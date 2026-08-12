₹7.59 लाख की SUV के सामने कंपनी के हर मॉडल ने किया 'सरेंडर'; भारत NCAP में 5-स्टार सेफ्टी मिली

इस अकेली कार के पास कंपनी का 65% से ज्यादा मार्केट शेयर रहा। काइलक लॉन्च होने के बाद से ही लगातार शानदार सेल्स दर्ज कर रही है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.59 लाख रुपए है। कंपनी को साल-दर-साल के आधार पर करीब 3% की मामूल ग्रोथ भी मिली।

इस SUV के सामने कंपनी के हर मॉडल का 'सरेंडर'

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स्कोडा की जुलाई सेल्स का मॉडल वाइज ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 4 मॉडल बेच रही है। जिसमें उसके लिए एंट्री लेवल काइलक SUV एक बार फिर नंबर-1 कार बनकर सामने आई। बता दें कि इस अकेली कार के पास कंपनी का 65% से ज्यादा मार्केट शेयर रहा। काइलक लॉन्च होने के बाद से ही लगातार शानदार सेल्स दर्ज कर रही है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.59 लाख रुपए है। कंपनी को साल-दर-साल के आधार पर करीब 3% की मामूल ग्रोथ भी मिली। चलिए अब एक बार कंपनी के सेल्स ब्रेकअप को देखते हैं।

स्कोडा मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप जुलाई 2026 नं स्कोडा जुलाई 2026 जुलाई 2025 अंतर ग्रोथ % YoY शेयर % 1 काइलक 3,727 3,377 350 10.36 65.28 2 स्लाविया 993 1,168 -175 -14.98 17.39 3 कुशाक 833 901 -68 -7.55 14.59 4 कोडियाक 156 106 50 47.17 2.73 टोटल 5,709 5,552 157 2.83 100

स्कोडा की मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो काइलक की जुलाई 2026 में 3,727 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आकड़ा 3,377 यूनिट का था। यानी इसकी 350 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 10.36% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, इसके पास 65.28% मार्केट शेयर रहा। स्लाविया की जुलाई 2026 में 993 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आकड़ा 1,168 यूनिट का था। यानी इसकी 175 यूनिट कम बिकीं और इसे 14.98% की YoY डिग्रोथ मिली। वहीं, इसके पास .39% मार्केट शेयर रहा।

कुशाक की जुलाई 2026 में 833 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आकड़ा 901 यूनिट का था। यानी इसकी 68 यूनिट कम बिकीं और इसे 7.55% की YoY डिग्रोथ मिली। वहीं, इसके पास 14.59% मार्केट शेयर रहा। कोडियाक की जुलाई 2026 में 156 यूनिट बिकीं। जबकि, जुलाई 2025 में ये आकड़ा 106 यूनिट का था। यानी इसकी 50 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 47.17% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, इसके पास 2.73% मार्केट शेयर रहा।

स्कोडा काइलक के वैरिएंट वाइज फीचर्स स्कोडा काइलक क्लासिक ट्रिम के फीचर्स: इसमें 16-इंच स्टील व्हील, 6 एयरबैग, सेंट्रल लॉकिंग, मैनुअल डे/नाइट IRVM, ISOFIX एंकर, सभी पैसेंजर्स के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट, सभी पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो इंजन स्टार्ट-स्टॉप, पावर विंडो, मैनुअल AC, रियर AC वेंट, डिजिटल MID के साथ एनालॉग डायल, फ्रंट सेंटर आर्म रेस्ट, 12V चार्जिंग सॉकेट (फ्रंट), टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्ट, पावर्ड विंग मिरर, फैब्रिक सीट और 4 स्पीकर शामिल है।

स्कोडा काइलक सिग्नेचर ट्रिम के फीचर्स: इसमें क्लासिक के फीचर्स के साथ 16-इंच एलॉय व्हील, टायर प्रेशर मॉनिटर, रियर डिफॉगर, डैश, डोर पैनल और सीट फैब्रिक पर डुअल-टोन फिनिश, 5-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, AC वेंट और डोर हैंडल पर क्रोम गार्निश, USB टाइप-C स्लॉट (सामने), रियर पार्सल शेल्फ और 2 ट्वीटर शामिल हैं।

स्कोडा काइलक सिग्नेचर+ ट्रिम के फीचर्स: इसमें सिग्नेचर के सभी फीचर्स के साथ 6MT और 6AT गियरबॉक्स ऑप्शन, रियर सेंटर आर्म रेस्ट, 10-इंच टचस्क्रीन, ऑटो AC, डिजिटल डायल, पावर फोल्डिंग विंग मिरर, क्रोम गार्निश के साथ लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग, क्रूज कंट्रोल, डैश इंसर्ट और पैडल शिफ्टर्स शामिल हैं।