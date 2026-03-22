नए अवतार में आ रही वरना, सिटी के टक्कर वाली ये कार, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट; जानिए कब होगी लॉन्च
भारतीय मार्केट में स्कोडा कुशाक के नए अवतार की एंट्री के बाद अब सबकी नजरें स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट (Skoda Slavia Facelift) पर टिकी हैं। हाल ही में इस सेडान को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।
भारतीय मार्केट में स्कोडा कुशाक के नए अवतार की एंट्री के बाद अब सबकी नजरें स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट (Skoda Slavia Facelift) पर टिकी हैं। हाल ही में इस सेडान को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे इसके कुछ बड़े बदलावों का खुलासा हुआ है। सबसे ज्यादा चर्चा इसके नए 'डायनेमिक टर्न सिग्नल्स' की हो रही है। अब तक स्लाविया में हैलोजन इंडिकेटर्स मिलते थे, लेकिन नए मॉडल में ऑडी A4 और A6 जैसी लग्जरी कारों की तरह LED स्वाइपिंग इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। आइए नई स्लाविया के संभावित बदलावों को विस्तार से जानते हैं।
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Honda City
₹ 11.95 - 16.07 लाख
Hyundai Verna
₹ 10.98 - 18.25 लाख
Volkswagen Virtus
₹ 10.5 - 19 लाख
Skoda Slavia
₹ 10 - 17.99 लाख
Tata Tigor EV
₹ 12.49 - 13.75 लाख
कुछ ऐसी होगी डिजाइन
लुक और डिजाइन की बात करें तो फेसलिफ्ट मॉडल में नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड बंपर और नए डिजाइन वाले 16-इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। कार के पिछले हिस्से में टेललैंप्स को भी नया टच दिया गया है, जहां रिवर्स लाइट्स को भी अब LED यूनिट्स से बदल दिया जाएगा। हालांकि, कार का बेसिक ढांचा पहले जैसा ही रहेगा। कंपनी इसमें एक-दो नए कलर ऑप्शंस जोड़ सकती है ताकि इसे मौजूदा मॉडल से अलग पहचान मिल सके।
धांसू होंगे कार के फीचर्स
कार के केबिन के अंदर कदम रखते ही आपको कुछ कमाल की नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। हालांकि, डैशबोर्ड का लेआउट पुराना ही रह सकता है, लेकिन इसके टॉप वैरिएंट में अब 10.25-इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाएगा। सबसे चौंकाने वाला और सेगमेंट का पहला फीचर इसकी रियर मसाज सीट्स होंगी। अब पीछे बैठने वाले यात्रियों को भी लंबी यात्रा के दौरान मसाज का आनंद मिलेगा,। इसके अलावा, इंटीरियर की फिनिशिंग और अपहोल्स्ट्री में भी नए कलर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है।
पावरट्रेन में नहीं होगा बदलाव
अगर कार के पावरट्रेन की बात करें तो इसमें किसी बदलाव की संभावना नहीं है। बता दें कि 1.0-लीटर इंजन के साथ मिलने वाले पुराने 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर की जगह अब नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा। माना जा रहा है कि नया मॉडल करीब 19.73 km/l का माइलेज देगा जो पुराने के मुकाबले 1 km/l ज्यादा है। नई स्लाविया को आने वाले कुछ महीनों में लॉन्च किया जा सकता है। यह सीधे तौर पर हुंडई वरना और होंडा सिटी को कड़ी टक्कर देगी।
(फोटो क्रेडिट- rushlane)
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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