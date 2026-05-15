₹7.59 लाख की इस SUV ने फिर जीता लोगों का दिल, बिक्री में शान से बनी नंबर-1; 100 में 60 ने यही खरीदी
कंपनी भारतीय बाजार में कुल 4 मॉडल ही बेच रही है। सेल्स लिस्ट में उसके लिए काइलक लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। हालांकि, सबसे ज्यादा बिकने के बाद भी कंपनी की इस एंट्री लेवल SUV को मासिक-दर-मासिक (MoM) और साल-दर-साल (YoY) के आधार पर इस कार को गिरावट का सामना करना पड़ा।
स्कोडा इंडिया की अप्रैल 2026 की मॉडल वाइज सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 4 मॉडल ही बेच रही है। सेल्स लिस्ट में उसके लिए काइलक लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। हालांकि, सबसे ज्यादा बिकने के बाद भी कंपनी की इस एंट्री लेवल SUV को मासिक-दर-मासिक (MoM) और साल-दर-साल (YoY) के आधार पर इस कार को गिरावट का सामना करना पड़ा। साथ ही, कंपनी को भी डिग्रोथ का मुंह देखना पड़ा। खास बात ये है कि काइलक के पास कंपनी का लगभग 60% मार्केट शेयर रहा। बता दें कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.59 लाख रुपए है। चलिए अब एक बार सेल्स पर नजर डालते हैं।
|स्कोडा मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप अप्रैल 2026
|नं
|मॉडल
|अप्रैल 26
|अप्रैल 25
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|शेयर %
|1
|काइकल
|4,089
|5,364
|-1,275
|-23.77
|59.38
|2
|कुशाक
|1,851
|783
|1,068
|136.4
|26.88
|3
|स्लाविया
|830
|1,048
|-218
|-20.8
|12.05
|4
|कोडियाक
|116
|107
|9
|8.41
|1.68
|टोटल
|6,886
|7,302
|-416
|-5.7
|100
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₹ 7.59 - 12.99 लाख
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₹ 10 - 17.99 लाख
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काइकल की अप्रैल 2026 में 4,089 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 5,364 यूनिट बिकी थीं। इस तरह इसकी 1,275 यूनिट कम बिकीं और इसे 23.77% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 59.38% रहा। कुशाक की अप्रैल 2026 में 1,851 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 783 यूनिट बिकी थीं। इस तरह इसकी 1,068 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 136.4% की ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 26.88% रहा।
स्लाविया की अप्रैल 2026 में 830 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 1,048 यूनिट बिकी थीं। इस तरह इसकी 218 यूनिट कम बिकीं और इसे 20.8% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 12.05% रहा। कोडियाक की अप्रैल 2026 में 116 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 107 यूनिट बिकी थीं। इस तरह इसकी 9 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 8.41% की ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 1.68% रहा।
स्कोडा काइलक के वैरिएंट वाइज फीचर्स
स्कोडा काइलक क्लासिक ट्रिम के फीचर्स: इसमें 16-इंच स्टील व्हील, 6 एयरबैग, सेंट्रल लॉकिंग, मैनुअल डे/नाइट IRVM, ISOFIX एंकर, सभी पैसेंजर्स के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट, सभी पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो इंजन स्टार्ट-स्टॉप, पावर विंडो, मैनुअल AC, रियर AC वेंट, डिजिटल MID के साथ एनालॉग डायल, फ्रंट सेंटर आर्म रेस्ट, 12V चार्जिंग सॉकेट (फ्रंट), टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्ट, पावर्ड विंग मिरर, फैब्रिक सीट और 4 स्पीकर शामिल है।
स्कोडा काइलक सिग्नेचर ट्रिम के फीचर्स: इसमें क्लासिक के फीचर्स के साथ 16-इंच एलॉय व्हील, टायर प्रेशर मॉनिटर, रियर डिफॉगर, डैश, डोर पैनल और सीट फैब्रिक पर डुअल-टोन फिनिश, 5-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, AC वेंट और डोर हैंडल पर क्रोम गार्निश, USB टाइप-C स्लॉट (सामने), रियर पार्सल शेल्फ और 2 ट्वीटर शामिल हैं।
स्कोडा काइलक सिग्नेचर+ ट्रिम के फीचर्स: इसमें सिग्नेचर के सभी फीचर्स के साथ 6MT और 6AT गियरबॉक्स ऑप्शन, रियर सेंटर आर्म रेस्ट, 10-इंच टचस्क्रीन, ऑटो AC, डिजिटल डायल, पावर फोल्डिंग विंग मिरर, क्रोम गार्निश के साथ लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग, क्रूज कंट्रोल, डैश इंसर्ट और पैडल शिफ्टर्स शामिल हैं। वहीं, काइलक प्रेस्टीज ट्रिम के फीचर्स की बात करें तो इसमें सिग्नेचर+ के सभी फीचर्स के साथ 17-इंच एलॉय, रियर वाइपर, ऑटो-डिमिंग IRVM, पावर्ड सनरूफ, वेंटिलेटिड सीटें, लेदर अपहोल्स्ट्री और पावर्ड फ्रंट सीटें शामिल है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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