इस कंपनी ने 2 ऑफरोडिंग बाइक कीं लॉन्च, सिर्फ 500 यूनिट ही बेचेगी; रॉयल एनफील्ड से है इसका कनेक्शन

दोनों मोटरसाइकिलों में सबसे बड़ा बदलाव KYB फैक्ट्री A-किट सस्पेंशन पैकेज का जुड़ना है। इसमें 48mm का क्लोज्ड-कार्ट्रिज फॉर्क, पूरी तरह से एडजस्ट होने वाला रियर शॉक और Xtrig प्रीलोड एडजस्टर शामिल है। इन अपडेट्स का मकसद अलग-अलग तरह के रास्तों पर बेहतर एक्सपीरियंस और कंसिस्टेंसी देना है।

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रॉयल एनफील्ड की पैरेंट कंपनी आयशर मोटर्स के पास यूरोपियन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी स्टार्क फ्यूचर की करीब 10.35% हिस्सेदारी भी है। अब इस कंपनी ने अपनी Varg MX और Varg EX इलेक्ट्रिक ऑफ-रोड मोटरसाइकिलों के फैक्ट्री एडिशन पेश किए हैं। इन दोनों की दुनियाभर में कुल 500 यूनिट भी बेची जाएंगी। इन स्पेशल एडिशन में कई चेसिस और कंपोनेंट अपग्रेड किए गए हैं, जिनमें सबसे खास फुल KYB फैक्ट्री A-किट सस्पेंशन सेटअप है। इसका इलेक्ट्रिक पावरट्रेन 80hp पहले की तरह ही है।

दोनों मोटरसाइकिलों में सबसे बड़ा बदलाव KYB फैक्ट्री A-किट सस्पेंशन पैकेज का जुड़ना है। इसमें 48mm का क्लोज्ड-कार्ट्रिज फॉर्क, पूरी तरह से एडजस्ट होने वाला रियर शॉक और Xtrig प्रीलोड एडजस्टर शामिल है। इन अपडेट्स का मकसद अलग-अलग तरह के रास्तों पर बेहतर एक्सपीरियंस और कंसिस्टेंसी देना है। मौजूदा एक्सचेंज रेट के हिसाब से, Varg MX फैक्टरी एडिशन की कीमत USD 15,990 (लगभग 15.43 लाख रुपए) है, जबकि Varg EX फैक्टरी एडिशन की कीमत USD 16,990 (लगभग 16.40 लाख रुपए) है।

फैक्ट्री एडिशन में कई हार्डवेयर अपग्रेड भी किए गए हैं, जैसे CNC-मशीन्ड ट्रिपल क्लैम्प, टाइटेनियम फुट पेग्स और टाइटेनियम बोल्ट किट, जिनसे वज़न में 1.1kg की कमी का दावा किया गया है। साथ ही, हाई-ग्रिप सीट और अपडेटेड रेडिएटर फैन होल्डर भी दिए गए हैं। स्टार्क ने डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल भी जोड़ा है, जो राइडिंग मोड में इंटीग्रेटेड है, जबकि जिन मार्केट में नियम परमिशन देते हैं, वहां ग्राहक हैंड-ऑपरेटेड रियर ब्रेक का ऑप्शन चुन सकते हैं।

पावर के लिए ब्रांड की 80hp इलेक्ट्रिक मोटर और 7.2kWh बैटरी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जारी है। हालांकि, MX और EX मॉडल के टॉर्क नंबर अलग-अलग हैं। पहला मॉडल पिछले पहिए पर 978Nm का टॉर्क देता है, जबकि दूसरा मॉडल पिछले पहिए पर 1,036Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि EV के टॉर्क आंकड़ों की सीधे ICE मॉडल से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि स्टार्क फ्यूचर पहिए पर टॉर्क बताता है, जिससे गियर रिडक्शन के कारण पेपर पर नंबर बेहतर नजर आते हैं।