₹7.59 लाख की इस SUV ने फिर जीता लोगों का दिल, बिक्री में शान से बनी नंबर-1; 100 में 60 ने यही खरीदी

कंपनी भारतीय बाजार में कुल 4 मॉडल ही बेच रही है। सेल्स लिस्ट में उसके लिए काइलक लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। हालांकि, सबसे ज्यादा बिकने के बाद भी कंपनी की इस एंट्री लेवल SUV को मासिक-दर-मासिक (MoM) और साल-दर-साल (YoY) के आधार पर इस कार को गिरावट का सामना करना पड़ा।

स्कोडा इंडिया की अप्रैल 2026 की मॉडल वाइज सेल्स का ब्रेकअप सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 4 मॉडल ही बेच रही है। सेल्स लिस्ट में उसके लिए काइलक लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। हालांकि, सबसे ज्यादा बिकने के बाद भी कंपनी की इस एंट्री लेवल SUV को मासिक-दर-मासिक (MoM) और साल-दर-साल (YoY) के आधार पर इस कार को गिरावट का सामना करना पड़ा। साथ ही, कंपनी को भी डिग्रोथ का मुंह देखना पड़ा। खास बात ये है कि काइलक के पास कंपनी का लगभग 60% मार्केट शेयर रहा। बता दें कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.59 लाख रुपए है। चलिए अब एक बार सेल्स पर नजर डालते हैं।

स्कोडा मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप अप्रैल 2026 नं मॉडल अप्रैल 26 अप्रैल 25 अंतर ग्रोथ % YoY शेयर % 1 काइकल 4,089 5,364 -1,275 -23.77 59.38 2 कुशाक 1,851 783 1,068 136.4 26.88 3 स्लाविया 830 1,048 -218 -20.8 12.05 4 कोडियाक 116 107 9 8.41 1.68 टोटल 6,886 7,302 -416 -5.7 100

काइकल की अप्रैल 2026 में 4,089 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 5,364 यूनिट बिकी थीं। इस तरह इसकी 1,275 यूनिट कम बिकीं और इसे 23.77% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 59.38% रहा। कुशाक की अप्रैल 2026 में 1,851 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 783 यूनिट बिकी थीं। इस तरह इसकी 1,068 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 136.4% की ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 26.88% रहा।

स्लाविया की अप्रैल 2026 में 830 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 1,048 यूनिट बिकी थीं। इस तरह इसकी 218 यूनिट कम बिकीं और इसे 20.8% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 12.05% रहा। कोडियाक की अप्रैल 2026 में 116 यूनिट बिकीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 107 यूनिट बिकी थीं। इस तरह इसकी 9 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 8.41% की ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 1.68% रहा।

स्कोडा काइलक के वैरिएंट वाइज फीचर्स

स्कोडा काइलक क्लासिक ट्रिम के फीचर्स: इसमें 16-इंच स्टील व्हील, 6 एयरबैग, सेंट्रल लॉकिंग, मैनुअल डे/नाइट IRVM, ISOFIX एंकर, सभी पैसेंजर्स के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट, सभी पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो इंजन स्टार्ट-स्टॉप, पावर विंडो, मैनुअल AC, रियर AC वेंट, डिजिटल MID के साथ एनालॉग डायल, फ्रंट सेंटर आर्म रेस्ट, 12V चार्जिंग सॉकेट (फ्रंट), टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्ट, पावर्ड विंग मिरर, फैब्रिक सीट और 4 स्पीकर शामिल है।

स्कोडा काइलक सिग्नेचर ट्रिम के फीचर्स: इसमें क्लासिक के फीचर्स के साथ 16-इंच एलॉय व्हील, टायर प्रेशर मॉनिटर, रियर डिफॉगर, डैश, डोर पैनल और सीट फैब्रिक पर डुअल-टोन फिनिश, 5-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, AC वेंट और डोर हैंडल पर क्रोम गार्निश, USB टाइप-C स्लॉट (सामने), रियर पार्सल शेल्फ और 2 ट्वीटर शामिल हैं।