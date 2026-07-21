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स्कोडा स्लाविया मोंटे कार्लो 2 नए स्पॉर्टी कलर में पेश, सिर्फ 200 लोग ही खरीद पाएंगे; जानिए क्या है खास

By Ashutosh Kumar
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स्कोडा इंडिया ने अपनी पॉपुलर और स्पॉर्टी सेडान स्लाविया मोंटे कार्लो को दो नए एक्सक्लूसिव डुअल-टोन कलर ऑप्शंस में पेश किया है। कंपनी ने इस कार को ‘शिमला ग्रीन’ और ‘स्टील ग्रे’ कलर में पेश किया है।

स्कोडा स्लाविया मोंटे कार्लो 2 नए स्पॉर्टी कलर में पेश, सिर्फ 200 लोग ही खरीद पाएंगे; जानिए क्या है खास
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स्कोडा इंडिया ने अपनी पॉपुलर और स्पॉर्टी सेडान स्लाविया मोंटे कार्लो को दो नए एक्सक्लूसिव डुअल-टोन कलर ऑप्शंस में पेश किया है। कंपनी ने इस कार को 'शिमला ग्रीन' (Shimla Green) और 'स्टील ग्रे' (Steel Grey) कलर में पेश किया है। बता दें कि ग्राहकों के लिए इन नए एडिशन्स की केवल 200 सीमित यूनिट्स ही बनाई जाएंगी। ये दोनों नए कलर्स इसके ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शंस 1.0 TSI AT और 1.5 TSI DSG के साथ ही उपलब्ध होंगे। नए पेंट स्कीम के अलावा कार के फीचर्स या मैकेनिकल पैकेज में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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मोंटे कार्लो का खास अंदाज

स्लाविया मोंटे कार्लो को हमेशा से स्लाविया लाइनअप का सबसे स्पॉर्टी मॉडल माना गया है। नए डुअल-टोन शिमला ग्रीन और स्टील ग्रे कलर्स के जुड़ने से इसका लुक और भी ज्यादा आकर्षक हो गया है। इसमें पहले की तरह ही ब्लैक-आउट स्टाइलिंग एलिमेंट्स, ब्लैक अलॉय व्हील्स, मोंटे कार्लो बैजिंग और ब्लैक-एंड-रेड थीम वाला इंटीरियर दिया गया है। कंपनी के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता ने बताया कि मोंटे कार्लो को इसके स्पॉर्टी डिजाइन और बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव के लिए ग्राहकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।

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इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शंस

इंजन की बात करें तो स्लाविया मोंटे कार्लो में पहले वाला ही पावरफुल सेटअप दिया गया है। पहला 1.0-लीटर 3-सिलेंडर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 115bhp की पावर और 178Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक के साथ आता है। वहीं, ज्यादा परफॉरमेंस चाहने वालों के लिए 1.5-लीटर 4-सिलेंडर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन है, जो 150bhp की पावर और 250Nm टॉर्क देता है।

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कीमत और बिक्री के आंकड़े

स्कोडा स्लाविया मोंटे कार्लो 1.0 लीटर TSI ऑटोमैटिक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 16.19 लाख रुपये रखी गई है। वहीं, इसके 1.5 लीटर TSI DSG वैरिएंट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 18.19 लाख रुपये है। भारतीय मार्केट में एसयूवी की भारी मांग के बावजूद स्लाविया सेडान ने अपनी पकड़ मजबूत रखी है। पिछले 3 महीनों में इस सेडान की औसत बिक्री लगभग 1,000 यूनिट्स प्रति महीना रही है।

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फेसलिफ्ट से पहले एक्सक्लूसिव मौका

आने वाले हफ्तों में स्लाविया का नया फेसलिफ्ट मॉडल मार्केट में आने की उम्मीद है। ऐसे में इन लिमिटेड-एडिशन कलर्स को पेश करना काफी अहम माना जा रहा है। आमतौर पर कार निर्माता कंपनियां नए मॉडल के आने से पहले ग्राहकों की दिलचस्पी बनाए रखने के लिए ऐसे खास एडिशन लाती हैं। चूंकि कंपनी ने सिर्फ 200 यूनिट्स ही तय की हैं, इसलिए मौजूदा स्लाविया मोंटे कार्लो को इस नए और अनोखे रंग में खरीदने का यह ग्राहकों के पास आखिरी एक्सक्लूसिव मौका हो सकता है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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