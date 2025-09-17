लोगों के दिमाग में घुसी ₹8.25 लाख की ये SUV, फिर बनी नंबर-1; अब GST ने इसे ₹1.20 लाख सस्ता किया

कंपनी के लिए उसकी एंट्री लेवल काइलक लॉन्च के बाद से ही नंबर-1 बनी हुई है। ये कंपनी की सबसे सस्ती कार है, जिसे ग्लोबल NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। बता दें कि अभी काइलक की एक्स-शोरूम कीमत 8.25 लाख रुपए है। जबकि 22 सितंबर से नए GST के बाद इसकी कीमत 7.55 लाख हो जाएगी।

स्कोडा की अगस्त 2025 सेल्स का ब्रेकअप डेटा आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 4 मॉडल बेच रही है। इसमें एक सेडान और बाकि SUVs हैं। खास बात ये है कि कंपनी के लिए उसकी एंट्री लेवल काइलक लॉन्च के बाद से ही नंबर-1 बनी हुई है। ये कंपनी की सबसे सस्ती कार है, जिसे ग्लोबल NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। बता दें कि अभी काइलक की एक्स-शोरूम कीमत 8.25 लाख रुपए है। जबकि 22 सितंबर से नए GST के बाद इसकी कीमत 7.55 लाख हो जाएगी। इसे मॉडल वाइज 1.20 लाख रुपए तक खरीदना सस्ता हो जाएगा। हालांकि, पिछले 6 महीने की तुलना में स्कोडा की सेल्स अगस्त में सबसे कम रही। बिक्री में गिरावट की वजह नए GST के इंतजार को माना गया। चलिए स्कोडा की पिछले 6 महीन की मॉडल वाइज सेल्स पर नजर डालते हैं।

स्कोडा कार मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप मॉडल मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त काइलक 5,327 5,364 4,949 3,196 3,377 3,099 स्लाविया 1,185 1,048 937 896 1,168 1,008 कुशाक 897 783 644 792 901 789 कोडियाक - 107 208 130 106 75 टोटल 7,409 7,302 6,738 5,014 5,552 4,971

स्कोडा कार की मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो काइलक की मार्च में 5,327 यूनिट, अप्रैल में 5,364 यूनिट, मई में 4,949 यूनिट, जून में 3,196 यूनिट, जुलाई में 3,377 यूनिट और अगस्त में 3,099 यूनिट बिकीं। स्लाविया की मार्च में 1,185 यूनिट, अप्रैल में 1,048 यूनिट, मई में 937 यूनिट, जून में 896 यूनिट, जुलाई में 1,168 यूनिट और अगस्त में 1,008 यूनिट बिकीं।