अब इस सेडान को खरीदने में ₹34000 ज्यादा लगेंगे, लेकिन बेस वैरिएंट में नहीं बढ़ाया एक भी रुपया

स्कोडा इंडिया ने अपनी लग्जरी सेडान स्लाविया की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने दिसंबर 2025 में ही कीमतें बढ़ाने का एलान कर दिया था। नई कीमतें 1 जनवरी से लागू हो चुकी हैं। अब स्लाविया के सभी वैरिएंट की नई कीमतें सामने आ चुकी हैं। कंपनी ने इस कार की कीमत में मैक्सिमम 2.09% या 33,690 रुपए का इजाफा किया है। हालांकि, इसके बेस वैरिएंट क्लासिक की एक्स-शोरूम कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया है। ये अभी भी 9,99,900 रुपए में मिल रही है। इसके 3 वैरिएंट ऐसे हैं जिनकी कीमत में चेंज नहीं किया गया है। चलिए इसके सभी वैरिएंट की नई कीमतें देखते हैं।

स्कोडा स्लाविया नई कीमतें जनवरी 2026 1.0L टर्बो पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % क्लासिक Rs. 9,99,900 Rs. 9,99,900 - No Change सिग्नेचर Rs. 13,12,138 Rs. 13,28,000 Rs. 15,862 1.21% स्पोर्टलाइन Rs. 13,32,414 Rs. 13,49,000 Rs. 16,586 1.24% मोंटे कार्लो Rs. 14,99,900 Rs. 14,99,900 - No Change प्रेस्टीज Rs. 14,99,900 Rs. 14,99,900 - No Change 1.0L टर्बो पेट्रोल ऑटो (TC) वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % सिग्नेचर Rs. 14,18,345 Rs. 14,34,000 Rs. 15,655 1.10% स्पोर्टलाइन Rs. 14,38,621 Rs. 14,55,000 Rs. 16,379 1.14% मोंटे कार्लो Rs. 16,15,310 Rs. 16,43,000 Rs. 27,690 1.71% प्रेस्टीज Rs. 16,15,310 Rs. 16,49,000 Rs. 33,690 2.09% 1.5L टर्बो पेट्रोल ऑटो (DCT) वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % स्पोर्टलाइन Rs. 15,93,103 Rs. 16,19,000 Rs. 25,897 1.63% मोंटे कार्लो Rs. 17,69,793 Rs. 17,93,000 Rs. 23,207 1.31% प्रेस्टीज Rs. 17,69,793 Rs. 17,99,000 Rs. 29,207 1.65%

न्यू स्लाविया फेसलिफ्ट लाने की तैयारी स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट की पहली फोटो सामने आ चुकी है। फोटो में इस अपकमिंग सेडान को बिना किसी कवर के दिखाया गया है। खास बात ये है कि ये टीजर स्कोडा इंडिया की तरफ से नहीं, बल्कि स्कोडा नेपाल ने पोस्ट किया था। स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट भारत से पहले नेपाल में लॉन्च हो रही है, जबकि इसका प्रोडक्शन भारत में ही किया जा रहा है। हालांकि, कंपनी ने इस टीजर को बाद में हटा भी लिया। दरअसल, ये एक AI जनरेटेड इमेज थी। स्लाविया कंपनी की भारत 2.0 रणनीति में सबसे उल्लेखनीय व्हीकल में से एक रही है। इसे MQB A0 IN (इंडिया-स्पेसिफिक) प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया था और इसे नेपाल, वियतनाम जैसे अन्य देशों में भी निर्यात किया जाता है।

पहले कभी स्लाविया फेसलिफ्ट को बिना कवर के नहीं देखा था। यह पहली बार है जब इसे अपनी पूरी शान के साथ देख रहे हैं। स्कोडा नेपाल द्वारा टीज की गई स्लाविया फेसलिफ्ट में कई बदलाव किए गए हैं जो इसे सिर्फ फेसलिफ्ट की बजाय नई जनरेशन का मॉडल भी बना सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस आने वाली सेडान में शीट मेटल में काफी बदलाव किए गए हैं। इसमें डोर का आकार मौजूदा मॉडल के चिकने सिंगल-कर्व आकार से अलग है। इसलिए, इन डोर के चारों ओर की सारी शीट मेटल नई है। हम नए टेललाइट डिजाइन देख सकते हैं जो स्टाइलिश LED टर्न इंडिकेटर्स जैसे दिखते हैं, जिन्हें रिवाइज्ड LED टेललाइट सिग्नेचर के नीचे रखा गया है। रिवर्स लाइट भी LED हो सकती हैं।

टेललाइट्स के बीच स्कोडा के लेटर बड़े हो गए हैं और टेलगेट पर कुछ बैज भी दिखाई दे रहे हैं। रियर बंपर नए रिफ्लेक्टर के साथ नया है और इन रिफ्लेक्टर्स को जोड़ने वाली क्रोम स्ट्रिप अब नहीं है। ऐसा लगता है कि इसमें नकली ट्विन-एग्जॉस्ट जैसा डिजाइन भी है। हम नए एलॉय व्हील डिजाइन और रियर डिस्क ब्रेक के लिए कैलिपर्स के संकेत देख सकते हैं। मौजूदा स्लाविया में साइड्स पर क्लियर कैरेक्टर लाइन्स थीं, जिन्हें अब डोर हैंडल के ऊपर एक मजबूत लाइन में रिवाइज्ड किया गया है। हालांकि, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एक मजबूत और स्पोर्टी लुक के लिए रिवाइज्ड एलिमेंट्स के साथ नए फ्रंट की उम्मीद की जा सकती है। 360-डिग्री कैमरों के लिए ORVMs पर कोई कैमरा उभार नहीं दिख रहा है। इसमें पैनोरमिक सनरूफ भी नहीं दिख रही है।