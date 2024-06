कहीं खुशी कहीं गम! इस कार के 7 वैरिएंट महंगे और 2 सस्ते हुए, खरीदने से पहले यहां देख लो इसकी नई प्राइस लिस्ट

आ रही है ये नई हाइब्रिड कार, चेन्नई में चल रही टेस्टिंग; ताबड़तोड़ माइलेज मिलेगा

अब बात करते हैं स्कोडा स्लाविया के ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वैरिएंट की कीमतों की तो कंपनी ने इसके 4 में से 3 वैरिएंट को महंगा और एक को सस्ता कर दिया है। इसके एंबिशन 1.0L AT वैरिएंट का नया नाम अब सिग्नेचर 1.0L AT हो गया है। इसकी पुरानी कीमत 15,08,000 रुपए थी, जो बढ़कर अब 15,09,000 रुपए हो चुकी है। यानी इसकी कीमत में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके स्टाइल 1.0L AT वैरिएंट का नया नाम अब प्रेस्टीज 1.0L AT हो गया है। इसकी पुरानी कीमत 16,93,000 रुपए थी, जो बढ़कर अब 17,09,000 रुपए हो चुकी है। यानी इसकी कीमत में 16,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।

इसके एंबिशन 1.5L AT वैरिएंट का नया नाम अब सिग्नेचर 1.5L AT हो गया है। इसकी पुरानी कीमत 16,63,000 रुपए थी, जो बढ़कर अब 16,69,000 रुपए हो चुकी है। यानी इसकी कीमत में 6,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके स्टाइल 1.5L AT वैरिएंट का नया नाम अब प्रेस्टीज 1.5L AT हो गया है। इसकी पुरानी कीमत 1.5L AT रुपए थी, जो घटकर अब 18,69,000 रुपए हो चुकी है। यानी इसकी कीमत में 14,000 रुपए की कटौती की गई है।