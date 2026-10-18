खुशखबरी: 5-स्टार सेफ्टी वाली इस सेडान पर आया हजारों रुपये की बचत का मौका; ऑफर अक्टूबर तक वैलिड

स्कोडा अपनी पॉपुलर सेडान स्लाविया पर अक्टूबर, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान स्कोडा स्लाविया (Skoda Slavia) पर अधिकतम 30,000 रुपये तक की बचत कर सकती है।

स्कोडा स्लाविया डिस्काउंट एंड बेनिफिट्स अक्टूबर 2026

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अगले कुछ दिनों में नई सेडान खरीदने की प्लानिंग है तो आपके लिए खुशखबरी है। बता दें कि स्कोडा अपनी पॉपुलर सेडान स्लाविया पर अक्टूबर, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान स्कोडा स्लाविया (Skoda Slavia) पर अधिकतम 30,000 रुपये तक की बचत कर सकती है। इस ऑफर में एक्सचेंज बोनस के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट और इस तरह के बेनिफिट्स के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते है स्लाविया के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन स्कोडा स्लाविया के डिजाइन की बात करें तो इसमें चौड़ी फ्रंट ग्रिल, LED हेडलैंप, LED DRL और स्टाइलिश बंपर मिलता है। साइड में आकर्षक अलॉय व्हील और मजबूत बॉडी लाइन दी गई हैं। जबकि पीछे LED टेललैंप कार को प्रीमियम लुक देते हैं। इसका केबिन भी शानदार डिजाइन और आरामदायक सीटों के साथ आता है। भारतीय मार्केट में स्कोडा स्लाविया की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9,99 लाख रुपये के आसपास से शुरू होती है।

धांसू हैं सेडान के फीचर्स स्कोडा स्लाविया में 10.1-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जिंग और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके टॉप वैरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 360-डिग्री कैमरा और पीछे की सीटों के लिए मसाज फंक्शन जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और दूसरे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इस कार को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

दमदार है सेडान का पावरट्रेन स्कोडा स्लाविया में दो टर्बो-पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। पहला 1.0-लीटर इंजन 115bhp की पावर और 178Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, दूसरा 1.5-लीटर इंजन 150bhp की पावर और 250Nm का टॉर्क देता है। बता दें कि 1.0-लीटर इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। जबकि 1.5-लीटर इंजन 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है।