने योग्य और स्वेट-अब्जॉर्बिंग फैब्रिक से बनी है। इसमें हाई-डेंसिटी पैड EPS और डबल D-रिंग फास्टनर दिया गया है, जो सुरक्षित फिटिंग प्रदान करता है।

यह हेलमेट 580 मिमी, 600 मिमी और 620 मिमी साइज में उपलब्ध है। मात्र 4,399 रुपए की कीमत में यह हेलमेट वैश्विक सुरक्षा मानकों और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को एक किफायती रेंज में लाता है, जिससे हर राइडर को प्रीमियम प्रोटेक्शन मिल सके। लॉन्च पर स्टीलबर्ड हाई-टेक इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेकट राजीव कपूर ने कहा, "इस दिवाली हम सड़कों को इनोवेशन से रोशन कर रहे हैं। SBH-32 एरोनॉटिक्स सिर्फ एक हेलमेट नहीं, बल्कि स्मार्ट राइडिंग की दिशा में एक क्रांति है। एडवांस्ड ब्लूटूथ 5.2 कनेक्टिविटी और ग्लोबल सेफ्टी सर्टिफिकेशन को जोड़कर हम राइडर्स को सुरक्षित रहते हुए कनेक्टेड रहने की आज़ादी दे रहे हैं।"

