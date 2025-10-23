फुल टैंक पर 2831 Km दौड़ी ये डीजल कार, 1 लीटर में 42.89 Km का दिया माइलेज; गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना

संक्षेप: इस कार ने सिंगल डीजल टैंक पर इसने 2,831 किलोमीटर का सफर तय किया। मिको मार्जिक ने एक बार डीजल भरवाने पर इतनी दूरी तय की। इसने वास्तव में फ्यूल के एक टैंक पर सबसे ज्यादा दूरी तय करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए कई बदलावों के हुई।

ऑटोमोबाइल सेक्टर की कई कंपनियां डीजल इंजन को छोड़ती जा रही हैं। इसकी वजह लोगों को पट्रोल + CNG व्हीकल के साथ हाइब्रिड इंजन वाली गाड़ियों पर शिफ्ट होना है। हालांकि, कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्हें डीजल इंजन के लिए ही जाना जाता है। वैसे, डीजल इंजन को पॉल्यूशन से भी जोड़ा जाता है। डीजल इंजन का बड़ा फायदा ये है कि इनसे सफर अफॉर्डेबल हो जाता है, क्योंकि इनका माइलेज बेहतर होता है। इसका बड़ा प्रमाण पोलिश रैली ड्राइवर मिको मार्जिक है, जो फैबिया RS रैली2 में स्कोडा के लिए 2025 यूरोपीय रैली चैंपियनशिप की विजेता है। मिको ने यह उपलब्धि हासिल करने के लिए अपनी निजी स्कोडा सुपर्ब डीजल का इस्तेमाल किया।

खास बात ये है कि सिंगल डीजल टैंक पर इसने 2,831 किलोमीटर का सफर तय किया। मिको मार्जिक ने एक बार डीजल भरवाने पर इतनी दूरी तय की। इसने वास्तव में फ्यूल के एक टैंक पर सबसे ज्यादा दूरी तय करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए कई बदलावों के हुई।

हालांकि, ऐसा नहीं है। इस परीक्षण में इस्तेमाल की गई स्कोडा सुपर्ब डीजल मिको की ओडोमीटर पर लगभग 20000 किलोमीटर की दूरी दर्ज की गई थी। पावरट्रेन में कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया था और यहां तक कि स्टॉक 66 लीटर के फ्यूल टैंक को भी वही रखा गया था। बस बदलाव यह था कि 16 इंच के एलॉय व्हील पर कम प्रतिरोध वाले टायर और स्पोर्टलाइन वैरिएंट के सस्पेंशन स्प्रिंग लगाए गए थे, जिससे ग्राउंड क्लीयरेंस 15 मिमी कम हो गया।

यह मार्ग पोलैंड से जर्मनी और फ्रांस होते हुए नीदरलैंड, बेल्जियम और जर्मनी होते हुए वापस आया। इस मार्ग पर तापमान ज्यादातर ठंडा था और कभी-कभी 1 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था। रेगुलर डीजल (प्रीमियम डीजल नहीं) से भरे 66 लीटर के फ्यूल टैंक ने उन्हें एक बार में 2,831 किलोमीटर की रेंज दी, जो 42.89 किलोमीटर प्रति लीटर (ईंधन दक्षता) का आंकड़ा है।

मिको ने ज्यादातर समय 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बनाए रखी। उनका मानना ​​है कि वह अपनी स्कोडा सुपर्ब डीजल में एक बार फ्यूल भरवाने से ज्यादा रेंज हासिल कर सकते हैं। अब उनका लक्ष्य प्रीमियम डीजल वाली अपनी सुपर्ब कार से सिंगल टैंक रेंज में 3,000 किलोमीटर की दूरी तय करना है। आगे के रास्ते की योजना इस तरह बना रहे हैं कि लंबी चढ़ाई वाली सड़कों और कम तापमान का सामना ना करना पड़े।