स्कोडा का मतलब ₹7.59 की ये SUV, फिर बनी कंपनी का नंबर-1 मॉडल; अकेले ही 60% ग्राहक खींच लिए

स्कोडा की सेल्स की बात करें तो काइलक की मई 2026 में 3,443 यूनिट बिकीं। घरेलू बिक्री में काइलक की हिस्सेदारी लगभग 60% रही। बता दें कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.59 लाख रुपए है। चलिए कंपनी की मॉडल वाइज सेल्स देखते हैं।

स्कोडा ऑटो इंडिया के पोर्टफोलियो में जब से नई एंट्री लेवल काइकल शामिल हुई है, कंपनी की सेल्स चार्ज पूरी तरह बदल गया है। दरअसल, लॉन्च के बाद से काइलक ना सिर्फ कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन चुकी है। बल्कि, हर महीने कंपनी को सम्मानजनक सेल भी दे रही है। पिछल महीने यानी मई 2026 में कंपनी ने 5,760 यूनिट्स की घरेलू बिक्री दर्ज की। हालांकि, ये पिछले साल इसी महीने में बेची गई 6,740 यूनिट्स के मुकाबले 15% कम है। जबकि अप्रैल 2026 में दर्ज 6,886 यूनिट्स से भी 16% कम रही। पिछले महीने कुशाक का शानदार परफॉर्म किया। जबकि अन्य मॉडल को गिरावट का सामना करना पड़ा।

सेल्स में गिरावट के बावजूद, काइलक कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इस कॉम्पैक्ट SUV की बिक्री मई 2026 में 3,443 यूनिट्स रही, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 4,949 यूनिट्स थी। यानी इसमें 30% की गिरावट आई। अप्रैल में दर्ज 4,089 यूनिट्स के मुकाबले इसकी मासिक बिक्री में भी 16% की कमी आई। गिरावट के बावजूद, कंपनी की कुल घरेलू बिक्री में काइलक की हिस्सेदारी लगभग 60% रही। बता दें कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.59 लाख रुपए है। चलिए अब कंपनी की मॉडल वाइज सेल्स देखते हैं।

स्कोडा मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप मई 2026 मॉडल मई 2026 मई 2025 YoY ग्रोथ % काइलक 3,443 4,949 -30% कुशाक 1,310 644 103% स्लाविया 861 937 -8% कोडियाक 146 208 -30% सुपर्ब 0 2 0% ऑक्टाविया 0 0 0% टोटल 5,760 6,740 -15%

स्कोडा की मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो काइलक की मई 2026 में 3,443 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 4,949 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 30% की डिग्रोथ मिली। कुशाक की मई 2026 में 1,310 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 644 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 103% की ग्रोथ मिली। स्लाविया की मई 2026 में 861 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 937 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 8% की डिग्रोथ मिली। कोडियाक की मई 2026 में 146 यूनिट बिकीं। जबकि, मई 2025 में इसकी 208 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 30%% की डिग्रोथ मिली। सुपर्ब और ऑक्टाविया की सेल 00 यूनिट की रही।

स्कोडा काइलक के वैरिएंट वाइज फीचर्स

स्कोडा काइलक क्लासिक ट्रिम में 16-इंच स्टील व्हील, 6 एयरबैग, सेंट्रल लॉकिंग, मैनुअल डे/नाइट IRVM, ISOFIX एंकर, सभी पैसेंजर्स के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट, सभी पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो इंजन स्टार्ट-स्टॉप, पावर विंडो, मैनुअल AC, रियर AC वेंट, डिजिटल MID के साथ एनालॉग डायल, फ्रंट सेंटर आर्म रेस्ट, 12V चार्जिंग सॉकेट (फ्रंट), टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्ट, पावर्ड विंग मिरर, फैब्रिक सीट और 4 स्पीकर शामिल है।

स्कोडा काइलक सिग्नेचर ट्रिम में क्लासिक के फीचर्स के साथ 16-इंच एलॉय व्हील, टायर प्रेशर मॉनिटर, रियर डिफॉगर, डैश, डोर पैनल और सीट फैब्रिक पर डुअल-टोन फिनिश, 5-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, AC वेंट और डोर हैंडल पर क्रोम गार्निश, USB टाइप-C स्लॉट (सामने), रियर पार्सल शेल्फ और 2 ट्वीटर शामिल हैं।

स्कोडा काइलक सिग्नेचर+ ट्रिम में सिग्नेचर के सभी फीचर्स के साथ 6MT और 6AT गियरबॉक्स ऑप्शन, रियर सेंटर आर्म रेस्ट, 10-इंच टचस्क्रीन, ऑटो AC, डिजिटल डायल, पावर फोल्डिंग विंग मिरर, क्रोम गार्निश के साथ लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग, क्रूज कंट्रोल, डैश इंसर्ट और पैडल शिफ्टर्स शामिल हैं।