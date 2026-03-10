ई-कार में बैटरी की गड़बड़ी! झूठा निकला कंपनी का दावा, अब लगा करोड़ों का भारी जुर्माना; EV में आग लगने पर हुई थी जांच

Mar 10, 2026 01:59 pm IST

लग्जरी कार निर्माता मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) को दक्षिण कोरिया में बड़ा झटका लगा है। देश के एंटीट्रस्ट रेगुलेटर ने कंपनी पर करीब 12.23 अरब वॉन (लगभग 7.6 मिलियन डॉलर या करीब ₹63 करोड़) का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि जांच में पाया गया कि कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी सप्लायर को लेकर ग्राहकों को गलत जानकारी दी थी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

रेगुलेटर ने लगाया भारी जुर्माना

रॉयटर्स (Reuters) की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फैसला दक्षिण कोरिया के प्रतिस्पर्धा नियामक कोरिया फेयर ट्रे़ड कमीशन (Korea Fair Trade Commission- FTC) ने सुनाया है। जांच में सामने आया कि मर्सिडीज-बेंज कोरिया (Mercedes-Benz Korea) ने कुछ इलेक्ट्रिक कारों में इस्तेमाल होने वाली बैटरी के बारे में सही जानकारी ग्राहकों को नहीं दी है।

CATL की बजाय दूसरे कंपनी की बैटरी

जांच के मुताबिक कंपनी ने अपनी कुछ इलेक्ट्रिक कारों में यह बताया कि उनमें बैटरी दुनिया की सबसे बड़ी EV बैटरी निर्माता कंपनी CATL की लगी है। लेकिन, असल में कई कारों में बैटरी सेल फरासिस एनर्जी (Farasis Energy) की लगी हुई थीं, जो अपेक्षाकृत कम जानी-पहचानी कंपनी है।

इस मामले में जिन कारों का नाम सामने आया है, उनमें मर्सिडीज-बेंज EQE (Mercedes-Benz EQE) और मर्सिडीज-बेंज EQS (Mercedes-Benz EQS) जैसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेडान शामिल हैं।

डीलर्स को भी नहीं थी सही जानकारी

जांच में यह भी पता चला कि कंपनी ने अपने डीलर्स को दिए गए इंटरनल सेल्स मैनुअल में CATL बैटरी की खूबियां बताई थीं। इन दस्तावेजों में कंपनी ने CATL की ग्लोबल मार्केट लीडरशिप, एडवांस टेक्नोलॉजी जैसी खूबियों का जिक्र किया था, लेकिन Farasis बैटरी का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इस वजह से कई डीलर्स को भी असली बैटरी सप्लायर की जानकारी नहीं थी और वे ग्राहकों को CATL बैटरी के बारे में ही बताते रहे।

बैटरी में आग लगने के बाद खुला मामला

यह मामला अगस्त 2024 में सामने आया, जब दक्षिण कोरिया के इंचियोन शहर में एक पार्क की गई मर्सिडीज-बेंज EQE (Mercedes-Benz EQE) में अचानक बैटरी में आग लग गई। यह कार एक अपार्टमेंट के अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया में खड़ी थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आसपास खड़ी 100 से ज्यादा गाड़ियां जलकर नष्ट हो गईं और बिल्डिंग के कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। इस घटना के बाद अधिकारियों ने मामले की गहन जांच शुरू की।

करीब 3,000 गाड़ियां प्रभावित

रेगुलेटर के अनुसार जून 2023 से अगस्त 2024 के बीच मर्सिडीज-बेंज कोरिया (Mercedes-Benz Korea) ने करीब 3,000 ऐसी कारें बेचीं, जिनमें Farasis बैटरी लगी थी। इन गाड़ियों की कुल बिक्री लगभग 281 अरब वॉन बताई गई है।

दक्षिण कोरिया के कानून के अनुसार अनुचित व्यापारिक व्यवहार के मामले में कुल बिक्री के 4% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। मामले की गंभीरता और पब्लिक सेफ्टी से जुड़े खतरे को देखते हुए अधिकतम दंड लगाया गया।

कंपनी ने फैसले पर जताई असहमति

मर्सिडीज-बेंज कोरिया (Mercedes-Benz Korea) ने कहा है कि वह FTC (Korea Fair Trade Commission- FTC) के फैसले का सम्मान करती है, लेकिन उसके निष्कर्षों से सहमत नहीं है। कंपनी ने संकेत दिया है कि वह इस फैसले को कानूनी तौर पर चुनौती दे सकती है और इसके खिलाफ प्रशासनिक मुकदमा दायर करने पर विचार कर रही है।