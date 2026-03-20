स्टीलबर्ड की न्यूमेरोलॉजी सीरीज लॉन्च, हेलमेट पर आपका लकी नंबर मिलेगा; सनशील्ड धूप से बचाएगी

स्टीलबर्ड हेलमेट ने अपनी नई और अनोखी 'न्यूमेरोलॉजी सीरीज' को लॉन्च किया है। यह हेलमेट सीरीज उन राइडर्स के लिए डिजाइन की गई है जो अंकों के महत्व और अपनी व्यक्तिगत पहचान में विश्वास रखते हैं। यह नई सीरीज पर्सनलाइज्ड डिजाइन को सर्टिफाइट सेफ्टी फीचर्स के साथ जोड़ती है।

स्टीलबर्ड हेलमेट ने अपनी नई और अनोखी 'न्यूमेरोलॉजी सीरीज' को लॉन्च किया है। यह हेलमेट सीरीज उन राइडर्स के लिए डिजाइन की गई है जो अंकों के महत्व और अपनी व्यक्तिगत पहचान में विश्वास रखते हैं। यह नई सीरीज पर्सनलाइज्ड डिजाइन को सर्टिफाइट सेफ्टी फीचर्स के साथ जोड़ती है, जिससे राइडर्स को ऐसा हेलमेट मिलता है जो उनकी पहचान और आत्मविश्वास दोनों को दर्शाता है। न्यूमेरोलॉजी सीरीज एक खास कॉन्सेप्ट के साथ आती है, जिसमें राइडर्स 01 से 09 तक के अपने पसंदीदा या लकी नंबर वाले हेलमेट चुन सकते हैं।

फ्लिप-अप मैकेनिज्म मिलेगा

यह नंबर किसी व्यक्ति के लिए उनके जन्मदिन, किसी खास उपलब्धि या व्यक्तिगत विश्वास से जुड़े हो सकते हैं। इस तरह स्टीलबर्ड ने हेलमेट को सिर्फ सुरक्षा इक्युपमेंट नहीं बल्कि राइडर की पहचान और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक बनाने का प्रयास किया है। आधुनिक राइडिंग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस हेलमेट में फ्लिप-अप मैकेनिज्म दिया गया है, जिससे राइडर आसानी से फुल-फेस सुरक्षा और ओपन-फेस सुविधा के बीच स्विच कर सकते हैं। यह फीचर खासतौर पर शहर की सवारी और हाईवे राइडिंग दोनों के लिए उपयुक्त है।

इनर स्मोक सनशील्ड मिलेगी

हेलमेट में डुअल-वाइजर सिस्टम दिया गया है, जिसमें इनर स्मोक सनशील्ड तेज धूप से सुरक्षा देता है, जबकि एंटी-स्क्रैच प्रॉपर्टी वाला आउटर वाइजर बेहतर और साफ विजिबिलिटी सुनिश्चित करता है। यह हेलमेट हाई-इम्पैक्ट थर्मोप्लास्टिक शेल से बना है, जो बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही इसका एयरोडायनामिक डिजाइन हाई-स्पीड राइडिंग के दौरान स्थिरता को बढ़ाता है। इसमें बेहतर एयर वेंटिलेशन सिस्टम और सांस लेने योग्य इंटीरियर पैडिंग दी गई है, जो लंबी राइड के दौरान आराम और बेहतर एयरफ्लो सुनिश्चित करती है।

2249 रुपए शुरुआती कीमत

हेलमेट का इंटीरियर लाइनिंग डिटैचेबल और वॉशेबल है, जिससे इसकी सफाई और मेंटेनेंस आसान हो जाता है। न्यूमेरोलॉजी सीरीज ISI प्रमाणित (IS 4151:2015) है। इसका वजन लगभग 1350 ± 50 ग्राम है। यह हेलमेट स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज में उपलब्ध होगा। इसकी शुरुआती कीमत 2249 रुपए रखी गई है। यह स्टीलबर्ड के देशभर में मौजूद डीलर नेटवर्क और प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होगा।