₹1 लाख सस्ती हो गई ये सेडान, इसमें ₹50000 का कैश डिस्काउंट शामिल; इस महीने इतने में मिल रही

इस मिड-साइज सेडान की MY25 यूनिट्स पर 1.05 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। इसमें 30,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 25,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और 50,000 रुपए का कॉर्पोरेट/लॉयल्टी बेनिफिट शामिल है। इसका मुकाबला फॉक्सवैगन वर्टूस, होंडा सिटी और हुंडई वरना से होता है।

स्कोडा अप्रैल में अपनी स्लाविया सेडान पर 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। स्वालिया मिड-साइज सेडान की MY25 यूनिट्स पर 1.05 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। इसमें 30,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 25,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और 50,000 रुपए का कॉर्पोरेट/लॉयल्टी बेनिफिट शामिल है। हालांकि, MY26 स्लाविया पर 25,000 रुपए का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं, 25,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और 25,000 रुपए का कॉर्पोरेट/लॉयल्टी फायदा भी मिल रहा है। बता दें कि इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 9.99 लाख से लेकर 17.99 लाख रुपए तक हैं। इसका मुकाबला फॉक्सवैगन वर्टूस, होंडा सिटी और हुंडई वरना से होता है।

न्यू स्लाविया फेसलिफ्ट लाने की तैयारी स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट की पहली फोटो सामने आ चुकी है। फोटो में इस अपकमिंग सेडान को बिना किसी कवर के दिखाया गया है। खास बात ये है कि ये टीजर स्कोडा इंडिया की तरफ से नहीं, बल्कि स्कोडा नेपाल ने पोस्ट किया था। स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट भारत से पहले नेपाल में लॉन्च हो रही है, जबकि इसका प्रोडक्शन भारत में ही किया जा रहा है। हालांकि, कंपनी ने इस टीजर को बाद में हटा भी लिया। दरअसल, ये एक AI जनरेटेड इमेज थी। स्लाविया कंपनी की भारत 2.0 स्ट्रैटजी में सबसे उल्लेखनीय व्हीकल में से एक रही है। इसे MQB A0 IN (इंडिया-स्पेसिफिक) प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया था और इसे नेपाल, वियतनाम जैसे अन्य देशों में भी निर्यात किया जाता है।

पहले कभी स्लाविया फेसलिफ्ट को बिना कवर के नहीं देखा था। यह पहली बार है जब इसे अपनी पूरी शान के साथ देख रहे हैं। स्कोडा नेपाल द्वारा टीज की गई स्लाविया फेसलिफ्ट में कई बदलाव किए गए हैं जो इसे सिर्फ फेसलिफ्ट की बजाय नई जनरेशन का मॉडल भी बना सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस आने वाली सेडान में शीट मेटल में काफी बदलाव किए गए हैं। इसमें डोर का आकार मौजूदा मॉडल के चिकने सिंगल-कर्व आकार से अलग है। इसलिए, इन डोर के चारों ओर की सारी शीट मेटल नई है। हम नए टेललाइट डिजाइन देख सकते हैं जो स्टाइलिश LED टर्न इंडिकेटर्स जैसे दिखते हैं, जिन्हें रिवाइज्ड LED टेललाइट सिग्नेचर के नीचे रखा गया है। रिवर्स लाइट भी LED हो सकती हैं।

टेललाइट्स के बीच स्कोडा के लेटर बड़े हो गए हैं और टेलगेट पर कुछ बैज भी दिखाई दे रहे हैं। रियर बंपर नए रिफ्लेक्टर के साथ नया है और इन रिफ्लेक्टर्स को जोड़ने वाली क्रोम स्ट्रिप अब नहीं है। ऐसा लगता है कि इसमें नकली ट्विन-एग्जॉस्ट जैसा डिजाइन भी है। हम नए एलॉय व्हील डिजाइन और रियर डिस्क ब्रेक के लिए कैलिपर्स के संकेत देख सकते हैं। मौजूदा स्लाविया में साइड्स पर क्लियर कैरेक्टर लाइन्स थीं, जिन्हें अब डोर हैंडल के ऊपर एक मजबूत लाइन में रिवाइज्ड किया गया है। हालांकि, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एक मजबूत और स्पोर्टी लुक के लिए रिवाइज्ड एलिमेंट्स के साथ नए फ्रंट की उम्मीद की जा सकती है। 360-डिग्री कैमरों के लिए ORVMs पर कोई कैमरा उभार नहीं दिख रहा है। इसमें पैनोरमिक सनरूफ भी नहीं दिख रही है।

लेवल-2 ADAS इस गाड़ी से सबसे ज्यादा उम्मीदों में से एक है, जो इसकी सेफ्टी को और मजबूत करता है। अंदर की तरफ ज्यादा फीचर्स स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट को मौजूदा मॉडल से बेहतर बना देंगे। इसमें वही 1.0L TSI और 1.5L TSI इंजन इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट का निर्माण कंपनी के छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र स्थित प्लांट में किया जाएगा, नेपाल में नहीं।