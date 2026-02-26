Hindustan Hindi News
इन 2 सेडान की बिक्री ने ऐसी पकड़ी रफ्तार, 1.50 लाख से ज्यादा घरों तक पहुंच गईं; ये डिजायर या ऑरा नहीं

Feb 26, 2026 08:41 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया की दो सिस्टर मिडसाइज सेडान स्कोडा स्लाविया और फॉक्सवैगन वर्टूस की घरेलू बाजार में बिक्री 150,000 यूनिट के आंकड़े को पार कर गई है। इनकी जनवरी 2026 के आखिर तक 152,482 यूनिट बिकीं।

स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया की दो सिस्टर मिडसाइज सेडान स्कोडा स्लाविया और फॉक्सवैगन वर्टूस की घरेलू बाजार में बिक्री 150,000 यूनिट के आंकड़े को पार कर गई है। इनकी जनवरी 2026 के आखिर तक 152,482 यूनिट बिकीं। स्कोडा स्लाविया के 8 महीने बाद जून 2022 में लॉन्च हुई फॉक्सवैगन वर्टूस की 79,104 यूनिट बिकीं, जो इसकी स्कोडा कजिन (73,378 यूनिट) से 5,276 यूनिट ज्यादा है। ये भारत में दोनों सेडान की कुल बिक्री का 52% हिस्सा है।

एक्सपोर्ट की बात करें तो, फॉक्सवैगन वर्टूस ने जनवरी 2025 के आखिर तक 102,350 यूनिट का ओवरसीज शिपमेंट किया है, जबकि स्कोडा स्लाविया की 66 यूनिट बिकीं। इसका मतलब है कि लॉन्च के बाद से फॉक्सवैगन वर्टूस ने कुल मिलाकर 181,454 डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट सेल्स की हैं, जबकि स्वाविया की कुल 73,444 यूनिट्स हैं।

21 नवंबर, 2021 को लॉन्च हुई स्कोडा स्लाविया ने अब तक 75,000 से थोड़ी कम यूनिट्स बेची हैं। इस सेडान का सबसे अच्छा फाइनेंशियल ईयर इसकी सेल्स का पहला FY2023 पूरा साल था, जब इसने 22,351 यूनिट्स बेचीं और स्कोडा ऑटो इंडिया की कुल PV सेल्स (52,269 यूनिट्स) का 43% और इसकी कार सेल्स (25,264 यूनिट्स) का 88% हिस्सा था। हालांकि, तब से सेल्स में साल दर साल गिरावट आई है, FY2024 (19,093 यूनिट्स, 14% कम), FY2025 (15,586 यूनिट्स, 18% कम) और FY2026 के पहले 10 महीने (11,821 यूनिट्स, 12% कम हो गईं।

स्लाविया के 8 महीने बाद जून 2022 में लॉन्च हुई फॉक्सवैगन वर्टूस की भारत में अब तक 79,000 से ज्यादा यूनिट्स बिक ​​चुकी हैं। स्लाविया की तुलना में वर्टूस की बिक्री में हर साल बढ़ोतरी हुई है। FY2023 में 17,432 यूनिट्स के साथ, वर्टूस ने फॉक्सवैगन की PV बिक्री का 42% और उसकी कार बिक्री (18,365 यूनिट्स) का 95% हिस्सा लिया। FY2024 में बिक्री में YoY 21% (21,094 यूनिट्स) और FY2025 में 1.6% (21,432 यूनिट्स) की बढ़ोतरी हुई। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के पहले 10 महीनों में 19,146 यूनिट्स की बिक्री हुई जो हर साल 8% ज्यादा है।

FY2026 YTD (पहले 10 महीने) में भारत में अभी बिकने वाली 11 सेडान में से फॉक्सवैगन वर्टूस (19,146 यूनिट्स) और स्कोडा स्लाविया (11,821 यूनिट्स) क्रमशः नंबर 4 और नंबर 5 पर हैं। ये मारुति डिजायर (188,580 यूनिट्स), हुंडई ऑरा (54,670 यूनिट्स), होंडा अमेज (25,079 यूनिट्स) के बाद आती हैं। वहीं, टाटा टिगोर (9,719 यूनिट्स), हुंडई वरना (7,832 यूनिट्स), होंडा सिटी (5,867 यूनिट्स) और टोयोटा कैमरी (1,924 यूनिट्स) से आगे हैं।

5-स्टार सेफ्टी वाली कार
स्कोडा स्लाविया की कीमत 10 लाख रुपए से शुरू होती है और 10 वैरिएंट में 17.99 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) तक जाती है। वहीं फॉक्सवैगन वर्टूस की कीमत 10.50 लाख रुपए से 19.00 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) के बीच है, जिसमें छह ट्रिम लेवल में 11 वैरिएंट हैं। दोनों सेडान, जो 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ABS और EBD, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स के साथ सेफ्टी के मामले में बहुत ज्यादा इक्विप्ड हैं, दोनों को अप्रैल 2023 में एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए पूरे 5-स्टार ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

