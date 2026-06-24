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647Km की रेंज और 28 मिनट में 80% चार्ज, स्कोडा लाई पीक इलेक्ट्रिक कार; फीचर्स ने हुंडई, किआ की बढ़ाई 'टेंशन'

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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कंपनी ने अपनी ग्लोबल लाइनअप में पीक को अपनी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV के तौर पर पेश किया है। यह चेक कंपनी के पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर है। इसे किआ EV9, हुंडई आयोनिक 9 और वोल्वो EX90 जैसी फुल-साइज eSUV को टक्कर देने के लिए बनाया गया है।

647Km की रेंज और 28 मिनट में 80% चार्ज, स्कोडा लाई पीक इलेक्ट्रिक कार; फीचर्स ने हुंडई, किआ की बढ़ाई 'टेंशन'
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स्कोडा भारत और ग्लोबल मार्केट में अलग-अलग स्ट्रैटजी के साथ आगे बढ़ रही है। कंपनी भारतीय बाजार में जहां अभी ICE व्हीकल पर फोकस कर ही है। तो देश के बाहर वो इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में भी कमाल दिखा रही है। दरअसल, कंपनी ने अपनी ग्लोबल लाइनअप में पीक (Peaq) को अपनी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV के तौर पर पेश किया है। यह चेक कंपनी के पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में सबसे ऊपर है, जिसमें एपिक (Epiq), एलरोक (Elroq) और एन्याक (Enyaq) जैसे मॉडल शामिल हैं। इसे किआ EV9, हुंडई आयोनिक 9 और वोल्वो EX90 जैसी फुल-साइज eSUV को टक्कर देने के लिए बनाया गया है।

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60, 90 और 90x वैरिएंट में मिलेगी
स्कोडा पीक EV तीन वैरिएंट में उपलब्ध होगी, जिसमें 60, 90 और 90x शामिल हैं। 60 वैरिएंट में 63kWh की बैटरी है, जिसकी रेंज 459km तक बताई गई है। इसमें पीछे के पहियों को चलाने वाली (RWD) एक इलेक्ट्रिक मोटर है, जो 204hp की पावर देती है। 90 वैरिएंट में बड़ी 91kWh बैटरी है, जिसकी रेंज 647km तक बताई गई है। इसमें ज्यादा पावरफुल सिंगल-मोटर RWD सेटअप है, जो 286hp की पावर देता है। वहीं, सबसे ऊपर 90x वैरिएंट है, जिसमें 91kWh बैटरी के साथ डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) सिस्टम दिया गया है। यह 299hp की पावर देता है। इसकी रेंज 613km तक है।

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28 मिनट में 80% तक चार्ज होगी
पीक EV की रेंज में परफॉर्मेंस धीरे-धीरे बेहतर होती दिख रही है। 90x सबसे तेज है, जो 0-100kmph की स्पीड 6.7 सेकंड में पकड़ लेती है। इसके बाद, 90 वैरिएंट है, जो 7.1 सेकंड में यह स्पीड पकड़ता है। जबकि, 60 वैरिएंट को इसमें 8.6 सेकंड लगते हैं। 199kW DC फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करके 91kWh बैटरी को 28 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है, जबकि 63kWh बैटरी को 160kW DC चार्जर से इतनी ही चार्जिंग के लिए 27 मिनट लगते हैं।

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स्कोडा लाई पीक इलेक्ट्रिक कार

स्कोडा पीक का एक्सटीरियर
पीक, एपिक के बाद स्कोडा की दूसरी EV है, जो कंपनी की नई मॉडर्न सॉलिड डिजाइन लेंग्वेज पर बेस्ड है। एपिक को मई 2026 में पेश किया गया था। इसमें LED वर्टिकल स्लैट्स के साथ ग्लॉस-ब्लैक टेक डेक फेस दिया गया है। इसमें टी-शेप की मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स और आइब्रो-शेप की DRLs भी मिलती हैं। इसकी ग्रिल बंद है और बंपर में EV के अंदरूनी हिस्सों को ठंडा रखने के लिए काम करने वाले एयर वेंट्स दिए गए हैं। इस eSUV में 19 से 21 इंच के एयरो-ऑप्टिमाइज्ड एलॉय व्हील और पावर्ड फ्लश-टाइप डोर हैंडल मिलते हैं।

इसका डिजाइन देखने में सिंपल है, जिसमें एक फ्लैट बेल्टलाइन मिलता है। व्हील आर्च और बॉडी के निचले हिस्से पर एक ग्लॉस ब्लैक स्ट्रिप दी गई है। पीछे की तरफ, इसमें पतली टी-शेप की LED टेललाइट्स हैं, जो हेडलाइट के डिजाइन जैसी ही दिखती हैं। साथ ही, एक तराशा हुआ रियर बंपर है जिसका निचला हिस्सा ब्लैक है। इसमें एक रूफ-माउंटेड स्पॉइलर दिया है, जो एयरोडायनामिक्स को बेहतर बनाने में मदद करता है। पिछली सीटों को फोल्ड करने पर इसमें 935 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।

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स्कोडा पीक डायमेंशन और अन्य स्पेसिफिकेशंस
लंबाई4,874mm
चौड़ाई1,867mm
ऊंचाई1,664mm
व्हीलबेस2,965mm
ग्राउंड क्लियरेंस184mm
बूट स्पेस299 लीटर
फ्रंक स्पेस37 लीटर
व्हील साइज19 to 21 इंच
स्कोडा लाई पीक इलेक्ट्रिक कार

स्कोडा पीक का इंटीरियर और सेफ्टी
पीक के इंटीरियर और फीचर्स की बात करें तो इसमें डुअल-टोन डैशबोर्ड थीम देखने को मिलती है, जिसमें 13.6-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और ब्रांड के नाम वाला हीटेड टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। ज्यादातर फंक्शन टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से कंट्रोल होते हैं, लेकिन पीक के सेंटर कंसोल पर कुछ फिजिकल बटन भी दिए गए हैं।

इसमें 16-स्पीकर वाला सोनोस (Sonos) साउंड सिस्टम, डुअल वायरलेस फोन चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ और तीनों लाइनों में USB चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं। यह बाय-डायरेक्शनल चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, जिससे यह इलेक्ट्रिक इक्युपमेंट और यहां तक ​​कि घर के ग्रिड को भी पावर दे सकती है। कार को स्मार्टफोन या स्मार्टवॉच से लॉक और अनलॉक कर सकते हैं।

सेफ्टी की बात करें तो स्कोडा ने अपनी इस पीक इलेक्ट्रिक कार में स्टैंडर्ड तौर पर 10 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) सुइट और ऑटो पार्क असिस्ट दिया है। वाइपर के साथ ही वॉशर भी इंटीग्रेटेड हैं। ऐसा फीचर पाने वाली यह पहली स्कोडा कार भी है। इसमें ऑप्शनल तौर पर ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) बेस्ड हेड-अप डिस्प्ले (HUD) भी मिलेगा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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