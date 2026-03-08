पूरे मार्च के लिए ₹1.50 लाख सस्ती हुई 5-स्टार सेफ्टी वाली ये कार, कीमत ₹10 लाख से कम; ताबड़तोड़ होती है बिक्री

Mar 08, 2026 11:29 am IST

अपनी फैमिली के कंफर्ट के लिए नई सेडान खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, स्कोडा अपनी पॉपुलर सेडान स्लाविया पर मार्च, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इस दौरान ग्राहक MY2026 स्कोडा स्लाविया (Skoda Slavia) पर अधिकतम 50 हजार रुपये जबकि MY2025 पर 1.50 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं स्लाविया के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन स्कोडा स्लाविया दिखने में एकदम स्टाइलिश और प्रीमियम सेडान है। इसका फ्रंट लुक बहुत शार्प है जिनमें चौड़ी क्रोम ग्रिल, पतली LED हेडलाइट्स और स्लीक बंपर इसे एलीगेंट लुक देते हैं। साइड से इसका स्लोपिंग रूफलाइन और 16-इंच अलॉय व्हील्स इसे काफी स्पोर्टी बना देते हैं। पीछे की तरफ LED टेललाइट्स और क्रोम गार्निश के साथ इसका डिजाइन साफ-सुथरा और मॉडर्न लगता है।

धांसू हैं कार के फीचर्स स्कोडा स्लाविया के केबिन में एंट्री लेते ही आपको एक प्रीमियम फील मिलती है। इसमें 10-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और पुश-बटन स्टार्ट जैसे कई फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, एम्बिएंट लाइटिंग, रियर AC वेंट्स और सेफ्टी के लिए इसमें 6-एयरबैग्स, ESC, हिल होल्ड असिस्ट, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिए गए हैं।

इतनी है कीमत स्कोडा स्लाविया में पावरट्रेन क तौर पर 1.0-लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर TSI इंजन दिया गया है। छोटा इंजन 6-स्पीड मैनुअल या ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है जबकि बड़ा इंजन 7-स्पीड DSG के साथ मिलता है। मार्केट में स्कोडा स्लाविया की एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये से लेकर 17.99 लाख रुपये तक जाती है। बता दें कि कार को सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है।