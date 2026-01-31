महंगी हुई वरना के टक्कर की ये लोहालाट कार, ₹33,690 तक बढ़ी इस सेडान की कीमत; यहां देखें न्यू प्राइस लिस्ट
स्कोडा स्लाविया (Skoda Slavia) महंगी हो गई है। इसके कुछ वैरिएंट की कीमत में 33,690 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
स्कोडा ऑटो इंडिया (Skoda Auto India) ने फरवरी महीने में अपनी कारों की कीमतों में संशोधन किया है। पहले कायलाक (Kylaq) की कीमतों में बदलाव की जानकारी सामने आई थी और अब स्कोडा स्लाविया सेडान (Skoda Slavia sedan) भी महंगी हो गई है। हालांकि, राहत की बात यह है कि यह बढ़ोतरी सभी वैरिएंट्स पर लागू नहीं की गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
किन वैरिएंट पर सबसे ज्यादा असर?
स्कोडा स्लाविया (Skoda Slavia) के कुछ चुनिंदा वैरिएंट की कीमतों में अच्छा-खासा इजाफा देखने को मिला है। स्लाविया मोंटे कार्लो 1.0 AT (Slavia Monte Carlo 1.0 AT) की कीमतों में 33,690 रुपये की बढ़ोतरी हुई। स्लाविया मोंटे कार्लो 1.5 DSG (Slavia Monte Carlo 1.5 DSG) की कीमतों में 29,207 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
इसके बाद प्रिस्टीज (Prestige) 1.0 AT की कीमत में 27,690 की बढ़ोतरी हुई। इसके स्पोर्टलाइन 1.5 DSG (Sportline 1.5 DSG) 25,897 रुपये की बढ़ोतरी हुई।
मिड वैरिएंट भी नहीं बचे
अगर आप प्रिस्टीज 1.5 DSG (Prestige 1.5 DSG) खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो अब आपको 23,207 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे। वहीं, सिग्नेचर 1.0 (Signature 1.0), स्पोर्टलाइन 1.0 (Sportline 1.0 (MT और AT) वैरिएंट्स की कीमतों में भी 16,586 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है।
किन वैरिएंट की कीमत जस की तस?
अच्छी खबर यह है कि स्लाविया (Slavia) के सभी वैरिएंट्स महंगे नहीं हुए हैं। एंट्री-लेवल क्लैसिव 1.0 MT (Classiv 1.0 MT) समेत कुछ अन्य वैरिएंट्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
अब कितनी है स्कोडा स्लाविया की कीमत?
कीमत बढ़ने के बाद स्कोडा स्लाविया (Skoda Slavia) की एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये से 17.99 लाख रुपये के बीच हो गई है।
इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शंस
स्कोडा स्लाविया (Skoda Slavia) में दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन है। इसमें 1.0-लीटर TSI पेट्रोल और 1.5-लीटर TSI पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक और 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलते हैं।
खरीदें या इंतजार करें ?
अगर आपका बजट फिक्स है और मौजूदा ऑफर्स अच्छे मिल रहे हैं, तो अभी स्लाविया (Slavia) लेना फायदेमंद हो सकता है। लेकिन, अगर आप नया लुक और लेटेस्ट अपडेट्स चाहते हैं, तो फेसलिफ्ट का इंतजार भी एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है।
