इंतजार खत्म! इस दिन भारतीय मार्केट में लॉन्च होगी स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट; जानिए कितनी बदलेगी कार

स्कोडा अपनी मशहूर मिड-साइज सेडान स्लाविया (Slavia) का नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी 18 अगस्त को इसे ऑफिशियल तौर पर भारतीय मार्केट में उतारेगी।

स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट प्रतीकात्मक फोटो

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स्कोडा अपनी मशहूर मिड-साइज सेडान स्लाविया (Slavia) का नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई स्लाविया में आपको कई शानदार कॉस्मेटिक बदलाव, नए फीचर्स और एक नया ऑटोमैटिक गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। हालांकि, कार में वही भरोसेमंद और दमदार पुराना इंजन ऑप्शन ही दिया जाएगा। अगर आप भी एक नई सेडान कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके काफी काम आ सकती है। ऑटोकार इंडिया में छपी एक खबर के अनुसार, कंपनी 18 अगस्त को इसे ऑफिशियल तौर पर भारतीय मार्केट में उतारेगी। आइए जानते हैं कि नई स्लाविया फेसलिफ्ट में क्या-क्या खास देखने को मिलेगा।

बाहर का नया लुक और डिजाइन स्पाई तस्वीरों से पता चलता है कि नई स्लाविया के बाहरी लुक में कई नए एलिमेंट्स जोड़े गए हैं। कार के फ्रंट में अपडेटेड LED हेडलाइट्स और नया फ्रंट ग्रिल मिलेगा। ग्रिल में इंटीग्रेटेड लाइटिंग भी दी जा सकती है, जो कुशाक और कोडियाक जैसी दिखती है। इसके अलावा, कार में नए फ्रंट और रियर बंपर देखने को मिलेंगे। साइड प्रोफाइल में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स और पीछे की तरफ टेल-लैंप्स में भी नया टच दिया जाएगा।

केबिन और मॉडर्न फीचर्स कार के डैशबोर्ड का लेआउट काफी हद तक पहले जैसा ही रहेगा। लेकिन इंटीरियर को फ्रेश लुक देने के लिए नई सीट अपहोल्स्ट्री मिलेगी। कार में बड़ा 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दिए जा सकते हैं। उम्मीद है कि इसमें कुशाक की तरह रियर-सीट मसाज फंक्शन भी जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा, 10.25-इंच का टचस्क्रीन, सनरूफ, वायरलेस चार्जर और 6-एयरबैग्स जैसे फीचर्स पहले की तरह जारी रहेंगे।

नया गियरबॉक्स और इंजन इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें वही 1.0-लीटर TSI और 150bhp वाला 1.5-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा। सबसे बड़ा मैकेनिकल बदलाव 1.0-लीटर इंजन में देखने को मिलेगा। अब इसमें पुराने 6-स्पीड गियरबॉक्स की जगह नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जा सकता है। वहीं, 1.5-लीटर इंजन में पहले वाला ही 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक (DCT) गियरबॉक्स मिलता रहेगा।