भारतीय बाजार में नया फुल फेस हेलमेट लॉन्च, राइडर्स को मिलेगी गजब की सेफ्टी; जानिए सभी की कीमतें

SMK हेलमेट्स ने भारत में NOVA फुल-फेस हेलमेट सीरीज लॉन्च की है। इसकी कीमत NOVA सॉलिड के लिए 4,000 रुपए और NOVA ट्रैक के लिए 4,300 रुपए से शुरू होती है। दोनों वैरिएंट अब देशभर में ऑथराइज्ड SMK डीलर्स और मोटरसाइकिल एक्सेसरी स्टोर्स पर XS से XXL साइज में ग्लॉस और मैट फिनिश ऑप्शन के साथ उपलब्ध हैं। NOVA सीरीज एनर्जी इम्पैक्ट रेसिस्टेंट थर्मोप्लास्टिक (EIRT) शेल का इस्तेमाल करके बनाई गई है। इसमें इम्पैक्ट एब्जॉर्प्शन के लिए मल्टी-डेंसिटी EPS लाइनर है। हेलमेट ECE 22.06, DOT, और ISI सेफ्टी सर्टिफिकेशन को पूरा करते हैं, जिससे वे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से हैं।

NOVA हेलमेट के फीचर्स और मटेरियल हेलमेट में ऑप्टिकली करेक्ट, स्क्रैच-रेसिस्टेंट वाइजर और फॉगिंग कम करने के लिए स्टैंडर्ड तौर पर पिनलॉक 30 इंसर्ट दिया गया है। वाइजर में आसानी से हटाने के लिए क्विक-रिलीज मैकेनिज्म भी है। वेंटिलेशन के लिए चिन और टॉप एयर वेंट के साथ-साथ पीछे का एग्जॉस्ट आउटलेट है, जबकि आराम को बेहतर बनाने के लिए नोज डिफ्लेक्टर और विंड प्रोटेक्टर भी शामिल हैं।

इंटीरियर में एक ब्रीदेबल, हाइपोएलर्जेनिक लाइनर है जिसे हटाया और धोया जा सकता है। हेलमेट में चश्मे के लिए अच्छा डिजाइन, क्विक-रिलीज चिन स्ट्रैप भी है, और बेहतर फिट के लिए ये दो शेल साइज में मिलते हैं। NOVA सॉलिड सिंगल-टोन कलर ऑप्शन और ज्यादा साफ डिजाइन के साथ आता है, जबकि NOVA ट्रैक में ज्यादा एग्रेसिव ग्राफिक्स और कंट्रास्ट कलर स्कीम हैं।

ISI मार्क वाला हेलमेट होना जरूरी

हेलमेट के पास BSI (भारतीय मानक ब्यूरो ISI ) नहीं है, तो आप पर 1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी आपको बाइक-स्कूटर चलाते वक्त केवल ISI मार्क वाला हेलमेट ही पहनना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तब मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194D MVA के तहत आप पर 2 हजार रुपए तक का चालान किया जा सकता है।

हेलमेट को पहनने का सही तरीका

टू-व्हीलर चलाने या पीछे बैठने वाले को हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है ताकि एक्सीडेंट के वक्त आपके सिर पर कोई चोट नहीं आए। एक्सीडेंट के ज्यादतर केस में सिर पर चोट लगने की वजह से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में आप जब भी हेलमेट पहने तो इस बात का ध्यान रहे कि वो आपके सिर पर एकदम अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। हेलमेट पहनने के बाद स्ट्रिप को लगाना नहीं भूलें। कई बार लोग सिर्फ चालान से बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। वे स्ट्रिप नहीं लगाते। इतन ही नहीं, कई लोगों के हेलमेट में स्ट्रिप का लॉक नहीं होता। या वो टूटी होती है। इन तमाम स्थिति में आपका चालान किया जा सकता है।