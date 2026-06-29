स्कोडा फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अगस्त में आएगा Slavia का जबरदस्त फेसलिफ्ट, मिलेंगे तगड़े फीचर

यह स्लाविया का एक मिड-लाइफ फेसलिफ्ट होगा। इसे इसी साल अगस्त में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च डेट को कन्फर्म नहीं किया है। नई स्लाविया के एक्सटीरियर और इंटीरियर में आपको कई बदलाव देखने को मिलेंगे।

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स्कोडा स्लाविया देश की पॉप्युलर सेडान्स में से एक है। कंपनी ने इसे नवंबर 2021 में लॉन्च किया था। अगर आपको भी यह सेडान काफी पसंद है और आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। कंपनी इसका अपडेटेड वर्जन लाने वाली है। यह एक मिड-लाइफ फेसलिफ्ट होगा। इसे इसी साल अगस्त में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च डेट को कन्फर्म नहीं किया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कंपनी इसकी लॉन्च डेट को ऑफिशियली कन्फर्म कर देगी। फिलहाल आइए जानते हैं कि स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट में आपको क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है।

एक्सटीरियर में कई सारे अपडेट स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट के फ्रंट लुक में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। स्पाई फोटोज के अनुसार इसमें पहले से बड़ी और ज्यादा बोल्ड फ्रंट ग्रिल ऑफर की जाएगी। ग्रिल में मोटे और नए डिजाइन वाले स्लैट्स देखने को मिलेंगे, जिससे कार का लुक ज्यादा प्रीमियम नजर आएगा। इसके साथ ही नई और स्लिम LED हेडलाइट्स दी जाएंगी, जिनके अंदर का डिजाइन भी पूरी तरह नया होगा। नई स्लाविया में LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) का डिजाइन भी बदला जाएगा।

इस बार इनमें कुशाक फेसलिफ्ट की तरह डॉटेड कनेक्टेड पैटर्न देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फ्रंट बंपर को भी नए डिजाइन के साथ ऑफर किया जाएगा। कार के रियर में भी बदलाव किए जाएंगे। इसमें नए डिजाइन की LED टेललाइट्स मिलेंगी। साथ ही कुशाक की तरह इल्यूमिनेटेड SKODA लिखा हुआ भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा रियर बंपर का डिजाइन भी नया होगा।

इंटीरियर में भी दिखेगा बदलाव स्लाविया फेसलिफ्ट के केबिन में भी कुछ बड़े अपडेट किए जाएंगे। सबसे बड़ा बदलाव 10.2-इंच का नया फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा, जो कुशाक फेसलिफ्ट में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा कार में नई अपहोल्स्ट्री कलर थीम दी जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार स्लाविया में रियर सीट मसाज फंक्शन भी ऑफर किया जा सकता है। इसके अलावा इंटीरियर में कुछ छोटे-मोटे बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं।