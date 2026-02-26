इन 2 सेडान की बिक्री ने ऐसी पकड़ी रफ्तार, 1.50 लाख से ज्यादा घरों तक पहुंच गईं; ये डिजायर या ऑरा नहीं

स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया की दो सिस्टर मिडसाइज सेडान स्कोडा स्लाविया और फॉक्सवैगन वर्टूस की घरेलू बाजार में बिक्री 150,000 यूनिट के आंकड़े को पार कर गई है। इनकी जनवरी 2026 के आखिर तक 152,482 यूनिट बिकीं।

स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया की दो सिस्टर मिडसाइज सेडान स्कोडा स्लाविया और फॉक्सवैगन वर्टूस की घरेलू बाजार में बिक्री 150,000 यूनिट के आंकड़े को पार कर गई है। इनकी जनवरी 2026 के आखिर तक 152,482 यूनिट बिकीं। स्कोडा स्लाविया के 8 महीने बाद जून 2022 में लॉन्च हुई फॉक्सवैगन वर्टूस की 79,104 यूनिट बिकीं, जो इसकी स्कोडा कजिन (73,378 यूनिट) से 5,276 यूनिट ज्यादा है। ये भारत में दोनों सेडान की कुल बिक्री का 52% हिस्सा है।

एक्सपोर्ट की बात करें तो, फॉक्सवैगन वर्टूस ने जनवरी 2025 के आखिर तक 102,350 यूनिट का ओवरसीज शिपमेंट किया है, जबकि स्कोडा स्लाविया की 66 यूनिट बिकीं। इसका मतलब है कि लॉन्च के बाद से फॉक्सवैगन वर्टूस ने कुल मिलाकर 181,454 डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट सेल्स की हैं, जबकि स्वाविया की कुल 73,444 यूनिट्स हैं।

21 नवंबर, 2021 को लॉन्च हुई स्कोडा स्लाविया ने अब तक 75,000 से थोड़ी कम यूनिट्स बेची हैं। इस सेडान का सबसे अच्छा फाइनेंशियल ईयर इसकी सेल्स का पहला FY2023 पूरा साल था, जब इसने 22,351 यूनिट्स बेचीं और स्कोडा ऑटो इंडिया की कुल PV सेल्स (52,269 यूनिट्स) का 43% और इसकी कार सेल्स (25,264 यूनिट्स) का 88% हिस्सा था। हालांकि, तब से सेल्स में साल दर साल गिरावट आई है, FY2024 (19,093 यूनिट्स, 14% कम), FY2025 (15,586 यूनिट्स, 18% कम) और FY2026 के पहले 10 महीने (11,821 यूनिट्स, 12% कम हो गईं।

स्लाविया के 8 महीने बाद जून 2022 में लॉन्च हुई फॉक्सवैगन वर्टूस की भारत में अब तक 79,000 से ज्यादा यूनिट्स बिक ​​चुकी हैं। स्लाविया की तुलना में वर्टूस की बिक्री में हर साल बढ़ोतरी हुई है। FY2023 में 17,432 यूनिट्स के साथ, वर्टूस ने फॉक्सवैगन की PV बिक्री का 42% और उसकी कार बिक्री (18,365 यूनिट्स) का 95% हिस्सा लिया। FY2024 में बिक्री में YoY 21% (21,094 यूनिट्स) और FY2025 में 1.6% (21,432 यूनिट्स) की बढ़ोतरी हुई। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के पहले 10 महीनों में 19,146 यूनिट्स की बिक्री हुई जो हर साल 8% ज्यादा है।

FY2026 YTD (पहले 10 महीने) में भारत में अभी बिकने वाली 11 सेडान में से फॉक्सवैगन वर्टूस (19,146 यूनिट्स) और स्कोडा स्लाविया (11,821 यूनिट्स) क्रमशः नंबर 4 और नंबर 5 पर हैं। ये मारुति डिजायर (188,580 यूनिट्स), हुंडई ऑरा (54,670 यूनिट्स), होंडा अमेज (25,079 यूनिट्स) के बाद आती हैं। वहीं, टाटा टिगोर (9,719 यूनिट्स), हुंडई वरना (7,832 यूनिट्स), होंडा सिटी (5,867 यूनिट्स) और टोयोटा कैमरी (1,924 यूनिट्स) से आगे हैं।