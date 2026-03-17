4 दिन बाद इस SUV की कीमतों से उठेगा पर्दा; 360° कैमरा, ADAS की सेफ्टी के साथ सनरूफ भी मिलेगी
स्कोडा इंडिया ने साफ किया है कि वो अपनी कुशाक SUV के फेसलिफ्ट मॉडल की कीमतों का खुलासा 21 मार्च, 2026 को करेगी। यह मिड-साइज SUV भारत में 2021 से बिक रही है। इसका पहला मिड-साइकिल अपडेट जनवरी 2026 में सामने आया था।
स्कोडा इंडिया ने साफ किया है कि वो अपनी कुशाक SUV के फेसलिफ्ट मॉडल की कीमतों का खुलासा 21 मार्च, 2026 को करेगी। यह मिड-साइज SUV भारत में 2021 से बिक रही है। इसका पहला मिड-साइकिल अपडेट जनवरी 2026 में सामने आया था। इस अपडेट के साथ कुशाक को एक नया एक्सटीरियर डिजाइन मिला है, जो बड़ी कोडियाक से इंस्पायर्ड है। साथ ही, इसमें ज्यादा मॉडर्न इंटीरियर, फीचर्स की लिस्ट में कुछ नए अपडेट और एक नया पावरट्रेन ऑप्शन भी शामिल है। स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट की प्री-बुकिंग पूरे भारत में डीलरशिप पर पहले से ही शुरू हो चुकी है।
कुशाक फेसलिफ्ट में ये अपडेट मिलने की उम्मीद
स्कोडा कुशाक SUV फेसलिफ्ट मॉडल कई बार टेस्टिंग के दौरान सड़कों पर देखा गया है। इसमें एक अहम फीचर पैनोरमिक सनरूफ की मौजूदगी का खुलासा हुआ है। कुशाक का ओवरऑल प्रोफाइल तो वही रहेगा, लेकिन स्कोडा इसके फ्रंट में थोड़े बदलाव करेगी और हेडलैंप और फॉग लैंप में थोड़ा बदलाव करेगी। ग्रिल पर एक LED DRLs एलिमेंट भी हो सकता है, जो हेडलैंप को जोड़ेगा। जैसा कि बड़ी कोडियाक में है। ग्रिल और एयरडैम में भी थोड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।
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MG Hector
₹ 11.99 - 18.99 लाख
Skoda Kushaq
₹ 10.66 - 18.49 लाख
Volkswagen Taigun
₹ 11.42 - 19.19 लाख
Renault New Duster
₹ 10 - 19 लाख
Hyundai Venue N Line
₹ 10.65 - 15.58 लाख
इसमें नए ब्लैक-आउट एलॉय व्हील्स हो सकते हैं, जबकि पीछे की तरफ, फेसलिफ्टेड कुशाक में पतले टेललैंप होंगे और टेलगेट पर एक कनेक्टेड LED स्ट्रिप भी मिल सकती है। रियर बंपर में भी कुछ बदलाव होने की उम्मीद है। स्पाईशॉट्स से कुशाक फेसलिफ्ट के इंटीरियर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन नए ट्रिम्स, मटीरियल और कलर्स और लंबी फीचर लिस्ट के मामले में इसमें थोड़े बदलाव की उम्मीद है। पैनोरमिक सनरूफ के अलावा, कुशाक फेसलिफ्ट में 360-डिग्री कैमरा भी शामिल किया जाएगा।
सेफ्टी की बात करें तो, लेवल 2 ADAS कन्फर्म हो गया है। स्कोडा के पुराने ब्रांड डायरेक्टर पेट्र जेनेबा ने पहले कहा था, "ADAS 2.0 के बारे में हम को पूरे [MQB A0-IN] प्लेटफॉर्म (जो कुशाक का भी हिस्सा है) पर फेसलिफ्ट के साथ स्टेप-बाय-स्टेप लाएंगे।" जानकारी के लिए, ज्यादातर सेगमेंट कॉम्पिटिटर पहले से ही ADAS सूट देते हैं, जिसमें नई टाटा सिएरा, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, होंडा एलिवेट, MG एस्टर वगैरह शामिल हैं।
फेसलिफ्टेड कुशाक में भी वही पावरट्रेन मिलने की उम्मीद है। इसमें 115hp वाला 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन या 150hp वाला 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन होगा। 115hp वाला पेट्रोल इंजन 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा होगा, जबकि 150hp वाला टर्बो-पेट्रोल इंजन 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा होगा। स्कोडा बाद में 115hp वाले इंजन के लिए 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को हटाकर AISIN से लिए गए 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का इस्तेमाल करेगी।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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