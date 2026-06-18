भारत आ रही है यह दमदार SUV, चुन सकेंगे मर्जी के फीचर, अमेजन के मालिक Jeff Bezos ने भी किया है कंपनी में इन्वेस्ट
अमेरिकी इलेक्ट्रिक वीइकल स्टार्टअप Slate Auto ने भारत में अपने वीइकल्स के डिजाइन पेटेंट फाइल किए हैं। इस स्टार्टअप में अमेजन के मालिक Jeff Bezos ने भी इन्वेस्ट किया है। स्लेट ऑटो की सबसे बड़ी खासियत इसका 'बिल्ट-टू-ऑर्डर' मॉडल है।
भारत में इलेक्ट्रिक वीइकल्स की मांग लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ लोगों का रुझान भी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि कई नई कंपनियां भी भारत में एंट्री की तैयारी कर रही हैं। इसी बीच एक नई रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इलेक्ट्रिक वीइकल स्टार्टअप Slate Auto ने भारत में अपने वीइकल्स के डिजाइन पेटेंट फाइल किए हैं। खास बात है कि इस स्टार्टअप में अमेजन के मालिक Jeff Bezos ने भी इन्वेस्ट किया है। हालांकि, स्लेट ऑटो का अमेजन से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। यह एक अलग EV कंपनी है, जिसमें जेफ बेजोस शुरुआती निवेशकों में शामिल रहे हैं।
साल 2022 में हुई थी शुरुआत
स्लेट ऑटो की शुरुआत साल 2022 में हुई थी। कंपनी को शुरुआती दौर में जेफ बेजोस के फैमिली ऑफिस से निवेश मिला था। इसके बाद बेजोस ने कंपनी के लगभग 600 मिलियन डॉलर के बड़े फंडिंग राउंड में भी हिस्सा लिया था। इस निवेश दौर में कई और बड़े इन्वेस्टर भी शामिल थे। रिपोर्ट के अनुसार, स्लेट ऑटो ने भारत में अपने इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक और SUV के डिजाइन पेटेंट दाखिल किए हैं। फिलहाल कंपनी ने भारत में लॉन्च को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। हालांकि, पेटेंट फाइल करने के बाद माना जा रहा है कि कंपनी इंडियन मार्केट में बहुत जल्द एंट्री करने के बारे में सोच रही है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Euler Turbo EV 1000
₹ 6 - 8.35 लाख
Tata Ace Pro Ev
₹ 6.5 लाख
बड़ी खासियत इसका 'बिल्ट-टू-ऑर्डर' मॉडल
स्लेट ऑटो की सबसे बड़ी खासियत इसका 'बिल्ट-टू-ऑर्डर' मॉडल है। यानी ग्राहक अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से गाड़ी को कस्टमाइज कर सकते हैं। कंपनी का दावा है कि ग्राहक केवल उन्हीं फीचर्स के लिए पैसे देंगे जिन्हें वे चुनेंगे। इससे कार की कीमत को काफी हद तक कंट्रोल में रखा जा सकेगा।
मेन मॉडल स्लेट नाम का इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक
कंपनी का मेन मॉडल स्लेट नाम का इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक है। इस पिकअप को अलग-अलग बॉडी स्टाइल में बदला जा सकता है। इतना ही नहीं, कंपनी इसके साथ एक कन्वर्जन किट भी देगी, जिसकी मदद से ग्राहक इस पिकअप को SUV में बदल सकेंगे। स्लेट ऑटो ने जिस SUV का पेटेंट फाइल किया है, उसे फिलहाल Slate Reign Purple नाम से दिखाया गया है। हालांकि, यह नाम केवल उस रंग के आधार पर रखा गया है, जिसमें SUV को दिखाया गया है।
एक ही प्लेटफॉर्म पर कई तरह के डिजाइन
दिलचस्प बात यह है कि कंपनी एक ही प्लेटफॉर्म पर कई तरह के डिजाइन देने वाली है। इनमें कूपे जैसी SUV, बॉक्सी और Land Rover Defender से इंस्पायर्ड SUV डिजाइन और Ford Bronco जैसी दिखने वाला पिकअप भी शामिल हैं।
पावरट्रेन की बात करें तो Slate EV में 201 बीएचपी की ताकत वाला इलेक्ट्रिक मोटर दिया जाएगा, जो रियल वील्स को पावर देगा। कंपनी इस ईवी को दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ ऑफर कर सकती है। इनमें से एक वेरिएंट करीब 241 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देगा, जबकि दूसरा वेरिएंट लगभग 382 किलोमीटर तक चल सकेगा। चार्जिंग के लिए इसमें AC होम चार्जिंग के साथ-साथ 120 kW DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। इससे लंबा ट्रैवल करने वाले ग्राहकों को काफी सुविधा मिल सकती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।