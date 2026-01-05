Hindustan Hindi News
Skoda Slavia Price Hiked Up To Rs 34000 In January 2026
अब इस सेडान को खरीदने में ₹34000 ज्यादा लगेंगे, लेकिन बेस वैरिएंट में नहीं बढ़ाया एक भी रुपया

अब इस सेडान को खरीदने में ₹34000 ज्यादा लगेंगे, लेकिन बेस वैरिएंट में नहीं बढ़ाया एक भी रुपया

संक्षेप:

स्कोडा इंडिया ने अपनी लग्जरी सेडान स्लाविया की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने दिसंबर 2025 में ही कीमतें बढ़ाने का एलान कर दिया था। नई कीमतें 1 जनवरी से लागू हो चुकी हैं। अब स्लाविया के सभी वैरिएंट की नई कीमतें सामने आ चुकी हैं। कंपनी ने इस कार की कीमत में मैक्सिमम 2.09% का इजाफा किया है।

Jan 05, 2026 01:30 pm IST Narendra Jijhontiya
Skoda Slaviaarrow

स्कोडा इंडिया ने अपनी लग्जरी सेडान स्लाविया की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने दिसंबर 2025 में ही कीमतें बढ़ाने का एलान कर दिया था। नई कीमतें 1 जनवरी से लागू हो चुकी हैं। अब स्लाविया के सभी वैरिएंट की नई कीमतें सामने आ चुकी हैं। कंपनी ने इस कार की कीमत में मैक्सिमम 2.09% या 33,690 रुपए का इजाफा किया है। हालांकि, इसके बेस वैरिएंट क्लासिक की एक्स-शोरूम कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया है। ये अभी भी 9,99,900 रुपए में मिल रही है। इसके 3 वैरिएंट ऐसे हैं जिनकी कीमत में चेंज नहीं किया गया है। चलिए इसके सभी वैरिएंट की नई कीमतें देखते हैं।

स्कोडा स्लाविया नई कीमतें जनवरी 2026
1.0L टर्बो पेट्रोल मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
क्लासिकRs. 9,99,900Rs. 9,99,900-No Change
सिग्नेचरRs. 13,12,138Rs. 13,28,000Rs. 15,8621.21%
स्पोर्टलाइनRs. 13,32,414Rs. 13,49,000Rs. 16,5861.24%
मोंटे कार्लोRs. 14,99,900Rs. 14,99,900-No Change
प्रेस्टीजRs. 14,99,900Rs. 14,99,900-No Change
1.0L टर्बो पेट्रोल ऑटो (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
सिग्नेचरRs. 14,18,345Rs. 14,34,000Rs. 15,6551.10%
स्पोर्टलाइनRs. 14,38,621Rs. 14,55,000Rs. 16,3791.14%
मोंटे कार्लोRs. 16,15,310Rs. 16,43,000Rs. 27,6901.71%
प्रेस्टीजRs. 16,15,310Rs. 16,49,000Rs. 33,6902.09%
1.5L टर्बो पेट्रोल ऑटो (DCT)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
स्पोर्टलाइनRs. 15,93,103Rs. 16,19,000Rs. 25,8971.63%
मोंटे कार्लोRs. 17,69,793Rs. 17,93,000Rs. 23,2071.31%
प्रेस्टीजRs. 17,69,793Rs. 17,99,000Rs. 29,2071.65%

न्यू स्लाविया फेसलिफ्ट लाने की तैयारी

स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट की पहली फोटो सामने आ चुकी है। फोटो में इस अपकमिंग सेडान को बिना किसी कवर के दिखाया गया है। खास बात ये है कि ये टीजर स्कोडा इंडिया की तरफ से नहीं, बल्कि स्कोडा नेपाल ने पोस्ट किया था। स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट भारत से पहले नेपाल में लॉन्च हो रही है, जबकि इसका प्रोडक्शन भारत में ही किया जा रहा है। हालांकि, कंपनी ने इस टीजर को बाद में हटा भी लिया। दरअसल, ये एक AI जनरेटेड इमेज थी। स्लाविया कंपनी की भारत 2.0 रणनीति में सबसे उल्लेखनीय व्हीकल में से एक रही है। इसे MQB A0 IN (इंडिया-स्पेसिफिक) प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया था और इसे नेपाल, वियतनाम जैसे अन्य देशों में भी निर्यात किया जाता है।

ये भी पढ़ें:कंपनी की ये नंबर-1 SUV अब हो गई महंगी, पहले ₹7.54 लाख की कीमत

पहले कभी स्लाविया फेसलिफ्ट को बिना कवर के नहीं देखा था। यह पहली बार है जब इसे अपनी पूरी शान के साथ देख रहे हैं। स्कोडा नेपाल द्वारा टीज की गई स्लाविया फेसलिफ्ट में कई बदलाव किए गए हैं जो इसे सिर्फ फेसलिफ्ट की बजाय नई जनरेशन का मॉडल भी बना सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस आने वाली सेडान में शीट मेटल में काफी बदलाव किए गए हैं। इसमें डोर का आकार मौजूदा मॉडल के चिकने सिंगल-कर्व आकार से अलग है। इसलिए, इन डोर के चारों ओर की सारी शीट मेटल नई है। हम नए टेललाइट डिजाइन देख सकते हैं जो स्टाइलिश LED टर्न इंडिकेटर्स जैसे दिखते हैं, जिन्हें रिवाइज्ड LED टेललाइट सिग्नेचर के नीचे रखा गया है। रिवर्स लाइट भी LED हो सकती हैं।

ये भी पढ़ें:भूल जाओ दिसंबर 2025... जनवरी में कंपनी ने इस SUV पर डिस्काउंट बढ़ा दिया

टेललाइट्स के बीच स्कोडा के लेटर बड़े हो गए हैं और टेलगेट पर कुछ बैज भी दिखाई दे रहे हैं। रियर बंपर नए रिफ्लेक्टर के साथ नया है और इन रिफ्लेक्टर्स को जोड़ने वाली क्रोम स्ट्रिप अब नहीं है। ऐसा लगता है कि इसमें नकली ट्विन-एग्जॉस्ट जैसा डिजाइन भी है। हम नए एलॉय व्हील डिजाइन और रियर डिस्क ब्रेक के लिए कैलिपर्स के संकेत देख सकते हैं। मौजूदा स्लाविया में साइड्स पर क्लियर कैरेक्टर लाइन्स थीं, जिन्हें अब डोर हैंडल के ऊपर एक मजबूत लाइन में रिवाइज्ड किया गया है। हालांकि, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एक मजबूत और स्पोर्टी लुक के लिए रिवाइज्ड एलिमेंट्स के साथ नए फ्रंट की उम्मीद की जा सकती है। 360-डिग्री कैमरों के लिए ORVMs पर कोई कैमरा उभार नहीं दिख रहा है। इसमें पैनोरमिक सनरूफ भी नहीं दिख रही है।

लेवल-2 ADAS इस गाड़ी से सबसे ज्यादा उम्मीदों में से एक है, जो इसकी सेफ्टी को और मजबूत करता है। अंदर की तरफ ज्यादा फीचर्स स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट को मौजूदा मॉडल से बेहतर बना देंगे। इसमें वही 1.0L TSI और 1.5L TSI इंजन इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट का निर्माण कंपनी के छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र स्थित प्लांट में किया जाएगा, नेपाल में नहीं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

