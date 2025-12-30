खड़ी कार में नींद बन सकती है जानलेवा, खतरे से बचने के लिए अपनाएं ये सेफ्टी टिप्स
खड़ी कार में सोने का सबसे गंभीर खतरा कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ा होता है। यह गैस न दिखती है और न ही इसकी कोई गंध होती है। इसलिए इसका एहसास करना लगभग नामुमकिन होता है।
अगर आप सफर के दौरान यह सोचते हैं कि कार साइड में खड़ी करके थोड़ी देर सो लेना सुरक्षित है तो यह गलतफहमी आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। हर साल देश-दुनिया से ऐसे कई मामले सामने आते हैं, जहां लोग पार्क की हुई कार में सोते-सोते दम तोड़ देते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तेज गर्मी या फिर कड़ाके की ठंड होती है जो बंद गाड़ी को कुछ ही समय में खतरनाक बना देती है।
कार्बन मोनोऑक्साइड का खतरा
सबसे गंभीर खतरा कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ा होता है। यह गैस न दिखती है और न ही इसकी कोई गंध होती है। इसलिए इसका एहसास करना लगभग नामुमकिन होता है। अगर कार का इंजन चालू है, तो एग्जॉस्ट से निकलने वाला धुआं छोटी दरारों या खराब सीलिंग के जरिए केबिन के अंदर भर सकता है। कई लोग यह मान लेते हैं कि शीशा थोड़ा खुला होने से खतरा नहीं होगा, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ ही मिनटों में यह गैस खून में ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देती है।
झपकी सड़क हादसों की बड़ी वजह
थकान और झपकी खुद सड़क हादसों की बड़ी वजह है। अमेरिका में नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के आंकड़ों के मुताबिक, ड्राइविंग के दौरान नींद आना हर साल हजारों दुर्घटनाओं का कारण बनता है। भारत में भी तस्वीर अलग नहीं है। ट्रांसपोर्ट स्टडीज बताती हैं कि करीब 19 फीसदी रियर-एंड एक्सीडेंट्स के पीछे ड्राइवर की थकान जिम्मेदार होती है। कई बार लोग हाईवे के किनारे गाड़ी रोककर इंजन चालू हालत में ही सो जाते हैं जो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है।
मौसम खतरे को और बढ़ा देता है
मौसम इस खतरे को और बढ़ा देता है। गर्मियों में खड़ी कार के अंदर का तापमान सिर्फ 30 मिनट में 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच सकता है जिससे हीटस्ट्रोक का जोखिम रहता है। वहीं, सर्दियों की रातों में कार के अंदर तेजी से ठंड बढ़ती है और हाइपोथर्मिया का खतरा पैदा हो जाता है। अगर किसी को स्लीप एपनिया जैसी नींद से जुड़ी समस्या है, तो यह स्थिति और भी ज्यादा जोखिम भरी हो जाती है।
ये हैं सुरक्षित रहने के कुछ जरूरी टिप्स
कभी भी कार में सोते समय इंजन चालू न रखें, पहले उसे पूरी तरह बंद करना बेहद जरूरी है।
गाड़ी हमेशा रोशनी वाली और सुरक्षित जगह पर पार्क करें, जैसे हाईवे के रेस्ट एरिया, पेट्रोल पंप या सीसीटीवी वाले पार्किंग लॉट।
हवा के लिए शीशा थोड़ा सा खोल सकते हैं, लेकिन बारिश, ज्यादा ठंड या प्रदूषण वाली जगहों पर इससे बचें।
ठंड के मौसम में कंबल या शॉल का इस्तेमाल करें, लेकिन वेंट्स या एयरफ्लो को ढकने से बचें।
लंबी नींद लेने की बजाय 20–30 मिनट की पावर नैप लें और मोबाइल में अलार्म जरूर सेट करें।
बहुत ज्यादा थकान होने पर कार में सोने को आखिरी विकल्प मानें, बेहतर है सुरक्षित विकल्प तलाशें।
तयशुदा सेफ जोन पर ही रुकें, जैसे टोल प्लाजा के पास, ढाबे, या अधिकृत रेस्ट स्टॉप।
जरूरत पड़े तो किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को कॉल करें या कैब/राइड-शेयर सेवा का इस्तेमाल करें।
शरीर को हाइड्रेट रखें और हल्का-फुल्का खाना खाएं, ताकि थकान और सुस्ती कम हो सके।
(फोटो क्रेडिट-google gemini)
