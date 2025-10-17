₹7.55 लाख की इस SUV के दम पर कंपनी ने हासिल की 101% बिक्री, धकाधक 4,398 यूनिट सेल
संक्षेप: स्कोडा (Skoda) की बिक्री रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कायलाक (Kylaq) की जबरदस्त बिक्री से फॉक्सवैगन की सेल में पीछे छूट गई है। कायलाक (Kylaq) के दम पर इस कार ब्रांड्स ने सितंबर 2025 की बिक्री में जबरदस्त बिक्री हासिल की है।
भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में स्कोडा (Skoda) और फॉक्सवैगन (Volkswagen) दोनों ही कंपनियों के लिए सितंबर 2025 के बिक्री आंकड़े अलग-अलग कहानी बयां कर रहे हैं। जहां स्कोडा ने रिकॉर्डतोड़ वृद्धि दर्ज की है, वहीं फॉक्सवैगन को मामूली बढ़त के बावजूद बाजार हिस्सेदारी में गिरावट का सामना करना पड़ा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
स्कोडा की बिक्री में 101% की जबरदस्त उछाल
स्कोडा इंडिया के लिए सितंबर 2025 बेहद मजबूत रहा। कंपनी ने कुल 6,636 यूनिट्स की बिक्री की, जो कि सितंबर 2024 (3,301 यूनिट्स) की तुलना में 101% की शानदार सालाना वृद्धि (YoY Growth) है। अगस्त 2025 (4,971 यूनिट्स) की तुलना में भी यह बिक्री 33% ज्यादा रही है। इस दमदार प्रदर्शन के दम पर स्कोडा OEM रैंकिंग में नंबर-8 पर पहुंच गया और अपनी बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाकर 1.8% करने में सफल रहा है।
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|मैनुअल
|Classic
|Rs 8.25 लाख
|Rs 7.55 लाख
|Rs 70,000
|Signature
|Rs 9.85 लाख
|Rs 9 लाख
|Rs 85,000
|Signature Plus
|Rs 11.3 लाख
|Rs 10.34 लाख
|Rs 96,000
|Prestige
|Rs 12.94 लाख
|Rs 11.84 लाख
|Rs 1.1 लाख
|ऑटोमैटिक
|Signature
|Rs 10.95 लाख
|Rs 10 लाख
|Rs 95,000
|Signature Plus
|Rs 12.4 लाख
|Rs 11.34 लाख
|Rs 1.06 लाख
|Prestige
|Rs 13.99 लाख
|Rs 12.8 लाख
|Rs 1.19 लाख
कायलाक (Kylaq) के हाथ में कमान
स्कोडा की इस सफलता का मुख्य श्रेय नई कायलाक (Kylaq) SUV को जाता है। कायलाक (Kylaq) की 4,398 यूनिट्स बिक्री हुई, जो अगस्त के मुकाबले 42% ज्यादा हैं।
स्कोडा स्लाविया (Slavia) ने 1,339 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जो सालाना 4% कम है, लेकिन महीने-दर-महीने (MoM) 33% का प्रभावशाली उछाल दर्ज किया है, जो सेडान की स्थिर डिमांड को दर्शाता है।
कुशाक (Kushaq) की बिक्री में गिरावट आई और इसकी 769 यूनिट ही सेल हुईं, जो सालाना 56% कम है। ग्राहक अब 2026 फेसलिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं।
स्कोडा ने अपनी नई कायलाक (Kylaq) SUV की सफलता के दम पर भारतीय बाजार में अपनी स्थिति को काफी मजबूत किया है, जबकि फॉक्सवैगन को अपनी मौजूदा लाइन-अप की धीमी डिमांड के चलते चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
