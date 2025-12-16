भारतीय बाजार में छा गई ये कंपनी, कार की बिक्री में हुआ दोगुना इजाफा; इस मॉडल की दम पर बनाया रिकॉर्ड

संक्षेप: स्कोडा इंडिया की मंथली सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 6 मॉडल बेच रही है। अब कंपनी के लिए उसकी एंट्री लेवल काइलक SUV सबसे शानदार प्रदर्शन कर रही है। इसकी दम पर कंपनी ने अपनी सालभर पुरानी सेल्स का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।

स्कोडा इंडिया की मंथली सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 6 मॉडल बेच रही है। अब कंपनी के लिए उसकी एंट्री लेवल काइलक SUV सबसे शानदार प्रदर्शन कर रही है। इसकी दम पर कंपनी ने अपनी सालभर पुरानी सेल्स का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। दरअसल, नवंबर 2024 में स्कोडा ने 2,886 यूनिट बेची थीं, जो नवंबर 2025 में बढ़कर 5,491 यूनिट हो गया। यानी कंपनी ने 2,605 यूनिट ज्यादा बेचीं। कुल मिलाकर कंपनी को 90% से ज्यादा की ग्रोथ मिली। चलिए एक बर इसकी मॉडल वाइज ईयरली सेल्स के आंकड़े देखते हैं।

स्कोडा मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप नवंबर 2025 (YoY) नं मॉडल नवंबर 2025 नवंबर 2024 अंतर ग्रोथ % YoY शेयर % 1 काइलक 3,538 0 3,538 - 64.43 2 स्लाविया 1,120 1,131 -11 -0.97 20.4 3 कुशाक 586 1,524 -938 -61.55 10.67 4 कोडियाक 153 225 -72 -32 2.79 5 ऑक्टेविया 94 0 94 - 1.71 6 सुपर्ब 0 6 -6 -100 0 टोटल 5,491 2,886 2,605 90.26 100

स्कोडा की ईयरली मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो काइलक की नवंबर 2025 में 3,538 यूनिट बिकीं। वहीं, उसके पास 64.43% मार्केट शेयर रहा। स्लाविया की नवंबर 2025 में 1,120 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 1,131 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 11 यूनिट कम बिकीं और इसे 0.97% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसकी मार्केट शेयर 20.4% रहा। कुशाक की नवंबर 2025 में 586 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 1,524 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 938 यूनिट कम बिकीं और इसे 61.55% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसकी मार्केट शेयर 10.67% रहा।

कोडियाक की नवंबर 2025 में 153 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 225 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 72 यूनिट कम बिकीं और इसे 32% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसकी मार्केट शेयर 2.79% रहा। ऑक्टेविया की नवंबर 2025 में 94 यूनिट बिकीं। वहीं, उसके पास 1.71% मार्केट शेयर रहा। सुपर्ब की नवंबर 2025 में 0 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 6 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6 यूनिट कम बिकीं और इसे 100% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसकी मार्केट शेयर 0% रहा।

स्कोडा मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप नवंबर 2025 (MoM) नं मॉडल नवंबर 2025 अक्टूबर 2025 अंतर ग्रोथ % MoM शेयर % 1 काइलक 3,538 5,078 -1,540 -30.33 61.54 2 स्लाविया 1,120 1,648 -528 -32.04 19.97 3 कुशाक 586 1,219 -633 -51.93 14.77 4 कोडियाक 153 305 -152 -49.84 3.7 5 ऑक्टेविया 94 2 92 4600 0.02 6 सुपर्ब 0 0 0 - 0 टोटल 5,491 8,252 -2,761 -33.46 100

अब बात करें स्कोडा की मंथली मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की तो काइलक की नवंबर 2025 में 3,538 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 5,078 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,540 यूनिट कम बिकीं और इसे 30.33% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसकी मार्केट शेयर 61.54% का रहा। स्लाविया की नवंबर 2025 में 1,120 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 1,648 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 528 यूनिट कम बिकीं और इसे 32.04% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसकी मार्केट शेयर 19.97% का रहा।