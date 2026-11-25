मारुति सुजुकी ने विक्टोरिस के कुछ वेरिएंट्स को 10 हजार रुपये महंगा किया है। साथ ही कंपनी ने कुछ वेरिएंट्स को सस्ता भी किया है। नई कीमतों के बाद विक्टोरिस की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.60 लाख रुपये हो गई है।

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) Victoris खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। खास बात है कि कंपनी ने कुछ वेरिएंट्स को सस्ता भी किया है और कुछ की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह जानकारी कारवाले की रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने इसके बेस LXi पेट्रोल और CNG वेरिएंट को 10 हजार रुपये महंगा कर दिया है। वहीं, VXi पेट्रोल और CNG वेरिएंट की कीमतों में 5 हजार रुपये की कटौती की गई है। इसके अलावा ZXi, ZXi (O) और ZXi Plus वेरिएंट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नई कीमतों के बाद विक्टोरिस की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.60 लाख रुपये हो गई है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 20.22 लाख रुपये तक जाती है।

मारुति विक्टोरिस के वेरिएंट की नई कीमतें कीमतों में बदलाव के बाद विक्टोरिस LXi पेट्रोल की कीमत 10.60 लाख रुपये हो गई है, जबकि LXi CNG के लिए अब 11.65 लाख रुपये देने होंगे। दूसरी ओर, VXi पेट्रोल की नई कीमत 11.80 लाख रुपये और VXi CNG की कीमत 12.85 लाख रुपये हो गई है। ये सभी एक्स-शोरूम कीमतें हैं।

एक साल पूरा होने पर आया Aurum Edition मारुति सुजुकी विक्टोरिस को हाल ही में इंडियन मार्केट में एक साल पूरे हुए हैं। इस मौके पर कंपनी ने इसका Aurum Edition इंट्रोड्यूस किया था। यह कोई अलग वेरिएंट नहीं, बल्कि एक एक्सेसरी किट है, जिसकी कीमत स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वेरिएंट के लिए 22,990 रुपये रखी गई है। इस किट में स्किड प्लेट और व्हील आर्च पर कॉपर कलर के इंसर्ट, क्रोम एक्सेंट, 3D केबिन और बूट मैट के साथ बूट सिल गार्ड दिया जाता है।

तीन पावरट्रेन के विकल्प मिलते हैं मारुति विक्टोरिस में तीन तरह के पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं। पहला 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन है, जो 102bhp की पावर और 139Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसे 5-स्पीड मैन्युअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ खरीदा जा सकता है। ऑटोमैटिक वर्जन में AWD का ऑप्शन भी मिलता है। दूसरा ऑप्शन इसी इंजन का सीएनजी वर्जन है, जो सीएनजी मोड में 87bhp की पावर और 122Nm का टॉर्क ऑफर करता है। वहीं, तीसरा ऑप्शन 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन है। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर पेट्रोल इंजन को असिस्ट करती है और e-CVT गियरबॉक्स दिया गया है। कंपनी के मुताबिक, इसका कंबाइंड आउटपुट 116bhp है।