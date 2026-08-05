इस कार को 3 ग्राहक मिले तो लगा खेल खत्म! अब मिली 16000% YoY की ग्रोथ; सेल्स ने सभी को चौंकाया

साढ़े चार साल बाद, चेक ब्रांड 18 अगस्त, 2026 को स्लाविया फेसलिफ्ट पेश करने जा रहा है। इस अपडेटेड मिडसाइज सेडान के बाहरी हिस्से में बदलावों में इंटीग्रेटेड LED एलिमेंट्स के साथ नई फ्रंट ग्रिल और बदली हुई फ्रंट और रियर लाइट्स शामिल हैं।

इस कार को 16000% YoY की ग्रोथ मिली

सिर्फ 1 मिनट में जानें

₹ 13,100 /माह से शुरू

भारतीय बाजार में तैयार होकर कई कारों को विदेशी बाजारों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इस लिस्ट में 40 से ज्यादा मॉडल शामिल हैं। वहीं, मारुति, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, फॉक्सवैगन, रेनो समेत कई कंपनियां शामिल हैं। इस लिस्ट में एक नाम स्कोडा स्लाविया का भी शामिल है। दरअसल, स्लाविया इस लिस्ट में शामिल एकमात्र ऐसी कार है जिसे कैलेंडर ईयर 2026 के Q2 के दौरान सबसे ज्यादा ईयरली ग्रोथ मिली। दरअसल, स्लाविया की कैलेंडर ईयर 2026 के Q2 (अप्रैल से जून) में 483 यूनिट एक्सपोर्ट कीं। जबकि, कैलेंडर ईयर 2025 के Q2 (अप्रैल से जून) में सिर्फ 3 यूनिट एक्सपोर्ट की थीं। यानी इसकी 480 यूनिट ज्यादा एक्सपोर्ट हुईं। इस तरह इसे 16000% शानदार ग्रोथ मिली।

18 अगस्त को लॉन्च होगा नया मॉडल

स्कोडा स्लाविया को पहली बार फरवरी 2022 में लॉन्च किया गया था। साढ़े चार साल बाद, चेक ब्रांड 18 अगस्त, 2026 को स्लाविया फेसलिफ्ट पेश करने जा रहा है। इस अपडेटेड मिडसाइज सेडान के बाहरी हिस्से में बदलावों में इंटीग्रेटेड LED एलिमेंट्स के साथ नई फ्रंट ग्रिल और बदली हुई फ्रंट और रियर लाइट्स शामिल हैं। स्लाविया फेसलिफ्ट में थोड़े बदले हुए डिजाइन वाले बंपर, एलॉय व्हील्स के लिए नया डिजाइन और फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिलने की उम्मीद है। स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट में नई केबिन अपहोल्स्ट्री और शायद कुशाक फेसलिफ्ट की तरह पिछली सीटों के लिए मसाज फंक्शन भी मिल सकता है। इस अपडेट के साथ बड़ा 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी मिल सकता है।

नई स्लाविया की एक्सपेक्टेड डिटेल स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट की पहली फोटो बहुत पहले सामने आ गई है। फोटो में इस अपकमिंग सेडान को बिना किसी कवर के दिखाया गया। खास बात ये है कि ये टीजर स्कोडा इंडिया की तरफ से नहीं, बल्कि स्कोडा नेपाल ने पोस्ट किया था। स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट भारत से पहले नेपाल में लॉन्च हो रही है, जबकि इसका प्रोडक्शन भारत में ही किया जा रहा है। हालांकि, कंपनी ने इस टीजर को बाद में हटा भी लिया। दरअसल, ये एक AI जनरेटेड इमेज थी। स्लाविया कंपनी की भारत 2.0 स्ट्रैटजी में सबसे उल्लेखनीय व्हीकल में से एक रही है। इसे MQB A0 IN (इंडिया-स्पेसिफिक) प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया था और इसे नेपाल, वियतनाम जैसे अन्य देशों में भी निर्यात किया जाता है।

पहले कभी स्लाविया फेसलिफ्ट को बिना कवर के नहीं देखा था। यह पहली बार है जब इसे अपनी पूरी शान के साथ देख रहे हैं। स्कोडा नेपाल द्वारा टीज की गई स्लाविया फेसलिफ्ट में कई बदलाव किए गए हैं जो इसे सिर्फ फेसलिफ्ट की बजाय नई जनरेशन का मॉडल भी बना सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस आने वाली सेडान में शीट मेटल में काफी बदलाव किए गए हैं। इसमें डोर का आकार मौजूदा मॉडल के चिकने सिंगल-कर्व आकार से अलग है। इसलिए, इन डोर के चारों ओर की सारी शीट मेटल नई है। हम नए टेललाइट डिजाइन देख सकते हैं जो स्टाइलिश LED टर्न इंडिकेटर्स जैसे दिखते हैं, जिन्हें रिवाइज्ड LED टेललाइट सिग्नेचर के नीचे रखा गया है। रिवर्स लाइट भी LED हो सकती हैं।

टेललाइट्स के बीच स्कोडा के लेटर बड़े हो गए हैं और टेलगेट पर कुछ बैज भी दिखाई दे रहे हैं। रियर बंपर नए रिफ्लेक्टर के साथ नया है और इन रिफ्लेक्टर्स को जोड़ने वाली क्रोम स्ट्रिप अब नहीं है। ऐसा लगता है कि इसमें नकली ट्विन-एग्जॉस्ट जैसा डिजाइन भी है। हम नए एलॉय व्हील डिजाइन और रियर डिस्क ब्रेक के लिए कैलिपर्स के संकेत देख सकते हैं। मौजूदा स्लाविया में साइड्स पर क्लियर कैरेक्टर लाइन्स थीं, जिन्हें अब डोर हैंडल के ऊपर एक मजबूत लाइन में रिवाइज्ड किया गया है। हालांकि, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एक मजबूत और स्पोर्टी लुक के लिए रिवाइज्ड एलिमेंट्स के साथ नए फ्रंट की उम्मीद की जा सकती है। 360-डिग्री कैमरों के लिए ORVMs पर कोई कैमरा उभार नहीं दिख रहा है। इसमें पैनोरमिक सनरूफ भी नहीं दिख रही है।