चंद घंटों का इंतजार! कल 'मोंटे कार्लो' एडिशन के साथ लॉन्च होगी स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट; जानिए डिटेल्स
स्कोडा अपनी पॉपुलर सेडान स्लाविया का नया फेसलिफ्ट मॉडल कल मार्केट में लॉन्च करने जा रही है। हालांकि, लॉन्चिंग से ठीक पहले इस धांसू सेडान की तस्वीरें और ब्रोशर ऑनलाइन लीक हो गए हैं।
स्कोडा अपनी पॉपुलर सेडान स्लाविया का नया फेसलिफ्ट मॉडल कल मार्केट में लॉन्च करने जा रही है। हालांकि, लॉन्चिंग से ठीक पहले इस धांसू सेडान की तस्वीरें और ब्रोशर ऑनलाइन लीक हो गए हैं। लीक हुई जानकारी से यह साफ हो गया है कि कंपनी इसके टॉप-एंड 'मोंटे कार्लो' (Monte Carlo) वैरिएंट को भी साथ में ही उतारेगी। मोंटे कार्लो एडिशन में कई नए और स्पोर्टी बदलाव देखने को मिलेंगे। यह इसे नॉर्मल स्लाविया से काफी अलग और प्रीमियम लुक देंगे। आइए इस मोस्ट-अवेटेड लॉन्चिंग से पहले इसके फीचर्स, पावरट्रेन और खासियत के बारे में विस्तार से जानते हैं।
कुछ ऐसी होगी लुक और डिजाइन
लुक और डिजाइन की बात करें तो मोंटे कार्लो इस सेडान का सबसे टॉप मॉडल होगा। न्यूज वेबसाइट cartoq के अनुसार, रेगुलर स्लाविया में फ्रंट ग्रिल पर सिल्वर या क्रोम फिनिश मिलती है। वहीं, मोंटे कार्लो एडिशन में रेड टच के साथ ऑल-ब्लैक ग्रिल दी गई है। गाड़ी के साइड में मोंटे कार्लो का खास बैज और खिड़कियों के किनारे ब्लैक-आउट लाइनिंग मिलेगी। नॉर्मल वैरिएंट में डुअल-टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं। वहीं, मोंटे कार्लो में 16-इंच के ऑल-ब्लैक 'सावियो ब्लैक' अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे। इसके अलावा पीछे के बंपर पर भी ब्लैक ट्रीटमेंट और मोंटे कार्लो की बैजिंग देखने को मिलेगी।
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Honda City
₹ 12 - 20.99 लाख
Tata Tigor EV
₹ 12.49 - 13.75 लाख
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
मिल सकता है ऑल-ब्लैक इंटीरियर
लीक हुए ब्रोशर के अनुसार, कंपनी इस स्पेशल एडिशन को कई आकर्षक कलर्स में पेश करेगी। इनमें कैपुचिनो बेज, शिमला ग्रीन, स्टील ग्रे, ब्रिलियंट सिल्वर, कैंडी व्हाइट और चेरी रेड जैसे डुअल-टोन शेड्स शामिल हैं। वहीं, डीप ब्लैक और लावा ब्लू जैसे मोनोटोन कलर्स भी मिलेंगे। केबिन के अंदर ग्राहकों को स्पोर्टी फील देने के लिए ऑल-ब्लैक इंटीरियर या फिर एक प्रीमियम डुअल-टोन थीम मिल सकती है। गाड़ी की सीटों, हेडरेस्ट और डैशबोर्ड पर मोंटे कार्लो की खास ब्रांडिंग देखने को मिलेगी।
धांसू होंगे गाड़ी के फीचर्स
फीचर्स के मामले में यह गाड़ी पूरी तरह से पैक रहने वाली है। इसमें 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और गूगल पॉवर्ड एआई असिस्टेंट जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा 10.24-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 10-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए रियर-सीट मसाजर भी मिलेगा। सेफ्टी के लिहाज से कार में 6 एयरबैग्स और 25 से भी ज्यादा सेफ्टी फीचर्स शामिल किए गए हैं।
दमदार होगा कार का पावरट्रेन
इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो मोंटे कार्लो एडिशन दोनों इंजन ऑप्शन्स के साथ पेश किया जाएगा। इसमें पहला 1.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो अब नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगा। वहीं, दूसरा ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन होगा, जिसमें पहले की तरह 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स दिया गया है। कंपनी अपनी इस अपडेटेड स्लाविया मोंटे कार्लो के जरिए सेडान सेगमेंट में एक बार फिर तगड़ी वापसी करने की तैयारी में है।
(फोटो क्रेडिट- cartoq)
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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