स्टीलबर्ड का ब्लूटूथ हेलमेट लॉन्च, 48 घंटे तक लगातर म्यूजिक चलेगा; गूगल असिस्टेंट और सिरी का सपोर्ट

संक्षेप: Base X स्मार्ट सिस्टम चलते-फिरते सहज और हैंड्स-फ्री कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें स्मार्ट पावर कंट्रोल मिलता है, जो मैग्नेटिक बकल लॉक करते ही पावर ऑन, तुरंत कनेक्ट और हेलमेट हटाते ही ऑटोमैटिक पावर ऑफ। राइडिंग के दौरान म्यूजिक प्ले/पॉज करना, ट्रैक बदलना और वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं।

Jan 15, 2026 08:38 pm IST

स्टीलबर्ड हाई-टेक इंडिया लिमिटेड ने आज अपनी लेटेस्ट स्मार्ट राइडिंग टेक्नोलॉजी Base X के लॉन्च की घोषणा की। यह टेक्नोलॉजी डेली की राइडिंग को एक बिल्कुल नया अनुभव देने के लिए डिजाइन की गई है। स्टीलबर्ड फाइटर हेलमेट रेंज में इंटीग्रेटेड, Base X कनेक्टिविटी, कंट्रोल और अत्याधुनिक इनोवेशन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। यह आधुनिक राइडर्स के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी लाने की स्टीलबर्ड की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। परफॉर्मेंस, पावर और प्रिसीजन वाले राइडर्स के लिए तैयार किया गया Base X, सेफ्टी से समझौता किए बिना कनेक्टेड रहने की सुविधा देता है।

राइडिंग को नया आयाम देने वाले स्मार्ट फीचर्स Base X स्मार्ट सिस्टम चलते-फिरते सहज और हैंड्स-फ्री कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें स्मार्ट पावर कंट्रोल मिलता है, जो मैग्नेटिक बकल लॉक करते ही पावर ऑन, तुरंत कनेक्ट और हेलमेट हटाते ही ऑटोमैटिक पावर ऑफ। राइडिंग के दौरान म्यूजिक प्ले/पॉज करना, ट्रैक बदलना और वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें वॉइस असिस्टेंट इंटीग्रेशन भी दिया है, जो ‘+’ बटन को तीन सेकंड तक दबाकर Google Assistant या Siri एक्टिवेट कर देता है।

Base X बटन के जरिए Glide Mode, Beast Mode या Relax Mode सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें स्मार्ट रियर इंडिकेटर लाइट्स मिलती है, जो कस्टमाइज़ेबल कलर ऑप्शंस के साथ बेहतर स्टाइल और ऑन-रोड विजिबिलिटी देती हैं। इसमें Type-C चार्जिंग के साथ 48 घंटे तक का लगातार प्लेबैक, लंबे सफर और रोजाना कम्यूट दोनों के लिए परफेक्ट है।

Base X टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला फाइटर हेलमेट, स्टीलबर्ड के प्रसिद्ध सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी बरकरार रखता है। इसमें हाई-इम्पैक्ट शेल डिजाइन, प्रभावी वेंटिलेशन सिस्टम और राइडर-सेंट्रिक एर्गोनॉमिक्स शामिल हैं, ताकि सुरक्षा और इनोवेशन साथ-साथ मिलें। कंपनी ने इसकी कीमत 5,999 रुपए तय की है। Base X के लॉन्च के साथ, स्टीलबर्ड एक बार फिर भारतीय राइडिंग कल्टर में स्मार्ट हेलमेट टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाई पर ले जाता है।