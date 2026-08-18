डीजल इंजन पसंद करने वाले ग्राहकों की मौज, आ रही ये धाकड़ कार और दमदार SUV

स्कोडा के इंडियन लाइनअप में 2020 पेट्रोल इंजन ही हैं। अब कंपनी डीजल इंजन को वापस लाने की तैयारी कर रही है। इसकी शुरुआत Kodiaq Diesel और Superb Diesel से होगी। दोनों मॉडल 2027 में भारत में लॉन्च हो सकते हैं।

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Skoda Kodiaq RS

भारत में डीजल कारों की मांग को देखते हुए Skoda Auto एक बार फिर अपने पोर्टफोलियो में डीजल मॉडल शामिल करने की तैयारी कर रही है। कंपनी के इंडियन लाइनअप में 2020 पेट्रोल इंजन ही ऑफर किए जा रहे हैं, लेकिन अब कंपनी डीजल इंजन को वापस लाने की तैयारी कर रही है। इसकी शुरुआत Skoda Kodiaq Diesel और Superb Diesel से होगी। दोनों मॉडल 2027 में भारत में लॉन्च हो सकते हैं और इन्हें लिमिटेड स्टॉक में Completely Built Unit (CBU) के तौर पर इंपोर्ट किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि कंपनी इनमें क्या कुछ ऑफर करने वाली है।

स्कोडा कोडिएक डीजल इस वक्त मार्केट में कोडिएक केवल पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है। यहां तक कि इस साल लॉन्च किया गया परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड कोडिएक RS भी पेट्रोल इंजन के साथ ही आया था। हालांकि, अब कंपनी इसमें डीजल इंजन वापस लाने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में Toyota Fortuner और Mahindra Majestor जैसे डीजल मॉडल की मजबूत मौजूदगी ने स्कोडा को यह फैसला लेने के लिए इंस्पायर किया है। डीजल कोडिएक को 2027 में लिमिटेड नंबर में CBU यूनिट के तौर पर भारत लाया जा सकता है। इसका डिजाइन और ओवरऑल पैकेजिंग मौजूदा कोडिएक जैसी ही रहने की उम्मीद है। हालांकि, बंपर में मामूली बदलाव किए जा सकते हैं।

केबिन में भी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें 12.9-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 10-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा डोर-माउंटेड अंब्रेला, रिवर्सिबल बूट मैट, टचस्क्रीन क्लीनर और पार्किंग टिकट क्लिप जैसे Skoda के खास प्रैक्टिकल फीचर्स भी बरकरार रहेंगे। सबसे बड़ा बदलाव बोनट के नीचे होगा। कोडिएक डीजल में फॉक्सवैगन ग्रुप का 2.0-लीटर TDI टर्बो-डीजल इंजन दिया जाएगा, जो करीब 193 hp की पावर और 400 Nm का टॉर्क पैदा करेगा। इसे 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम के साथ पेयर जाने की उम्मीद है।

स्कोडा सुपर्ब डीजल स्कोडा की दूसरी बड़ी वापसी सुपर्ब डीजल के तौर पर होगी। कंपनी पहले ही डीजल इंजन वाली नई सुपर्ब को Bharat Mobility Global Expo में शोकेस कर चुकी है। यह 2027 की पहले 6 महीने में लॉन्च हो सकती है। कोडिएक की तरह सुपर्ब को भी लिमिटेड नंबर्स में CBU यूनिट के तौर पर भारत में इंपोर्ट किया जाएगा। यह कंपनी की इंडियन सेडान रेंज में सबसे प्रीमियम होगी। इसमें भी 2.0-लीटर TDI डीजल इंजन मिलेगा, जो करीब 193 hp और 400 Nm का आउटपुट देगा।