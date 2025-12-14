भारत में जल्द होगी नई स्कोडा स्लाविया की एंट्री, टेस्टिंग के दौरान हो चुकी है स्पॉट; जानिए कितनी बदलेगी SUV
Skoda Slavia Facelift: स्कोडा अपनी पॉपुलर सेडान स्लाविया को नए अवतार में लाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल स्लाविया अपने सेगमेंट में दूसरी बेस्ट-सेलिंग कार है। ऐसे में कंपनी इसे और ज्यादा अपडेटेड से लैस बनाना चाहती है।
स्कोडा अपनी पॉपुलर मिडसाइज सेडान स्लाविया को नए अवतार में लाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल स्लाविया अपने सेगमेंट में दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। ऐसे में कंपनी इसे और ज्यादा अपडेटेड और टेक्नोलॉजी से लैस बनाना चाहती है। हाल ही में टेस्टिंग के दौरान सामने आई नई स्पाई तस्वीरों से स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट (Skoda Slavia Facelift) के डिजाइन और फीचर्स को लेकर शुरुआती संकेत मिले हैं। इससे साफ है कि इसमें बड़े बदलाव के बजाय सॉफ्ट और प्रीमियम अपडेट्स देखने को मिलेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसे साल यानी 2026 में लॉन्च किया जा सकता है।
कुछ ऐसा होगा एक्सटीरियर
स्लाविया फेसलिफ्ट के फ्रंट और रियर दोनों हिस्सों में बदलाव किए जाएंगे। फ्रंट में स्कोडा की पहचान वाली ग्रिल को बरकरार रखा जा सकता है, लेकिन हेडलैंप और LED डीआरएल्स का डिजाइन बदला हुआ नजर आ सकता है। कैमुफ्लाज की वजह से पूरी डिटेल सामने नहीं आई है। हालांकि, फॉग लैंप हाउसिंग का लुक मौजूदा मॉडल से अलग हो सकता है। इसके अलावा, फ्रंट बंपर के निचले हिस्से में एयर इंटेक को ज्यादा उभरा हुआ और थ्री-डायमेंशनल डिजाइन दिया जा सकता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Skoda Slavia
₹ 10 - 17.7 लाख
Volkswagen Virtus
₹ 11.16 - 18.73 लाख
Tata Sierra
₹ 11.49 - 20.49 लाख
Leapmotor T03
₹ 8 - 12 लाख
Hyundai Verna
₹ 10.69 - 16.98 लाख
Honda City
₹ 12.38 - 16.65 लाख
मिल सकता है नया अलॉय व्हील्स
साइड प्रोफाइल की बात करें तो स्लाविया फेसलिफ्ट में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। कार की कूपे-स्टाइल रूफलाइन और स्पोर्टी स्टांस पहले की तरह ही बरकरार रहेगा। हालांकि, नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स इसमें फ्रेशनेस जोड़ सकते हैं। टेस्ट कार में ब्लैक-आउट अलॉय व्हील्स देखे गए हैं, जिनका स्पोक पैटर्न नया लगता है। इसके अलावा, डोर हैंडल्स, ब्लैक्ड-आउट बी-पिलर, इंडिकेटर के साथ ड्यूल-टोन ORVMs और गोल व्हील आर्च जैसे एलिमेंट्स मौजूदा मॉडल से ही लिए जा सकते हैं।
पावरट्रेन में नहीं होगा बदलाव
दूसरी ओर केबिन के अंदर इसमें नया या अपडेटेड डैशबोर्ड लेआउट, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और रिफ्रेश डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने की उम्मीद है। सबसे बड़ा अपडेट इसमें लेवल-2 ADAS फीचर्स का जोड़ा जाना हो सकता है। हालांकि, पावरट्रेन के तौर पर इसमें पहले की तरह 1.0-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेंगे।
(फोटो क्रेडिट- rushlane)
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।