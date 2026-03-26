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Sony की पहली पहली इलेक्ट्रिक कार का प्रोजेक्ट किया रद्द, जानिए बुकिंग अमाउंट का अब क्या होगा?

Mar 26, 2026 04:35 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कई टेक कंपनियां भी एंट्री कर रही हैं। इसमें चीनी कंपनी शाओमी और अमेरिकन कंपनी एपल का नाम शामिल है। भले ही एपल ने अपनी पहली कार को लॉन्च नहीं किया है, लेकिन कई बार इसकी प्रोटोटाइप और रेंडर्स लीक हो चुके हैं। दूसरी तरफ, सोनी भी इस लिस्ट का हिस्सा बन चुकी हैं।

Sony की पहली पहली इलेक्ट्रिक कार का प्रोजेक्ट किया रद्द, जानिए बुकिंग अमाउंट का अब क्या होगा?

ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कई टेक कंपनियां भी एंट्री कर रही हैं। इसमें चीनी कंपनी शाओमी और अमेरिकन कंपनी एपल का नाम शामिल है। भले ही एपल ने अपनी पहली कार को लॉन्च नहीं किया है, लेकिन कई बार इसकी प्रोटोटाइप और रेंडर्स लीक हो चुके हैं। दूसरी तरफ, सोनी भी इस लिस्ट का हिस्सा बन चुकी हैं। हालांकि, अब इस कंपनी की तरफ से एक निराशाजनक खबर सामने आ रही है। दरअसल, सोनी ग्रुप और होंडा मोटर कंपनी का जॉइंट वेंचर, सोनी होंडा मोबिलिटी (SHM) ने अपने दोनों प्रस्तावित अफीला (Afeela) EV मॉडल्स को रद्द करने का फैसला किया है। इनमें से पहला मॉडल इसी साल के आखिर में बिक्री के लिए आने वाला था।

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कई सालों के डेवलपमेंट और शोकेस के बाद, अफीला 1 और एक और मॉडल, जिस पर काम चल रहा था, अब लॉन्च नहीं किए जाएंगे। जिन ग्राहकों ने पहले से बुकिंग (प्री-बुकिंग) की थी, उन्हें पूरी रकम वापस मिल जाएगी। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि वो "अपने भविष्य के कारोबारी प्लान्स के बारे में सोनी और होंडा के साथ बातचीत जारी रखेगी।" उसने यह घोषणा नहीं की है कि वह अपने सभी कारोबारी ऑपरेशन्स बंद कर रही है। अभी यह साफ नहीं है कि जापान और US में उसके कर्मचारियों का क्या होगा। कंपनी ने पिछले हफ्ते ही घोषणा की थी कि वह टॉरेंस, कैलिफोर्निया में एक नया शोरूम और डिलीवरी सेंटर खोल रही है।

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भारत से जुड़ा 0 Alpha EV प्रोजेक्ट जारी रहेगा
यह खबर होंडा के उस चौंकाने वाले ऐलान के कुछ ही हफ्तों बाद आई है, जिसमें उसने अपनी खुद की 0 सीरीज इलेक्ट्रिक सैलून और SUV के साथ प्रस्तावित Acura RSX को रद्द करने की घोषणा की थी। ये मॉडल्स US में उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन स्ट्रैटजी का एक अहम हिस्सा थे। उस समय, कंपनी ने कहा था कि US की EV नीति में अप्रत्याशित बदलावों और डिमांड में ग्लोबल मंदी के कारण उसे अपनी रणनीति का फिर से मूल्यांकन करना पड़ा। होंडा को उम्मीद है कि इसके परिणामस्वरूप उसे R&D, टूलिंग और अन्य खर्चों के तौर पर कम से कम 15.8 बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि होंडा ने भारत पर केंद्रित 0 Alpha EV प्रोजेक्ट को जारी रखने का वादा किया है। उसने तपुकरा, राजस्थान स्थित अपने प्लांट में घरेलू बाजeर के साथ-साथ निर्यात के लिए भी इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया है।

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होंडा की कुछ टेक्नोलॉजी SHM नहीं ले पाता
SHM ने अपने कैंसलेशन का सीधा कारण होंडा के इस कदम को बताया और कहा, "12 मार्च, 2026 को होंडा द्वारा अपनी ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिफिकेशन रणनीति के पुनर्मूल्यांकन की घोषणा के परिणामस्वरूप, SHM उन कुछ टेक्नोलॉजी और एसेट्स का उपयोग नहीं कर पाएगा, जिन्हें SHM की शुरुआती बिनेस प्लानिंग के समय होंडा द्वारा उपलब्ध कराने की योजना थी। इस बदलाव को देखते हुए SHM ने यह तय किया है कि उसके पास उन मॉडल्स को बाजार में लाने का कोई व्यावहारिक रास्ता नहीं बचा है, जैसा कि मूल रूप से योजना बनाई गई थी।"

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2022 के मिड में किआ गया था अनाउंस
सोनी और होंडा के बीच इस जॉइंट वेंचर की घोषणा सबसे पहले 2022 के मिड में की गई थी। यह घोषणा उन कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक कारों की एक सीरीज पर बेस्ड थी, जिन्हें सोनी ने 2020 में CES से शुरू करके पहले ही पेश कर दिया था। इसका मुख्य विचार जापान की दो सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता को एक साथ लाना था, ताकि दोनों को एक ऐसे बाजार में आगे बढ़ने का रास्ता मिल सके, जो साफ तौर से सॉफ्टवेयर-बेस्ड और एक्सपीरियंस-लेड फ्यूचर की ओर बढ़ रहा था। 'Afeela' नाम की शुरुआत CES 2023 में एक नए प्रोटोटाइप के साथ हुई थी।

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सिंगल चार्ज पर 480Km की रेंज
अपनी लग्जरी पहचान के साथ, अफीला 1 सेडान को आधिकारिक तौर पर CES 2025 में पेश किया गया। कंपनी ने प्री-बुकिंग लेना शुरू कर दिया था और इसकी डिलीवरी 2026 के आखिर में शुरू होने की योजना थी। अफीला 1 में ऑल-व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक पावरट्रेन था, जिसमें दो 180 kW की मोटरें लगी थीं; इनकी कम्बाइंड कैपेसिटी 360 kW और 490 ps थी। इसमें 91 kWh का बैटरी पैक था, जो 150 kW DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता था। कंपनी का दावा था कि एक बार चार्ज करने पर यह 480 km तक दौड़ सकती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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