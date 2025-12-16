Hindustan Hindi News
Skoda Sales Breakup November 2025
भारतीय बाजार में छा गई ये कंपनी, कार की बिक्री में हुआ दोगुना इजाफा; इस मॉडल की दम पर बनाया रिकॉर्ड

भारतीय बाजार में छा गई ये कंपनी, कार की बिक्री में हुआ दोगुना इजाफा; इस मॉडल की दम पर बनाया रिकॉर्ड

संक्षेप:

स्कोडा इंडिया की मंथली सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 6 मॉडल बेच रही है। अब कंपनी के लिए उसकी एंट्री लेवल काइलक SUV सबसे शानदार प्रदर्शन कर रही है। इसकी दम पर कंपनी ने अपनी सालभर पुरानी सेल्स का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।

Dec 16, 2025 08:20 pm IST Narendra Jijhontiya
स्कोडा इंडिया की मंथली सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 6 मॉडल बेच रही है। अब कंपनी के लिए उसकी एंट्री लेवल काइलक SUV सबसे शानदार प्रदर्शन कर रही है। इसकी दम पर कंपनी ने अपनी सालभर पुरानी सेल्स का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। दरअसल, नवंबर 2024 में स्कोडा ने 2,886 यूनिट बेची थीं, जो नवंबर 2025 में बढ़कर 5,491 यूनिट हो गया। यानी कंपनी ने 2,605 यूनिट ज्यादा बेचीं। कुल मिलाकर कंपनी को 90% से ज्यादा की ग्रोथ मिली। चलिए एक बर इसकी मॉडल वाइज ईयरली सेल्स के आंकड़े देखते हैं।

स्कोडा की ईयरली मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो काइलक की नवंबर 2025 में 3,538 यूनिट बिकीं। वहीं, उसके पास 64.43% मार्केट शेयर रहा। स्लाविया की नवंबर 2025 में 1,120 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 1,131 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 11 यूनिट कम बिकीं और इसे 0.97% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसकी मार्केट शेयर 20.4% रहा। कुशाक की नवंबर 2025 में 586 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 1,524 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 938 यूनिट कम बिकीं और इसे 61.55% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसकी मार्केट शेयर 10.67% रहा।

ये भी पढ़ें:बेस हो या टॉप, इस कार के सभी वैरिएंट पर मिल रहा ₹4 लाख का डिस्काउंट

कोडियाक की नवंबर 2025 में 153 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 225 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 72 यूनिट कम बिकीं और इसे 32% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसकी मार्केट शेयर 2.79% रहा। ऑक्टेविया की नवंबर 2025 में 94 यूनिट बिकीं। वहीं, उसके पास 1.71% मार्केट शेयर रहा। सुपर्ब की नवंबर 2025 में 0 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 6 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6 यूनिट कम बिकीं और इसे 100% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसकी मार्केट शेयर 0% रहा।

स्कोडा मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप नवंबर 2025 (MoM)
नंमॉडलनवंबर 2025अक्टूबर 2025अंतरग्रोथ % MoMशेयर %
1काइलक3,5385,078-1,540-30.3361.54
2स्लाविया1,1201,648-528-32.0419.97
3कुशाक5861,219-633-51.9314.77
4कोडियाक153305-152-49.843.7
5ऑक्टेविया9429246000.02
6सुपर्ब000-0
टोटल5,4918,252-2,761-33.46100

अब बात करें स्कोडा की मंथली मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की तो काइलक की नवंबर 2025 में 3,538 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 5,078 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,540 यूनिट कम बिकीं और इसे 30.33% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसकी मार्केट शेयर 61.54% का रहा। स्लाविया की नवंबर 2025 में 1,120 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 1,648 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 528 यूनिट कम बिकीं और इसे 32.04% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसकी मार्केट शेयर 19.97% का रहा।

ये भी पढ़ें:जनवरी आने से पहले खरीद लो स्कॉर्पियो, कंपनी ने एक झटके में ₹1.20 लाख कर दी सस्ती

कुशाक की नवंबर 2025 में 586 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 1,219 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 633 यूनिट कम बिकीं और इसे 51.93% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसकी मार्केट शेयर 14.77% का रहा। कोडियाक की नवंबर 2025 में 153 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 305 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 152 यूनिट कम बिकीं और इसे 49.84% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसकी मार्केट शेयर 3.7% का रहा। ऑक्टेविया की नवंबर 2025 में 94 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 2 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 92 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 4600% की ग्रोथ मिली। वहीं, इसकी मार्केट शेयर 0.02% का रहा। सुपर्ब की 0 यूनिट बिकीं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
