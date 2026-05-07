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₹1.40 लाख के डिस्काउंट ने बढ़ाई वरना और सिटी की टेंशन! इतनी रह गई कीमत; ऑफर इसी महीने वैलिड

May 07, 2026 09:33 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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इस मिडसाइज सेडान की MY25 और शुरुआती MY26 यूनिट पर 1.40 लाख रुपए तक के मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे। मैनुअल वैरिएंट पर 50,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट, 50,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस और 25,000 रुपए तक का कॉर्पोरेट/लॉयल्टी बेनिफिट मिल रहा है।

₹1.40 लाख के डिस्काउंट ने बढ़ाई वरना और सिटी की टेंशन! इतनी रह गई कीमत; ऑफर इसी महीने वैलिड
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स्कोडा मई 2026 में अपनी स्लाविया सेडान पर 1.40 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। खास बात ये है कि अप्रैल में इस पर 1 लाख का डिस्काउंट मिल रहा था। स्लाविया मिडसाइज सेडान की MY25 और शुरुआती MY26 यूनिट पर 1.40 लाख रुपए तक के मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे। मैनुअल वैरिएंट पर 50,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट, 50,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस और 25,000 रुपए तक का कॉर्पोरेट/लॉयल्टी बेनिफिट मिल रहा है। वहीं, ऑटोमैटिक वैरिएंट पर 40,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट, 50,000 रुपए का कॉर्पोरेट/लॉयल्टी फायदा और 50,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है।

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स्लाविया की नई यूनिट पर ऑटोमैटिक वैरिएंट के लिए कुल बेनिफिट थोड़े कम मिलेंगे। इन पर 25,000 रुपए तक का कैश डिस्काउंट, 50,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस और 50,000 रुपए तक का कॉर्पोरेट/लॉयल्टी बेनिफिट मिलेंगे। मैनुअल वैरिएंट की बात करें तो, इन पर मैक्सिमम 10,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 25,000 रुपए तक का कॉर्पोरेट/लॉयल्टी बेनिफिट और 25,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। स्लाविया की एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख से लेकर 17.99 लाख रुपए तक हैं। भारत में इसका मुकाबला फॉक्सवैगन वर्टूस, होंडा सिटी और हुंडई वरना से होता है।

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न्यू स्लाविया फेसलिफ्ट लाने की तैयारी

स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट की पहली फोटो सामने आ चुकी है। फोटो में इस अपकमिंग सेडान को बिना किसी कवर के दिखाया गया है। खास बात ये है कि ये टीजर स्कोडा इंडिया की तरफ से नहीं, बल्कि स्कोडा नेपाल ने पोस्ट किया था। स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट भारत से पहले नेपाल में लॉन्च हो रही है, जबकि इसका प्रोडक्शन भारत में ही किया जा रहा है। हालांकि, कंपनी ने इस टीजर को बाद में हटा भी लिया। दरअसल, ये एक AI जनरेटेड इमेज थी। स्लाविया कंपनी की भारत 2.0 स्ट्रैटजी में सबसे उल्लेखनीय व्हीकल में से एक रही है। इसे MQB A0 IN (इंडिया-स्पेसिफिक) प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया था और इसे नेपाल, वियतनाम जैसे अन्य देशों में भी निर्यात किया जाता है।

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पहले कभी स्लाविया फेसलिफ्ट को बिना कवर के नहीं देखा था। यह पहली बार है जब इसे अपनी पूरी शान के साथ देख रहे हैं। स्कोडा नेपाल द्वारा टीज की गई स्लाविया फेसलिफ्ट में कई बदलाव किए गए हैं जो इसे सिर्फ फेसलिफ्ट की बजाय नई जनरेशन का मॉडल भी बना सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस आने वाली सेडान में शीट मेटल में काफी बदलाव किए गए हैं। इसमें डोर का आकार मौजूदा मॉडल के चिकने सिंगल-कर्व आकार से अलग है। इसलिए, इन डोर के चारों ओर की सारी शीट मेटल नई है। हम नए टेललाइट डिजाइन देख सकते हैं जो स्टाइलिश LED टर्न इंडिकेटर्स जैसे दिखते हैं, जिन्हें रिवाइज्ड LED टेललाइट सिग्नेचर के नीचे रखा गया है। रिवर्स लाइट भी LED हो सकती हैं।

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टेललाइट्स के बीच स्कोडा के लेटर बड़े हो गए हैं और टेलगेट पर कुछ बैज भी दिखाई दे रहे हैं। रियर बंपर नए रिफ्लेक्टर के साथ नया है और इन रिफ्लेक्टर्स को जोड़ने वाली क्रोम स्ट्रिप अब नहीं है। ऐसा लगता है कि इसमें नकली ट्विन-एग्जॉस्ट जैसा डिजाइन भी है। हम नए एलॉय व्हील डिजाइन और रियर डिस्क ब्रेक के लिए कैलिपर्स के संकेत देख सकते हैं। मौजूदा स्लाविया में साइड्स पर क्लियर कैरेक्टर लाइन्स थीं, जिन्हें अब डोर हैंडल के ऊपर एक मजबूत लाइन में रिवाइज्ड किया गया है। हालांकि, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एक मजबूत और स्पोर्टी लुक के लिए रिवाइज्ड एलिमेंट्स के साथ नए फ्रंट की उम्मीद की जा सकती है। 360-डिग्री कैमरों के लिए ORVMs पर कोई कैमरा उभार नहीं दिख रहा है। इसमें पैनोरमिक सनरूफ भी नहीं दिख रही है।

लेवल-2 ADAS इस गाड़ी से सबसे ज्यादा उम्मीदों में से एक है, जो इसकी सेफ्टी को और मजबूत करता है। अंदर की तरफ ज्यादा फीचर्स स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट को मौजूदा मॉडल से बेहतर बना देंगे। इसमें वही 1.0L TSI और 1.5L TSI इंजन इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट का निर्माण कंपनी के छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र स्थित प्लांट में किया जाएगा।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म की मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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