इस कंपनी की लोहालाट कारों के पीछे पड़े लोग, बिक्री में आई 102% की भारी उछाल; अक्टूबर में धकाधक 8,252 यूनिट सेल
संक्षेप: अक्टूबर 2025 में स्कोडा ने रिकॉर्डतोड़ बिक्री हासिल की। स्कोडा कंपनी की (Kylaq) और स्लाविया (Slavia) ने मार्केट में धूम मचा दिया। इसने मार्केट में तूफाने पारी खेलते हुए अक्टूबर 2025 में 8,252 यूनिट्स की बिक्री हासिल की। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 102% ज्यादा है।
अक्टूबर 2025 में भारतीय ऑटो बाजार में यूरोपियन ब्रांड्स स्कोडा के लिए गोल्डन मंथ साबित हुआ। स्कोडा (Skoda) ने न सिर्फ अपनी बिक्री बढ़ाई, बल्कि कई नए रिकॉर्ड भी बनाए। स्कोडा (Skoda) ने अपने इतिहास की सबसे ज्यादा मंथली सेल्स दर्ज की, वहीं फॉक्सवैगन (Volkswagen) ने अपनी लोकप्रिय सेडान वर्टस (Virtus) के लिए ऑल-टाइम हाई बिक्री हासिल की। अक्टूबर 2025 में स्कोडा (Skoda) ने 8,252 यूनिट्स की बिक्री की। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 102% ज्यादा है, यानी डबल से भी ज्यादा है। सितंबर 2025 की तुलना में भी कंपनी ने 24% ग्रोथ दर्ज की है। चलिए आसान भाषा में पूरी रिपोर्ट समझते हैं।
1- स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq)
स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) सबसे बड़ी सुपरहिट साबित हुई। इसने 5,078 यूनिट्स की बिक्री की। स्कोडा (Skoda) की सब-4 मीटर SUV कायलाक (Kylaq) ने धूम मचा दी। इसकी सेल्स ग्रोथ 15% MoM रही। लॉन्च के बाद से ये एसयूवी लगातार बेस्टसेलर है।
2- स्कोडा स्लाविया (Skoda Slavia)
स्कोडा स्लाविया (Skoda Slavia) फैमिली सेडान की मार्केट में जबरदस्त डिमांड है। इसकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण इस कार ने 1,648 यूनिट्स की सेल हासिल की है। इसने 1% की YoY और 23% MoM ग्रोथ हासिल की है।
3- स्कोडा कुशाक (Skoda Kushaq)
स्कोडा कुशाक (Skoda Kushaq) की बिक्री में सालाना (YoY) गिरावट दर्ज की गई, लेकिन इसने MoM सेल में बाउंस बैक (1,219 यूनिट्स) किया। इसकी सेल में 45% YoY गिरावट हुई। ये सितंबर 2025 से 59% ज्यादा बिक्री है।
4- स्कोडा कोडिएक (Skoda Kodiaq)
स्कोडा कोडिएक (Skoda Kodiaq) ने 305 यूनिट की सेल की है। स्कोडा कोडिएक (Skoda Kodiaq) ने 46% YoY और 135% MoM की ग्रोथ हासिल की।
5- स्कोडा ऑक्टेविया RS (Skoda Octavia RS)
स्कोडा ऑक्टेविया RS (Skoda Octavia RS) 20 मिनट में सोल्ड आउट हो गई थी। कंपनी ने इसको लिमिटेड एडिशन में पेश किया है। मार्केट में इसकी सिर्फ 100 यूनिट पेश की गई हैं। इसकी ऑर्डर बुक खुलते ही 20 मिनट में सारे यूनिट सेल हो गए। यह स्कोडा (Skoda) ब्रांड की लॉयल फैन बेस को साबित करता है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
