नए अवतार में आ रही स्कोडा स्लाविया, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट; जानिए कितनी बदलेगी कार
स्कोडा भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। कंपनी की प्लानिंग में प्रीमियम मॉडल से लेकर गाड़ियों के नए अवतार और फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी (CNG) जैसे ऑप्शन शामिल हैं।
स्कोडा भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। कंपनी की प्लानिंग में प्रीमियम मॉडल से लेकर गाड़ियों के नए अवतार और फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी (CNG) जैसे ऑप्शन शामिल हैं। हाल ही में स्कोडा की सबसे पॉपुलर सेडान 'स्लाविया' को नए अवतार में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। बता दें कि छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद की सड़कों पर जब इस गाड़ी को छुपाकर चलते देखा गया, तो कार लवर्स के बीच चर्चा तेज हो गई। आइए जानते हैं नई स्लाविया के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसी होगी डिजाइन
नई स्लाविया के बाहरी लुक में इस बार काफी ताजगी देखने को मिलेगी। हालांकि, इसकी ग्रिल अभी भी जानी-पहचानी लगती है। जानकारों का मानना है कि इसके डिजाइन को थोड़ा चपटा और साफ-सुथरा बनाया जाएगा। इसके अलावा, गाड़ी के बंपर और लाइटों के डिजाइन में भी बदलाव किया जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव इसके पिछले हिस्से में देखने को मिल सकता है। अब कनेक्टेड टेल लैंप्स चमकते हुए अक्षरों में लिखा 'SKODA' ब्रांड का नाम इसे एक मॉडर्न लुक देगा।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Honda City
₹ 11.95 - 16.07 लाख
Hyundai Verna
₹ 10.98 - 18.4 लाख
Volkswagen Virtus
₹ 10.5 - 19 लाख
Skoda Slavia
₹ 10 - 17.99 लाख
Tata Tigor EV
₹ 12.49 - 13.75 लाख
इंटीरियर भी होगी दमदार
कार के अंदर मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो, नई स्लाविया का इंटीरियर काफी हद तक नई कुशाक जैसा ही होगा। इसमें आपको 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करेगा। साथ ही, ड्राइवर के लिए 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया जाएगा। सेफ्टी के लिहाज से इसमें 6-एयरबैग्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स पहले की तरह ही मजबूत रहेंगे।
कुछ ऐसा रहेगा पावरट्रेन
कार के पावरट्रेन में बदलाव नहीं होगा। इस अपडेट का सबसे बड़ा सरप्राइज इसके गियरबॉक्स में होने जा रहा है। बता दें कि 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ अब नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलने वाला है। यह नया 8-स्पीड गियरबॉक्स पुराने 6-स्पीड ऑटोमैटिक की जगह लेगा। वहीं, जो लोग ज्यादा पावर चाहते हैं उनके लिए 1.5-लीटर वाला बड़ा इंजन पहले की तरह 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स के साथ मिलता रहेगा।
इन कारों से होगा मुकाबला
भारतीय मार्केट में स्लाविया का मुकाबला सीधे तौर पर फॉक्सवैगन वर्टस, हुंडई वरना और होंडा सिटी जैसी गाड़ियों से है। स्कोडा अपनी इस नई सेडान को साल के अंत तक लॉन्च कर सकती है। नए फीचर्स और बेहतर गियरबॉक्स के आने से इसकी कीमतों में भी थोड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। फिलहाल स्लाविया की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये है। अगर आप एक दमदार, सुरक्षित और मॉडर्न सेडान खरीदने की सोच रहे हैं तो नई स्लाविया आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकती है।
(फोटो क्रेडिट-rushlane)
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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