लोगों के दिमाग में घुसी ₹8.25 लाख की ये SUV, फिर बनी नंबर-1; अब GST ने इसे ₹1.20 लाख सस्ता किया
स्कोडा की अगस्त 2025 सेल्स का ब्रेकअप डेटा आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 4 मॉडल बेच रही है। इसमें एक सेडान और बाकि SUVs हैं। खास बात ये है कि कंपनी के लिए उसकी एंट्री लेवल काइलक लॉन्च के बाद से ही नंबर-1 बनी हुई है। ये कंपनी की सबसे सस्ती कार है, जिसे ग्लोबल NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। बता दें कि अभी काइलक की एक्स-शोरूम कीमत 8.25 लाख रुपए है। जबकि 22 सितंबर से नए GST के बाद इसकी कीमत 7.55 लाख हो जाएगी। इसे मॉडल वाइज 1.20 लाख रुपए तक खरीदना सस्ता हो जाएगा। हालांकि, पिछले 6 महीने की तुलना में स्कोडा की सेल्स अगस्त में सबसे कम रही। बिक्री में गिरावट की वजह नए GST के इंतजार को माना गया। चलिए स्कोडा की पिछले 6 महीन की मॉडल वाइज सेल्स पर नजर डालते हैं।
|स्कोडा कार मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप
|मॉडल
|मार्च
|अप्रैल
|मई
|जून
|जुलाई
|अगस्त
|काइलक
|5,327
|5,364
|4,949
|3,196
|3,377
|3,099
|स्लाविया
|1,185
|1,048
|937
|896
|1,168
|1,008
|कुशाक
|897
|783
|644
|792
|901
|789
|कोडियाक
|-
|107
|208
|130
|106
|75
|टोटल
|7,409
|7,302
|6,738
|5,014
|5,552
|4,971
स्कोडा कार की मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो काइलक की मार्च में 5,327 यूनिट, अप्रैल में 5,364 यूनिट, मई में 4,949 यूनिट, जून में 3,196 यूनिट, जुलाई में 3,377 यूनिट और अगस्त में 3,099 यूनिट बिकीं। स्लाविया की मार्च में 1,185 यूनिट, अप्रैल में 1,048 यूनिट, मई में 937 यूनिट, जून में 896 यूनिट, जुलाई में 1,168 यूनिट और अगस्त में 1,008 यूनिट बिकीं।
कुशाक की मार्च में 897 यूनिट, अप्रैल में 783 यूनिट, मई में 644 यूनिट, जून में 792 यूनिट, जुलाई में 901 यूनिट और अगस्त में 789 यूनिट बिकीं। कोडियाक की मार्च में 00 यूनिट, अप्रैल में 107 यूनिट, मई में 208 यूनिट, जून में 130 यूनिट, जुलाई में 106 यूनिट और अगस्त में 75 यूनिट बिकीं। इस तरह कंपनी ने मार्च में 7,409 यूनिट, अप्रैल में 7,302 यूनिट, मई में 6,738 यूनिट, जून में 5,014 यूनिट, जुलाई में 5,552 यूनिट और अगस्त में 4,971 यूनिट बिकीं।
