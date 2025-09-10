Skoda Slavia Rs 63,207 GST 2.0 Benefits GST का असर... स्कोडा की ये महंगी कार भी हो गई सस्ती, सरकार ने इतना टैक्स कम कर दिया, Auto Hindi News - Hindustan
Skoda Slavia Rs 63,207 GST 2.0 Benefits

GST का असर... स्कोडा की ये महंगी कार भी हो गई सस्ती, सरकार ने इतना टैक्स कम कर दिया

22 सितंबर से लागू होने वाले नए टैक्स स्लैब के बाद इस कार पर ग्राहकों को 63,207 रुपए का फायदा मिलेगा। कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो के दूसरे मॉडलों की कीमतों पर होने वाली बचत को भी शेयर किया है। बता दें कि पहले स्लाविया पर कुल 45% टैक्स लग रहा था।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान Wed, 10 Sep 2025 02:58 PM
स्कोडा ने न्यू GST 2.0 के बाद अपनी स्लाविया पर होने वाली बचत की डिटेल को शेयर किया है। कंपनी के मुताबिक, 22 सितंबर से लागू होने वाले नए टैक्स स्लैब के बाद इस कार पर ग्राहकों को 63,207 रुपए का फायदा मिलेगा। कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो के दूसरे मॉडलों की कीमतों पर होने वाली बचत को भी शेयर किया है। बता दें कि पहले स्लाविया पर कुल 45% टैक्स लग रहा था, जिसमें 28% GST और 17% सेस शामिल था। जबकि अब, सेस 00 और GST 40% कर दिया है। अभी इस SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपए है।

स्कोडा स्लाविय के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसे वयस्क और बच्चों, दोनों की सुरक्षा के लिए ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली है। इसमें 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), ABS और EBD, हिल होल्ड कंट्रोल, ISOFIX माउंट्स, रियर पार्किंग सेंसर और कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे कमाल के फीचर्स दिए हैं। कार के अंदर 10-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों को वायरलेस रूप से सपोर्ट करता है। इसमें 8-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी दिया है।

छोटी और लग्जरी कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन

छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।

दूसरी तरफ, लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।

सरकार ने लग्जरी और बड़ी कारों म को 40% कर दिया है। हालांकि, अच्छी खबर ये है कि पुराने GST स्टैब की तुलना में इसे कम किया गया है। जी हां, पहले लग्जरी कारों पर 28% GST और 22% सेस लगता था। इस तरह ग्राहकों को कुल 50% टैक्स देना पड़ता था। अब नए GST स्लैब में इसे घटाकर कुल 40% कर दिया गया है। यानी ग्राहकों को यहां भी 10% टैक्स से छुटकारा दिया गया है। यानी इसमें 28% GST को घटाकर 18% कर दिया गया है, लेकिन 22% सेस पहले की तरह ही रहेगा।

