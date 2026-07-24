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इस कंपनी ने 2 ऑफरोडिंग बाइक कीं लॉन्च, सिर्फ 500 यूनिट ही बेचेगी; रॉयल एनफील्ड से है इसका कनेक्शन

By Narendra Jijhontiya
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दोनों मोटरसाइकिलों में सबसे बड़ा बदलाव KYB फैक्ट्री A-किट सस्पेंशन पैकेज का जुड़ना है। इसमें 48mm का क्लोज्ड-कार्ट्रिज फॉर्क, पूरी तरह से एडजस्ट होने वाला रियर शॉक और Xtrig प्रीलोड एडजस्टर शामिल है। इन अपडेट्स का मकसद अलग-अलग तरह के रास्तों पर बेहतर एक्सपीरियंस और कंसिस्टेंसी देना है।

Stark Future unveils Varg MX and EX Factory Edition bikes
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रॉयल एनफील्ड की पैरेंट कंपनी आयशर मोटर्स के पास यूरोपियन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी स्टार्क फ्यूचर की करीब 10.35% हिस्सेदारी भी है। अब इस कंपनी ने अपनी Varg MX और Varg EX इलेक्ट्रिक ऑफ-रोड मोटरसाइकिलों के फैक्ट्री एडिशन पेश किए हैं। इन दोनों की दुनियाभर में कुल 500 यूनिट भी बेची जाएंगी। इन स्पेशल एडिशन में कई चेसिस और कंपोनेंट अपग्रेड किए गए हैं, जिनमें सबसे खास फुल KYB फैक्ट्री A-किट सस्पेंशन सेटअप है। इसका इलेक्ट्रिक पावरट्रेन 80hp पहले की तरह ही है।

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दोनों मोटरसाइकिलों में सबसे बड़ा बदलाव KYB फैक्ट्री A-किट सस्पेंशन पैकेज का जुड़ना है। इसमें 48mm का क्लोज्ड-कार्ट्रिज फॉर्क, पूरी तरह से एडजस्ट होने वाला रियर शॉक और Xtrig प्रीलोड एडजस्टर शामिल है। इन अपडेट्स का मकसद अलग-अलग तरह के रास्तों पर बेहतर एक्सपीरियंस और कंसिस्टेंसी देना है। मौजूदा एक्सचेंज रेट के हिसाब से, Varg MX फैक्टरी एडिशन की कीमत USD 15,990 (लगभग 15.43 लाख रुपए) है, जबकि Varg EX फैक्टरी एडिशन की कीमत USD 16,990 (लगभग 16.40 लाख रुपए) है।

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फैक्ट्री एडिशन में कई हार्डवेयर अपग्रेड भी किए गए हैं, जैसे CNC-मशीन्ड ट्रिपल क्लैम्प, टाइटेनियम फुट पेग्स और टाइटेनियम बोल्ट किट, जिनसे वज़न में 1.1kg की कमी का दावा किया गया है। साथ ही, हाई-ग्रिप सीट और अपडेटेड रेडिएटर फैन होल्डर भी दिए गए हैं। स्टार्क ने डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल भी जोड़ा है, जो राइडिंग मोड में इंटीग्रेटेड है, जबकि जिन मार्केट में नियम परमिशन देते हैं, वहां ग्राहक हैंड-ऑपरेटेड रियर ब्रेक का ऑप्शन चुन सकते हैं।

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पावर के लिए ब्रांड की 80hp इलेक्ट्रिक मोटर और 7.2kWh बैटरी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जारी है। हालांकि, MX और EX मॉडल के टॉर्क नंबर अलग-अलग हैं। पहला मॉडल पिछले पहिए पर 978Nm का टॉर्क देता है, जबकि दूसरा मॉडल पिछले पहिए पर 1,036Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि EV के टॉर्क आंकड़ों की सीधे ICE मॉडल से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि स्टार्क फ्यूचर पहिए पर टॉर्क बताता है, जिससे गियर रिडक्शन के कारण पेपर पर नंबर बेहतर नजर आते हैं।

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Varg MX फैक्ट्री एडिशन खास स्टार्क रेड कलर स्कीम में आता है और इसमें Dunlop MX34 टायर लगे हैं। वहीं, सड़क पर चलने के लिए कानूनी तौर पर मंजूर Varg EX फैक्ट्री एडिशन में फॉरेस्ट ग्रे फिनिश, एंड्यूरो-स्पेसिफिक सस्पेंशन सेटिंग, डनलप जियोमैक्स EN91 टायर, हैंडगार्ड और आगे और पीछे डिस्क प्रोटेक्शन मिलता है। स्टार्क फ्यूचर, वर्ग MX फैक्टरी एडिशन की सिर्फ 200 यूनिट और Varg EX फैक्ट्री एडिशन की 300 यूनिट बनाएगी, जिससे ये Varg रेंज के अब तक के सबसे खास वर्जन बन जाएंगे।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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